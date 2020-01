Microsoft investit de façon importante dans son infrastructure infonuagique canadienne afin de stimuler l'innovation au pays

Microsoft annonce l'ajout de nouvelles zones de disponibilité Azure ainsi qu'une augmentation de capacité de 1 300 % afin d'offrir à sa clientèle un haut niveau de disponibilité, de performance et de résilience qui lui permettra de s'adapter rapidement à la transformation numérique du pays.

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Microsoft Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle entreprend la plus importante expansion de son infrastructure infonuagique canadienne depuis 2016, année où elle a procédé au lancement de ses deux régions infonuagiques au pays. En effet, l'entreprise a annoncé l'ajout de nouvelles zones de disponibilité Azure dans la région Centre du Canada, augmentant ainsi de plus de 1 300 % la capacité de calcul dans cette région depuis sa mise en ligne en 2016. Les zones de disponibilité offrent aux utilisateurs une haute disponibilité pour leurs applications et services les plus exigeants ainsi que la confiance et la protection contre d'éventuelles défaillances matérielles et logicielles en faisant appel à au moins trois emplacements physiques distincts au sein d'une région Azure. Microsoft augmentera également de manière considérable la capacité de calcul dans la région Est du Canada au cours de la première moitié de l'année. Cette expansion, qui s'appuie sur l'importante présence de Microsoft au Canada, aidera les entreprises d'ici à accéder à de nouvelles innovations qui accéléreront leur développement.

« Les services infonuagiques de Microsoft ont été un outil indispensable pour la croissance et l'évolution de milliers d'organisations canadiennes. Nous continuons donc à investir de façon importante dans nos solutions infonuagiques et nos programmes de formation afin que tous nos clients, qu'il s'agisse de sociétés privées, d'organismes publics ou encore d'entreprises en démarrage, puissent accélérer leur transformation numérique », affirme Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « Grâce aux nouvelles zones de disponibilité et à l'augmentation de sa capacité, Azure franchit un nouveau jalon au pays. Sa clientèle bénéficiera d'une fiabilité et de performances améliorées ainsi que d'une meilleure continuité des opérations pour prospérer à l'ère du numérique. »

Avec l'ajout prévu de zones de disponibilité dans la région Centre du Canada et l'augmentation de la capacité dans la région Est, Microsoft est le seul fournisseur de services infonuagiques hyperscale à offrir un haut niveau de disponibilité et de résilience face aux sinistres en maintenant les données à l'intérieur du pays. Microsoft garantit la connectivité des machines virtuelles à au moins une instance au minimum 99,99 % du temps et veille également à ce que les utilisateurs de ses services infonuagiques canadiens bénéficient d'une haute performance, d'une faible latence et d'une grande fiabilité opérationnelle. Ces nouvelles améliorations sont très sécuritaires et ont reçu des certifications de conformité de premier plan, notamment au regard de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), ce qui fait d'Azure la plateforme infonuagique idéale pour répondre aux exigences des activités informatiques de première importance.

Les clients canadiens font confiance à Microsoft Azure

À l'heure actuelle, des dizaines de milliers d'organisations de toute taille font confiance à Microsoft Azure pour répondre à leurs besoins en matière de services infonuagiques, notamment le régime de retraite du secteur de la santé de l'Ontario (HOOPP), Suncor et PCL. C'est également le cas de CIBC, une institution financière nord-américaine de premier plan dotée d'une présence mondiale, qui utilise Azure à partir des régions infonuagiques canadiennes de Microsoft et qui se réjouit de l'ajout de nouvelles zones : « Azure est une composante essentielle de notre plateforme qui nous a permis d'innover plus rapidement pour nos clients et nos collègues. Nous nous réjouissons de l'ajout de zones de disponibilité de Microsoft Azure au Canada, car elles nous fourniront une résilience et une évolutivité améliorées alors que nous contribuons à faire des ambitions de nos clients une réalité,», explique Dave Revell, vice-président directeur aux technologies chez CIBC.

Pour sa part, Pierre Miron, vice-président exécutif aux technologies de l'information chez iA Groupe financier, affirme que « Microsoft Azure s'est révélé un choix naturel pour répondre aux besoins d'iA, une entreprise axée sur le nuage. Nous comptons quatre millions de clients qui se fient à nous pour leur fournir des services de gestion de patrimoine, d'assurance ainsi que d'autres services financiers d'une importance cruciale. La plateforme Azure nous fournit des solutions infonuagiques et d'intelligence artificielle dignes de confiance qui nous permettent d'automatiser le développement et le déploiement de services novateurs et aussi de proposer des versions révolutionnaires afin de toujours mieux servir notre clientèle. »

La nouvelle a également été accueillie favorablement par les partenaires de Microsoft, dont SAP, qui a récemment fait l'annonce d'un vaste partenariat de mise en marché avec Microsoft pour accélérer l'adoption de SAP S/4HANA® et de SAP® Cloud Platform sur Microsoft Azure. Selon Andy Canham, le président de SAP Canada : « Nous continuons de noter une forte demande pour les services infonuagiques, et tant pour SAP que pour Microsoft, la bonification des capacités d'Azure ouvre la voie à de nouvelles occasions d'aider nos clients communs à aborder leur virage numérique avec confiance et efficacité. »

