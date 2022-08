MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle, a accueilli le chancelier allemand Olaf Scholz, une délégation d'éminent·e·s chefs d'entreprise et le premier ministre canadien Justin Trudeau dans le cadre du voyage de trois jours du chancelier au Canada. Afin de renforcer les liens entre les deux pays en matière de science et d'innovation, ces invité·e·s de taille ont rencontré les chercheur·e·s de pointe en intelligence artificielle (IA) et les entrepreneur·e·s novateur·trice·s de la communauté de Mila pour en apprendre davantage sur l'engagement et le leadership de l'Institut dans le développement responsable de l'IA dans de multiples domaines, comme les changements climatiques, la santé, la découverte de médicaments ou le transfert technologique.

« C'est un immense privilège pour nous d'accueillir la délégation dans nos espaces qui ont été inaugurés dans le but de créer un écosystème distinctif qui repousse les limites de la recherche scientifique, propulse d'exceptionnels jeunes talents, inspire l'innovation par l'industrie et contribue au développement de nouvelles technologies ayant le potentiel de résoudre certains des plus grands défis de notre époque », a déclaré Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila.

Les ministres canadien·ne·s François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie; Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères; Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, qui étaient présent·e·s aux côtés du chancelier allemand Scholz, de Robert Habeck, vice-chancelier et ministre allemand de l'Économie et de la Protection du Climat, du reste de la délégation allemande et d'invité·e·s de marque, ont assisté à des séances sur le potentiel de l'IA en matière d'économie et de redistribution de l'énergie. Les présentations sur l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation des bâtiments ont été menées par Julien Billot, PDG de Scale AI, et Sam Ramadori, PDG de BrainBox AI.

L'après-midi a également été agrémentée de présentations de travaux de recherche novateurs. Le professeur David Rolnick de Mila a présenté un exposé sur le potentiel de l'IA pour lutter contre les changements climatiques et Adriana Eufrosina Bora a présenté le projet AI Against Modern Slavery (AIMS) dont elle est responsable. Le professeur Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila, et les professeurs Alan Evans et Katrin Amunts, tou·te·s deux à la tête du Helmholtz International BigBrain Analytics and Learning Laboratory (HIBALL), ont animé une discussion sur la découverte de médicaments et la cartographie du cerveau et ont présenté des collaborations de recherche uniques entre des centres de recherche allemand et canadien.

« Nous faisons face à de nombreux défis importants à l'échelle planétaire, que ce soit les pandémies, les changements climatiques ou la perte de biodiversité », a déclaré Yoshua Bengio lors de son discours d'ouverture. « L'IA a le potentiel de nous aider concrètement à élaborer des solutions novatrices. »

SOURCE Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Renseignements: Marc-Antoine Guérard, Conseiller aux communications, [email protected], M: (438) 936-7750