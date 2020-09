Mike Morhaime s'associe à des vétérans de l'industrie du jeu pour lancer Dreamhaven

« Je suis enthousiaste à l'idée de faire équipe avec des gens aussi talentueux qui se soucient profondément des jeux et de leurs collectivités, a déclaré Mike Morhaime, président-directeur général de Dreamhaven. « J'ai toujours cru au pouvoir des jeux pour rassembler les gens, peu importe leur origine ou les frontières. Avec Dreamhaven, nous avons hâte de créer et de partager des nouvelles expériences avec des joueurs de partout dans le monde. »

L'équipe de Dreamhaven s'est rassemblée autour d'un objectif commun : donner du pouvoir aux créateurs, les aider à donner vie à leurs idées et créer des expériences de jeu originales qui favorisent la création de liens significatifs entre les joueurs.

Moonshot est dirigé par Jason Chayes, Dustin Browder et Ben Thompson. Auparavant, M. Chayes était producteur exécutif de Blizzard Entertainment, où il a dirigé l'équipe Hearthstone, puis aussi directeur principal d'Electronic Arts. Avant cela, il a dirigé des équipes artistiques pour la division de jeux de la Walt Disney Company. Au cours de ses vingt-cinq années de carrière, M. Browder a occupé les postes de directeur de jeu pour StarCraft II, Heroes of the StormMC, Command and ConquerMC et Lord of the RingsMC. Parmi les réalisations de M. Thompson, mentionnons le fait qu'il a occupé le poste de directeur créatif de HearthstoneMC, celui de directeur artistique des cartes de jeu World of Warcraft, puis qu'il a aussi contribué à Dungeons & Dragons et Magic : The Gathering. Moonshot compte aussi une équipe de développeurs chevronnés qui ont travaillé collectivement sur certaines des marques les plus populaires du secteur des jeux vidéo.

« Dreamhaven a rassemblé des gens formidables, des gens qui partagent vraiment nos valeurs, et nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de commencer cette nouvelle aventure ensemble », a déclaré Jason Chayes, directeur du studio Moonshot. « Bien que nous en soyons à nos débuts, quand nous pensons à Moonshot, nous imaginons un studio qui célèbre la curiosité et le courage. Nous aspirons à être audacieux dans notre approche, et nous pensons que la meilleure façon de le faire est de créer une culture centrée sur la confiance. C'est au cœur de la façon dont nous aimerions travailler ensemble, mais aussi de nos interactions avec les joueurs, quand nous serons un peu plus avancés. »

Secret Door est dirigé par Chris Sigaty, Alan Dabiri et Eric Dodds, qui ont travaillé à de multiples jeux définissant le genre. Parmi les rôles de M. Sigaty, mentionnons celui de producteur exécutif pour Hearthstone, StarCraft II et Heroes of the Storm, ainsi que celui de producteur principal pour le jeu Warcraft III original. M. Dodds était le directeur du jeu original de Hearthstone, puis un concepteur de jeux chevronné sur World of Warcraft et StarCraft. M. Dabiri a occupé les postes de directeur technique et de directeur du jeu, travaillant sur Warcraft III, StarCraft II et Heroes of the Storm. Se joindra à eux une équipe de développeurs très talentueux possédant une vaste expérience de l'industrie, et tous commencent à explorer ensemble de nouvelles expériences de jeu.

« La quantité d'expérience en matière de conception et d'édition de jeux à Dreamhaven, puis la camaraderie entre nos studios offrent déjà un environnement inégalé pour la collaboration créative », a déclaré Chris Sigaty, directeur du studio Secret Door. « À Secret Door, nous sommes passionnés par le rapprochement positif des acteurs tout en bâtissant un environnement de travail durable pour les créateurs. Dreamhaven nous offre tout ce dont nous avons besoin pour nous aventurer en territoire inconnu. Nous avons hâte que d'autres se joignent à nous dans notre odyssée! »

À propos de Dreamhaven

Dreamhaven aspire à rassembler les gens grâce à des expériences de jeu mémorables et positives, et à donner aux créateurs les moyens de mettre au point des jeux qu'ils sont fiers de partager avec le monde. Située à Irvine, en Californie, l'entreprise abrite les studios de développement Moonshot Games et Secret Door. Pour en savoir plus, visitez www.dreamhaven.com.

