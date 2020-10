CARY, Caroline du Nord, 12 octobre 2020 /CNW/ - Global Knowledge, chef de file mondial de la formation et du perfectionnement des compétences professionnelles en TI, devient le premier partenaire d'apprentissage en Amérique du Nord à intégrer son calendrier de formation au site Microsoft Learn . Global Knowledge a été choisie en raison de son empreinte mondiale et de ses solides calendriers de formation à forte fréquence sur les produits Microsoft.

Accessible sur le site Web de Microsoft, Microsoft Learn se positionne comme une plateforme de formation en ligne qui offre, entre autres, un apprentissage interactif des produits de Microsoft. Son objectif est d'aider les professionnels à maîtriser les technologies de Microsoft et à acquérir plus de compétences grâce à du contenu amusant, orienté et interactif propre aux rôles et aux objectifs liés à un poste.

« Microsoft Learn deviendra une destination majeure pour les professionnels de la technologie qui souhaitent trouver facilement des occasions de formation sur les produits Microsoft, a déclaré Debbie Murray-John, directrice, Produits mondiaux de Global Knowledge, pour Microsoft. Nous sommes déterminés à fournir aux utilisateurs des technologies de Microsoft des ressources pour exceller, ce qui comprend trouver facilement des calendriers de formations offertes par des partenaires autorisés. Après avoir sélectionné un cours, les utilisateurs seront redirigés vers le site du partenaire de formation pour procéder à l'inscription. »

En tant que partenaire Gold de la plateforme infonuagique et de partenaire d'apprentissage Gold de Microsoft, Global Knowledge est le chef de file mondial en perfectionnement de compétences liées à Microsoft dont les professionnels ont besoin pour faire progresser leur entreprise. Global Knowledge a été nommé partenaire d'apprentissage de l'année de Microsoft en 2019.

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est le premier fournisseur mondial de développement professionnel et de formation en TI, qui soutient de grandes entreprises et des professionnels en technologie grâce à des solutions d'apprentissage novatrices et souples, partout, à n'importe quel moment, et dans tous les cas.

Global Knowledge donne les outils aux gens et aux organisations pour réussir, à l'aide du portefeuille le plus vaste et le plus complet de solutions de formation en TI disponibles, et en leur fournissant constamment le contenu le plus pertinent et la meilleure expérience client possible.

Créé en 1995, Global Knowledge offre plus d'un million de cours distincts à plus de 200 000 professionnels en technologie chaque année.

www.globalknowledge.com

