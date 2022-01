Mieux construire : La durabilité pour chaque maison

Un produit commercialisable « Mieux construire » - c'est l'un de nos slogans clés. « Nous planifions toujours pour préparer l'avenir. Nous faisons tout ce qui est possible pour offrir à nos enfants et à nos petits-enfants une planète en santé et pour être fiers de nos constructions », affirme Christian Rinomato, responsable de la durabilité chez Country Homes.

« C'est au cœur de notre engagement envers la qualité. La durabilité est intimement liée à notre volonté à bien faire les choses et à créer un bon produit pour nos clients », ajoute Corey McBurney, directeur général de la durabilité pour le Groupe d'entreprises Rinomato, la société mère de Country Homes.

Toutefois, les constructeurs ne s'engageront pas à « mieux construire » s'il n'y a pas de demande. « Nous avons consulté des études qui démontrent que l'efficacité énergétique fait partie des cinq premières exigences lors de l'achat d'une maison », déclare M. Rinomato. « Je crois que la priorité de cette exigence augmentera de manière importante dans les années à venir; elle deviendra alors une norme. L'adoption par les acheteurs se fera tout naturellement. C'est dans cette direction que le monde se dirige. »

Une énergie plus intelligente

S'ils veulent réduire leur consommation, les propriétaires doivent connaître la quantité d'énergie qu'ils consomment. Wiser Energy Smart Home Monitor - le système de surveillance de consommation d'énergie résidentielle proposé par Schneider Electric - constitue un outil idéal pour effectuer ce travail.

« Je suis immédiatement tombé en amour avec le système Wiser Energy Smart Home Monitor. Je l'ai installé dans ma propre maison », déclare Christian Rinomato. « On obtient tellement d'informations à portée de main. »

Ces informations vous permettent d'apporter facilement de petites modifications; l'extinction des lumières par exemple ou le débranchement d'appareils qui n'ont pas besoin d'être branchés. Il vous permet en outre de configurer le chauffage et la climatisation par zone, ce qui peut représenter un avantage important.

« Ça permet aux gens d'être un peu plus conscients. Imaginez l'impact important que nous aurions si nous baissions tous la température d'un seul degré. Et c'est si facile à réaliser », affirme Corey McBurney.

« C'est ce qu'il y a de beau avec le système Wiser Energy Smart Home Monitor, il permet de sensibiliser les consommateurs. C'est une première étape réelle pour un changement des comportements », explique M. Rinomato.

Au-delà de la sensibilisation des consommateurs, le système Wiser Energy Smart Home Monitor offre aux clients de Country Homes - les propriétaires en fait - une surveillance permanente des appareils ménagers, des systèmes CVC et de tout autre appareil électronique connecté à leur panneau électrique. Ils obtiennent en temps réel des données de consommation d'énergie et des alertes de sécurité. Bref, ils se sentent rassurés puisqu'ils contribuent à la durabilité tout en protégeant leur plus grand investissement.

De plus, le programme Wiser Approved Installer a été mis en place pour aider les électriciens à apprivoiser le système Wiser Energy Smart Home Monitor ainsi que son installation et son utilisation. Ce programme comprend des formations, des rabais et des promotions.

Pour Country Homes, l'innovation et le développement d'une vision d'avenir sont des démarches essentielles. « Nous tentons d'obtenir la pérennité pour nos maisons. C'est beaucoup plus facile pour nous d'agir maintenant que pour un propriétaire d'agir plus tard », affirme M. Rinomato. Par exemple, nous installons des systèmes de base d'alimentation pour les véhicules électriques dans toutes les maisons de Country Homes depuis 2018. « L'énergie solaire, le stockage des batteries, les chargeurs de véhicules électriques… ce sont tous des éléments qui font partie de nos plans de conception communautaire pour l'avenir », explique Christian Rinomato.

Des communautés durables

Au-delà des maisons durables, Country Homes tente de construire des communautés durables entières. Le premier lotissement Energy Star de l'entreprise, le projet de développement Sterling de Georgetown, en Ontario, comporte 38 maisons en rangée en sept pâtés de maisons. Chaque maison est équipée de systèmes de chauffage et de climatisations efficaces, d'isolation dont le niveau a été amélioré, de fenêtres homologuées Energy Star, et de plusieurs autres éléments qui ont permis au projet de remporter le prix d'excellence Halton Hills Green Development Leadership de 2016.

« Nous concevons des communautés entières qui fonctionneront à l'énergie verte », affirme M. Rinomato. « Nous travaillons en partenariat avec Schneider Electric qui nous aide à concevoir les miniréseaux. »

On note en outre la participation de Tree Canada à des programmes de compensation des émissions de carbone par la plantation de cinq arbres pour chaque maison vendue.

Country Homes reçoit et reconnaît la demande croissante pour les technologies de maisons intelligentes et l'efficacité énergétique dans le logement. L'entreprise s'efforce d'améliorer continuellement ses pratiques de construction et l'intégration de nouvelles technologies novatrice en partenariat avec Schneider Electric.

La durabilité dès aujourd'hui pour préparer l'avenir

Certains constructeurs résidentiels comme Country Homes utilisent la technologie de maison intelligente, les moniteurs, Wiser Energy Smart Home Monitor de Schneider Electric par exemple, pour faire le suivi de la consommation d'énergie et réduire la consommation nécessaire lorsque c'est possible. Ces outils faciles à installer et à utiliser contribuent à rendre les maisons aussi durables que possible dès maintenant et pour l'avenir.

