Mike Hobday se joint à AntWorks à titre de vice-président directeur pour le Royaume-Uni, l’Irlande et l'Europe

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe d'AntWorks. Sa plateforme d'automatisation intégrée accélérera l'avènement de One Office, réduisant ainsi la taille de l'arrière-boutique et de la salle de suivi de marché des banques, des assureurs et du secteur public, où d'immenses coûts sont consacrés à la lecture et au traitement de données et de documents largement non structurés. J'ai très hâte de m'attaquer à ces problèmes avec nos clients grâce aux technologies percutantes d'AntWorks que sont l'IA et le RPA », déclare Mike Hobday.

Asheesh Mehra, cofondateur et chef de la direction du groupe AntWorks, ajoute : « Mike est naturellement capable de dégager une perspective plus globale en matière d'automatisation intelligente, faculté que peu de gens ont. Son approche franche et sincère, sa capacité à aller droit au but et sa détermination à s'attaquer à la racine du problème de chaque client pour le résoudre font de lui une ressource parfaite pour s'intégrer à la culture organisationnelle d'AntWorks. Je suis plus que persuadé qu'il nous aidera à réussir la prochaine phase de notre croissance en Europe grâce à sa compréhension parfaite du marché, à son savoir-faire industriel et à sa réputation incomparable sur les plans de l'intégrité et de l'accomplissement acquise au sein des plus grandes sociétés de l'Europe. »

Avant de se joindre à AntWorks, Mike était directeur général à IBM Automation Europe, chargé des ventes, de la conception des solutions et des alliances des projets d'automatisation liés à l'IA et au RPA. Il a agi comme conseiller auprès des plus grandes entreprises européennes sur l'établissement du Centre d'excellence IA et IAP pour appuyer la mise à l'échelle sans faille de l'automatisation intelligente sur les cellules de formation côtières et extracôtières. C'est aussi un conférencier de renom qui a pris part à d'importantes conférences sur la conception visant le travail et l'automatisation (4.0).

À propos d'AntWorks :

AntWorks™ est une entreprise internationale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. Première et unique plateforme d'automatisation intégrée (IAP) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Visitez le www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

