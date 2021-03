MicroWorkers intègre le portefeuille ONTO d'Ontology pour offrir des options de paiement supplémentaires aux travailleurs

SINGAPOUR, 8 mars 2021 /CNW/ -- Pour faire le pont entre les microtravailleurs à l'échelle mondiale, Ontology et MicroWorkers (MW) ont annoncé la dernière phase de leur collaboration, qui a vu Ontology superviser l'intégration de la plateforme MicroWorkers dans le portefeuille ONTO, offrant ainsi des paiements autres que PayPal et Payoneer.

Cela permet à MicroWorkers de tirer parti de la chaîne de blocs d'Ontology pour répondre à ses exigences croissantes en matière d'IA et permettre aux travailleurs d'utiliser ONTO pour transférer des paiements cryptographiques. Les utilisateurs peuvent stocker et partager en toute sécurité leur historique et leur cote de réputation au moyen de ONT ID sur la chaîne grâce à un chiffrement de pointe, tout en ayant le contrôle sur les données. Une fois le test initial terminé, l'initiative sera déployée à tous les utilisateurs de MicroWorkers.

Jun Li, fondateur d'Ontology, a déclaré : « Nous sommes fiers d'aider les utilisateurs et les employeurs de MicroWorkers à être payés au moyen de l'application ONTO, avec une plateforme d'identité comme moyen de fournir des services au moment où ils en ont le plus besoin. »

Les utilisateurs peuvent retirer un montant (BUSD) et le déposer en euros sur leurs cartes de débit. Il y a aussi d'autres avantages pour les utilisateurs, notamment les frais de retrait de plateforme les plus bas à 2 %. D'autres avantages incluent l'élimination des frais d'ouverture et l'ajout d'une zone de récompenses pour la monnaie numérique. Enfin, un certificat de revenu peut être généré en un seul clic pour aider les chercheurs d'emploi.

Selon Nhatvi Nguyen, président-directeur général de MicroWorkers : « En favorisant cette intégration, nous faisons des progrès considérables en ce qui concerne la façon dont nos travailleurs peuvent être payés. Cela favorisera un nouveau niveau de liberté financière et permettra aux utilisateurs de profiter des nouveautés. Nous sommes déterminés à tirer parti de ces technologies émergentes pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible. »

À propos d'Ontology

Ontology est une chaîne de blocs à source ouverte de haute performance qui se spécialise dans l'identité et les données décentralisées. L'infrastructure unique d'Ontology soutient la collaboration robuste entre les chaînes et l'évolutivité de la couche secondaire, offrant aux entreprises la souplesse nécessaire pour concevoir une chaîne de blocs qui répond à leurs besoins. Grâce à une série de protocoles de partage d'identité et de données décentralisées visant à améliorer la rapidité, la sécurité et la confiance, Ontology possède des caractéristiques comme ONT ID, une application d'identification numérique mobile et d'identifiants décentralisés utilisée dans tout l'écosystème, et un cadre de collaboration et d'échange de données décentralisées (DDXF).

À propos de MicroWorkers

MicroWorkers est une plateforme en ligne novatrice qui relie les employeurs et les travailleurs indépendants du monde entier. MicroWorkers est la première solution de rechange à Amazon Mechanical Turk et est accessible aux entreprises et aux travailleurs indépendants dans plus de 190 pays.

