Le champion de boxe Mike Tyson s'associe à Rabona pour participer à des diffusions exclusives et à des jeux de casino en direct

LAS VEGAS, 6 février 2024 /CNW/ - Rabona , la principale marque de paris sportifs et de casino en ligne, est fière d'annoncer la nomination de l'ancien champion de boxe Mike Tyson comme ambassadeur de sa marque. Dans le cadre de ce partenariat, les joueurs se verront offrir des primes exclusives de marque Tyson et des diffusions qui associent la légende de la boxe et les sensations fortes du casino. Cette promotion est assujettie à des restrictions territoriales.

Mike Tyson se joint au casino en ligne de Rabona à titre d’ambassadeur de marque

En tant que nouvel ambassadeur de marque de Rabona, Mike Tyson apporte son charisme et sa passion inégalés aux joueurs de Rabona. Fort de son illustre carrière de boxeur et de son célèbre balado, Tyson fera participer les amateurs à des diffusions mensuelles en direct, exclusivement sur les chaînes Twitch et Kick de Rabona. En plus de mettre en vedette Mike Tyson jouant à des jeux de casino en ligne de Rabona, un chef de file de l'industrie, il pourrait aussi partager son expertise et raconter des histoires exclusives de sa carrière légendaire.

Mike Tyson a annoncé cette collaboration emballante sur son compte Instagram le 5 février. Cette collaboration ouvre la voie à une série d'opportunités uniques pour les utilisateurs de Rabona, dont des cadeaux exclusifs, des jeux en prime et d'autres surprises qui n'ont pas encore été dévoilées.

Mike Tyson a partagé son enthousiasme pour ce partenariat, déclarant : « Rabona se démarque par son engagement à offrir des jeux pleins d'adrénaline. Tout comme j'ai donné le meilleur de moi-même dans le ring, je suis ravi d'apporter la même intensité et le même esprit au monde des jeux en ligne avec Rabona. Préparez-vous à une expérience de jeu qui vous fera un grand plaisir! »

Pour célébrer cette collaboration, Rabona présente le « Iron Bonus » aux amateurs. Cette offre spéciale, inspirée de l'approche audacieuse de Tyson dans le ring, est un pari sans risque pouvant aller jusqu'à 100 euros pour les nouveaux utilisateurs emballés. Si le premier pari hebdomadaire d'un utilisateur n'est pas gagnant, il recevra jusqu'à 100 euros en prime, ce qui lui donnera une autre chance de gagner.

« Chez Rabona, nous sommes tous en train de créer des expériences légendaires, et personne ne peut mieux nous représenter qu'une véritable légende, Mike Tyson, a déclaré Mike Varius, directeur des relations publiques chez Rabona. Sa présence dynamique et sa passion véritable pour le jeu font écho à notre philosophie de marque. Nous nous préparons à offrir à nos utilisateurs un engagement de niveau championnat, alimenté par l'énergie électrisante de Tyson. »

Les jeux de casino et les paris sportifs en ligne novateurs de Rabona, renommés pour leur ludification de pointe, leur esthétique époustouflante et leur interface conviviale, sauront captiver les clients. Pour participer à l'action et jouer comme un champion, visitez Rabona.com .

À propos de Rabona

Rabona n'est pas une plateforme ordinaire de paris sportifs et de casino : c'est l'avenir du jeu en ligne réinventé pour l'ère numérique. Rabona offre aux utilisateurs diverses options pour libérer leur champion intérieur. Ils peuvent explorer une vaste gamme de marchés de paris d'avant-match et en direct sur la plateforme de paris en ligne innovante de Rabona, qui offre des cotes électrisantes sur les sports préférés des utilisateurs. Les joueurs peuvent faire tourner la roue, battre les cartes et empocher un joli magot au casino de Rabona grâce aux dernières versions des principaux fournisseurs de jeux de l'industrie. Ils peuvent accéder rapidement à un trésor de primes et de promotions conçues pour alimenter leur séquence gagnante. Grâce à un design fluide et intuitif, Rabona a dépouillé la complexité, pour faire en sorte que chaque clic, pari et triomphe se fasse sans effort. Participez à la révolution dès aujourd'hui et découvrez l'avenir du jeu en ligne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2333503/Mike_Tyson_Joins_Online_Casino_Rabona_as_Brand_Ambassador.jpg

SOURCE Rabona

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]