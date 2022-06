Mieux documenter et améliorer l'information sur les risques liés aux inondations

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), M. Jonatan Julien, annonce l'attribution d'un contrat de recherche et de développement à l'Université Laval afin de répondre aux exigences du Plan de protection du territoire face aux inondations (PPTFI).

Depuis les inondations survenues aux printemps 2017 et 2019 et le dépôt en avril 2020 du PPTFI, le MERN a mis en œuvre différentes initiatives du plan.

La Direction générale de l'information géospatiale (DGIG) du MERN est responsable de sept mesures du PPTFI, dont la mesure 15, qui consiste à réaliser une évaluation précise de la vulnérabilité du cadre bâti à partir de données actualisées sur les bâtiments et les infrastructures stratégiques situés en zones inondables.

À ce sujet, la DGIG s'adjoint les services du Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG) de l'Université Laval qui détient des infrastructures technologiques de même que des connaissances et une expertise de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle en géomatique. Les travaux réalisés jusqu'à présent en matière de vulnérabilité du cadre bâti démontrent la nécessité d'avoir recours à l'intelligence artificielle.

Le contrat du projet de recherche permettra d'établir un partenariat à hauteur de 1,5 M$ sur trois ans avec l'Université Laval, qui a en outre la responsabilité d'assurer une recherche opérationnelle, d'effectuer une revue de la littérature ainsi que de la R et D fondamentale. Un transfert de connaissances est également prévu au contrat.

Ces travaux s'inscrivent dans la continuité du projet de recherche du ministère de la Sécurité publique (MSP) qui a pour but d'établir un portrait du risque lié aux inondations et à l'anticipation de ces dernières.

« Responsable des principales mesures en acquisition de connaissances indispensables à la mise en œuvre de plusieurs actions du Plan de protection du territoire face aux inondations (PPTFI), le MERN travaille également à améliorer l'accessibilité à l'information aux différents publics et à mieux diffuser l'information sur les risques liés aux inondations. En ce sens, l'expertise de l'Université Laval dans le domaine de l'intelligence artificielle en géomatique permettra certainement de mieux prévenir les inondations et de mettre en place des mesures de résilience et d'adaptation à ces phénomènes. Ce projet de recherche est aussi en lien avec la volonté du gouvernement en matière de transformation numérique de préparer les emplois de demain dans le domaine de la connaissance cartographique. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je me réjouis que l'expertise de l'Université Laval soit mise à profit et que celle-ci puisse transmettre le fruit de ses recherches aux différents acteurs et aux citoyennes et citoyens. Je salue les différentes initiatives mises en œuvre par le MERN depuis les inondations survenues aux printemps 2017 et 2019. Devant l'ampleur du phénomène, notre gouvernement a agi de façon responsable et cohérente afin d'augmenter la résilience des communautés face aux inondations. »

Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Le cadre bâti tient une place centrale dans les recherches menées au sein du Centre de recherche en données et intelligence géospatiales de l'Université Laval. Il est au cœur de nombreux défis auxquels doivent faire face nos sociétés, notamment en lien avec les changements climatiques. Je suis ravi de pouvoir accompagner le MERN dans la recherche et le développement de solutions opérationnelles basées sur l'intelligence artificielle et les technologies géospatiales pour la mise en œuvre de la mesure 15 du Plan de protection du territoire face aux inondations. Cette collaboration offre un cadre riche, multidisciplinaire et extrêmement stimulant pour la formation de spécialistes qui contribueront à relever les défis actuels et futurs qui touchent le développement durable et l'aménagement du territoire. »

M. Thierry Badard, directeur du Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG) à l'Université Laval et chercheur responsable du projet de recherche

À ce jour, plus de 3 M$ ont été investis dans la mise en œuvre des sept mesures du Plan de protection du territoire face aux inondations (PPTFI) sous la responsabilité du MERN, sur les 22 M$ alloués à celles-ci.

La participation du MERN aux travaux des dix bureaux de projet permet notamment de mieux tenir compte de l'utilisation du territoire public dans la mise en place de mesures de résilience et d'adaptation aux inondations.

Le déploiement des différentes mesures du Plan de protection du territoire face aux inondations (PPTFI) est sous la responsabilité de trois ministères : le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN); et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le ministère de la Sécurité publique (MSP) est, pour sa part, activement engagé dans la gouvernance du Plan.

