MIEL DUBREUIL ET CINTECH AGROALIMENTAIRE ANNONCENT LA CRÉATION DE LA FABRIQUE DES SAVEURS & AROMES

SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Miel Dubreuil et Cintech agroalimentaire s'unissent pour créer « La Fabrique des saveurs & aromes », un nouveau modèle d'affaire pour l'innovation, la recherche et développement et la mise en marché. L'association d'une entreprise créative leader de la transformation alimentaire avec un centre reconnu de recherche et développement est une opportunité pour accélérer l'innovation agroalimentaire afin atteindre de nouveaux marchés et d'en faire bénéficier l'industrie.

En s'unissant, les deux entreprises maskoutaines généreront du progrès par la création de produits innovants et le développement de nouvelles technologies autour de la captation et l'encapsulation des saveurs et des arômes, le tout, incarnée par un nouveau concept : « La Fabrique des saveurs & aromes ». Cette unité d'innovation est créée en réponse au besoin du marché d'avoir accès à des solutions de co-manufacturiers.

Cette collaboration, qui est axée sur la mutualisation des outils, des expertises et des technologies, vise aussi à accélérer la transformation de l'industrie québécoise du miel qui est au cœur du métier de la famille Dubreuil depuis près de cent ans.

« L'immobilisme et le statu quo sont des menaces dans les circonstances économiques et structurelles de notre chaine valeur et notre industrie n'y échappe pas. Lorsque deux volontés d'oser être en mouvement et d'innover se rencontrent, la création de valeur semble évidente. Nous partageons avec Miel Dubreuil une vision commune de l'innovation et de tous les avantages de la mutualisation pour accélérer la transformation de notre industrie. »

- Jean Lacroix, PDG de Cintech agroalimentaire.

« Notre industrie a beaucoup changé depuis la fondation de Miel Dubreuil en 1930 et particulièrement au cours des dernières décennies. Nous croyons que la recherche et l'innovation sont les prochaines étapes du développement de notre entreprise. Nous nous réjouissons de l'opportunité d'unir notre expertise et notre savoir-faire à ceux des experts et spécialistes de Cintech afin de nous amener vers de nouvelles opportunités. »

- Myriam Dubreuil, Présidente de Miel Dubreuil

À propos de Cintech agroalimentaire

Depuis 1986, Cintech, centre d'innovation et de recherche appliquée, mise sur ses expertises et technologies pour offrir des solutions sur mesure au service des enjeux d'innovation et des besoins de l'industrie agroalimentaire. Les experts et spécialistes de Cintech travaillent en équipe pour réaliser et accélérer les projets des entreprises et ainsi, répondre aux nouvelles attentes de la société en matière d'alimentation.

À propos de Miel Dubreuil

Miel Dubreuil est une entreprise portée par une famille passionnée par l'agriculture et l'apiculture depuis 1930. C'est la 3e génération de la famille qui continu de véhiculer les valeurs tel qu'offrir des produits d'une qualité constante, un service professionnel, demeurer un des leaders de l'industrie par ses engagements, ses implications et de respecter le produit ainsi que son environnement. Depuis 2017, l'entreprise a accéléré le travail fait depuis bientôt 100 ans en modernisant et optimisant les équipements de production tout en conservant l'esprit de l'entreprise familiale.

