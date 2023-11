AMSTERDAM, 16 novembre 2023 /CNW/ - La divison d'affaires Kitchen and Water Heater Appliances de Midea (Midea KWHA) a dévoilé ses solutions novatrices de traitement de l'eau pour toute la maison au salon Aquatech Amsterdam 2023, qui a eu lieu du 6 au 9 novembre aux Pays-Bas. La présence de Midea KWHA au plus important salon professionnel mondial sur l'eau met en lumière l'engagement de la division d'affaires à fournir des solutions complètes de traitement de l'eau pour la filtration et le chauffage résidentiels.

Midea KWHA présente ses solutions novatrices de traitement de l'eau pour toute la maison au salon Aquatech Amsterdam (PRNewsfoto/Midea KWHA Division) (PRNewsfoto/Midea KWHA Division)

Les solutions de traitement de l'eau dans toute la maison de Midea représentent un ensemble complet conçu pour répondre aux divers besoins en eau dans toute la maison. Ce système comprend un préfiltre, un adoucisseur d'eau, un distributeur d'eau, des purificateurs d'eau, des solutions de boisson et des solutions de chauffe-eau. Grâce à la souplesse des offres de Midea KWHA, chaque maison peut profiter de solutions sur mesure, dans la cuisine et le salon, dans les salles de bain, dans les espaces de travail et même dans la salle d'équipement.

Les solutions présentées par Midea KWHA ne sont pas orientées uniquement vers la variété, mais aussi vers l'intégration et la facilité d'utilisation. Elles ont été conçues de façon réfléchie pour répondre à presque tous les scénarios nationaux. Par exemple, dans la cuisine, les produits de Midea KWHA soutiennent les pratiques culinaires en veillant à ce que de l'eau purifiée coule toujours du robinet, tandis que le salon profite du design élégant et de la commodité des distributeurs d'eau de Midea. Les espaces de travail ne sont pas en reste grâce aux solutions efficaces de Midea KWHA, et les salles de bain deviennent des espaces de confort grâce à la fonction de chauffage de l'eau sur demande.

De plus, la marque est fière de ses solutions de boissons multifonctionnelles, qui comprennent des machines à glace et à eau pétillante novatrices qui ajoutent une touche de sophistication à un plus grand nombre d'endroits de la maison. De plus, Midea KWHA offre une gamme variée de produits de purificateur d'eau par osmose inverse. Ces produits sont conçus pour purifier l'eau efficacement et répondre à différents besoins de température variables. De plus, ils sont équipés d'un système d'eau pétillante, ce qui améliore leur fonctionnalité et leur attrait.

Le salon Aquatech Amsterdam 2023, en tant qu'exposition mondiale de premier plan sur le traitement de l'eau, la consommation d'eau et les eaux usées, réaffirme son engagement envers des relations commerciales sécuritaires en personne. Midea KWHA cadre bien avec cette plateforme novatrice et soucieuse de la sécurité, démontrant son dévouement envers l'excellence et le bien-être des clients.

La mise en valeur des produits de Midea KWHA lors du salon Aquatech Amsterdam 2023 représente un progrès monumental dans l'évolution des solutions de traitement de l'eau à domicile. Les solutions de traitement de l'eau dans toute la maison de Midea inaugurent une nouvelle ère où la qualité, la sécurité et l'aspect pratique sont les pierres angulaires du réseau d'alimentation en eau de chaque foyer. Avec Midea KWHA, les propriétaires ne se contentent pas d'installer un produit; ils adoptent un mode de vie axé sur la pureté, l'efficacité et l'innovation dans l'ensemble de leur maison.

