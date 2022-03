MIL MONTRÉAL - Un rapport qui arrive à un moment charnière du développement du MIL Montréal

La commission est favorable aux modifications règlementaires proposées, mais elle constate d'importantes préoccupations chez les citoyens concernant des aspects mal définis des trois principaux projets. Ainsi, la majorité des 11 recommandations contiennent des bémols et des suggestions de modifications avant l'adoption des modifications au règlement.

Plusieurs opinions soulevaient des inquiétudes concernant la sécurité des citoyens, surtout celle des enfants de la nouvelle école, la mobilité déjà difficile dans ce secteur, la connexion déficiente avec les quartiers limitrophes, le manque d'espaces verts et, finalement, le potentiel d'embourgeoisement dans les secteurs adjacents.

« Le redéveloppement d'un site comme celui du MIL illustre les difficultés de repenser en profondeur ses rapports aux quartiers environnants et à la ville dans son ensemble. Cela vaut pour les aspects fonctionnels, matériels et spatiaux, mais aussi, et surtout, à l'égard des dynamiques sociales, culturelles, foncières et économiques. Les travaux de la commission mettent ainsi en exergue certains des effets du MIL sur les quartiers résidentiels environnants. En l'espèce, ces derniers se sont souvent retrouvés dans un angle mort des pratiques de développement. » -- La commission MIL Montréal

Le rapport est disponible sur le site Web de l'OCPM au ocpm.qc.ca/projet-mil.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Renseignements: Caroline Gosselin, Coordonnatrice relations médias et événements spéciaux, Office de consultation publique de Montréal, b. 514 872-8818, c. 438 815-0675, [email protected]