Les investissements de Microsoft profiteront également aux organismes du secteur public qui désirent héberger des renseignements potentiellement délicats de façon sécuritaire à l'échelle locale. Microsoft est récemment devenue l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services infonuagiques à obtenir la certification pour les données de niveau Protégé B, permettant aux ministères fédéraux de stocker, de gérer et de traiter en toute sécurité leurs données et applications les plus sensibles dans le nuage de l'entreprise. Cette réussite a permis de décupler le potentiel de transformation numérique à l'échelle du secteur public. Des organismes comme le ministère des Transports de l'Ontario savent que leurs données critiques sont stockées en toute sécurité et localement dans le nuage de Microsoft. « La plateforme Azure de Microsoft a été au cœur de la démarche de numérisation de la prestation de services du ministère des Transports », explique Wynnann Rose, directrice des technologies de l'information au ministère des Transports de l'Ontario. « Grâce à la vaste gamme de services qu'offre Microsoft sur la plateforme Azure, le ministère des Transports a pu moderniser d'importants pans de ses activités dans le domaine du développement de logiciels afin d'offrir des services numériques plus flexibles, évolutifs et rentables que jamais aux citoyens et aux entreprises de l'Ontario. L'analyse des données numériques et les fonctionnalités d'analyse avancée nous fournissent continuellement de nouvelles façons de visualiser les données critiques afin d'éclairer nos décisions et nos investissements. »

Transmettre aux Canadiens les compétences nécessaires pour réussir

Dans un contexte où les organisations intensifient leur virage infonuagique, elles doivent avoir accès à des solutions de confiance ainsi qu'aux compétences qui leur permettront d'encourager l'innovation. C'est dans cette optique que Microsoft poursuit sa collaboration avec des intervenants de l'industrie, des gouvernements et du monde universitaire afin de contribuer à l'acquisition de compétences au pays. Cette année seulement, l'entreprise investit plus de deux millions de dollars dans des initiatives liées aux compétences numériques. Microsoft offre actuellement plusieurs programmes et formations gratuits afin de permettre aux employés issus ou non des domaines techniques d'acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour réussir dans une économie axée sur la technologie. Voici quelques-uns des programmes actuellement offerts par l'entreprise :

Les Journées de formation Microsoft - 130 formations gratuites qui attirent quelque 12 000 Canadiens dans 10 villes. Conçues pour les professionnels techniques, elles portent sur les concepts fondamentaux de l'infonuagique, la migration vers le nuage, les données, l'analytique, l'intelligence artificielle et plus encore.

Microsoft tient actuellement le Microsoft Ignite Tour à Toronto . Plus de 5 000 professionnels de l'informatique et développeurs convergent à l'occasion de cette conférence de deux jours pour explorer les plus récentes avancées technologiques.

. Plus de 5 000 professionnels de l'informatique et développeurs convergent à l'occasion de cette conférence de deux jours pour explorer les plus récentes avancées technologiques. Microsoft offre également une série de programmes de formation en ligne par l'intermédiaire de Microsoft Learn et de l'École de gestion de l'IA. Ces programmes comprennent des certifications Microsoft reconnues par l'industrie, des formations virtuelles approfondies dispensées par des formateurs certifiés Microsoft ainsi qu'une vaste gamme de programmes conçus pour répondre à divers besoins. Pour en apprendre plus sur les initiatives de formation de Microsoft au Canada , cliquez ici (article en anglais).

Microsoft élargit son offre de services Azure

Avec ses 55 régions - c'est plus que tout autre fournisseur de services infonuagiques -, Microsoft Azure est considéré comme un partenaire solide et jouit de la confiance de plus de 95 % des entreprises Fortune 500. Microsoft offre Azure, Office 365 et Dynamics 365 à partir de ses régions infonuagiques canadiennes. Ses entreprises clientes bénéficient ainsi d'une fiabilité et d'une performance de haut niveau tout en comptant sur le maintien des données à l'intérieur du pays. Microsoft a également annoncé l'ajout de nouveaux services à partir de ses régions infonuagiques locales, incluant :

Un nouveau site Azure ExpressRoute à Vancouver . - En plus des sites ExpressRoute déjà existants à Toronto , Montréal et Québec, Microsoft a aussi annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre ExpressRoute à Vancouver . Les clients situés à Vancouver pourront désormais créer des connexions privées avec les services infonuagiques de Microsoft. Puisqu'elles ne sont pas établies via l'Internet public, les connexions ExpressRoute offrent une meilleure fiabilité, une plus grande vitesse et des latences plus cohérentes par rapport aux connexions Internet classiques. Le service sera disponible dès le mois de mars 2020

Avec plus de 100 services uniques déjà disponibles, Microsoft Canada offre une gamme complète de services Azure qui sauront répondre à tous les besoins, qu'il s'agisse d'infrastructure-service de base ou de services de plateforme à la demande dernier cri. Pour découvrir comment vous pouvez transformer votre entreprise avec Azure, cliquez ici.

À PROPOS DE MICROSOFT CANADA

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corporation (code Nasdaq : « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français comme en anglais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Microsoft Canada, veuillez visiter le www.microsoft.ca.

SOURCE Microsoft Canada Inc.

Renseignements: Laetitia Harty, Veritas Communications, [email protected] | 514-416-5391