Microsoft met un terme au programme SATV; Global Knowledge est là pour aider les organismes à maximiser l'échange des bons de formation

CARY, Caroline du Nord, 16 septembre 2019 /CNW/ - Global Knowledge, le chef de file mondial du perfectionnement professionnel et de la formation en TI, aide les professionnels et les organismes à comprendre les changements annoncés au programme SATV (Software Assurance Training Voucher) de Microsoft, et l'incidence de ceux-ci sur les initiatives de formation et sur les investissements technologiques.

Au cours des trois prochaines années, le programme SATV de Microsoft sera retiré pour faire place à de nouveaux programmes de formation et de certification conçus pour mieux soutenir les apprenants. Voici les jalons :

1 er février 2020 : Les cours de formation pour les services infonuagiques Azure seront retirés du catalogue SATV.

février 2021 : C'est la dernière journée pour acheter de nouveaux bons pour tout cours et produit de formation SATV. 1er janvier 2022 : C'est la dernière journée pour échanger tout bon de formation SATV.

Si les organismes souhaitent profiter des bons SATV dans le cadre d'une initiative de formation Azure, elles doivent le faire sans tarder. Pour aider les organismes à maximiser l'échange des bons de formation SATV durant la transition, Global Knowledge élargit son offre de formations Azure, rendant un plus grand nombre de formations « Guaranteed to Run ». La société a aussi préparé un guide expliquant comment échanger les bons SATV.

Michael Watkins, vice-président directeur à Global Knowledge pour l'innovation des produits internationaux, déclare : « En tant que partenaire Microsoft par excellence de l'année 2019, nous sommes déterminés à aider les professionnels des TI à développer les aptitudes requises pour assurer leur réussite professionnelle et organisationnelle. Si vous souhaitez profiter des bons SATV dans le cadre d'une initiative de formation Azure, n'attendez pas! »

Il est tout aussi important d'acquérir des compétences visant Azure et l'informatique en nuage. Selon le rapport sur les salaires et les compétences en TI de 2019 compilé par Global Knowledge, 62 % des professionnels des TI s'attendent à ce que l'informatique en nuage soit l'un des principaux secteurs technologiques dans lesquels leur organisme investira.

Ressources SATV gratuites de Microsoft :

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est le chef de file mondial en matière de solutions de TI et de compétences professionnelles. Établie dans 15 pays, la société jouit d'une souplesse unique lui permettant d'offrir un vaste portefeuille partout sur la planète, que ce soit en salle de classe, en ligne ou par l'entremise d'un réseau mondial de partenaires. Fondée en 1995, Global Knowledge contribue au succès de plus de 230 000 professionnels chaque année.

Global Knowledge est un important partenaire Gold Cloud Platform et Gold Learning Partner de Microsoft.

www.globalknowledge.com

