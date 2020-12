Microsoft et Warner Bros. Pictures réunissent une équipe d'étoiles constituée de LeBron James, Bugs Bunny et la Xbox afin de célébrer la pratique des jeux vidéo et l'éducation en matière de codage telles qu'inspirées par l'aventure à venir en prise de vues réelles « Space Jam: A New Legacy »

Comme l'a annoncé LeBron sur sa page Instagram de, Bugs Bunny et lui sont à la recherche des meilleures idées de jeux vidéo soumises par les amateurs. À compter du 14 décembre jusqu'au 30 décembre, les amateurs de 14 ans et plus pourront visiter le site Web officiel du concours pour examiner les règlements officiels et soumettre leurs idées de jeu. Pour participer, les amateurs sélectionnent le genre de jeu de leur choix à l'aide d'une image clé, puis décrivent l'idée du jeu en moins de 500 mots.

Deux gagnants verront leurs idées se concrétiser dans le jeu vidéo officiel de style arcade de « Space Jam: A New Legacy », offert comme accessoire aux membres de Xbox Game Pass Ultimate en 2021. Les gagnants recevront également les prix suivants : une mention de leurs noms dans le générique du jeu, un ensemble exclusif des gagnants comprenant des souvenirs signés et authentifiés de LeBron James, de la marchandise « Space Jam: A New Legacy », des paquets VIP de Nike, une console Xbox Series S personnalisée, un visionnement privé du film avec des amis et des membres de la famille, ainsi qu'un atelier de codage virtuel de Microsoft pour leur communauté locale.

Pour aider les codeurs de tous âges à stimuler leur créativité, le Microsoft Store héberge un atelier virtuel unique et gratuit sur le thème de « Space Jam: A New Legacy » portant sur la création de jeux vidéo. Les élèves élaboreront un prototype de jeu vidéo à jouer en utilisant le codage par blocs sur la plateforme MakeCode Arcade, tout en se familiarisant avec les aptitudes professionnelles et les perspectives de carrières du domaine STEAM qu'implique la conception de jeux. Des ressources supplémentaires et d'autres ateliers gratuits qui forment de nouvelles aptitudes et divertissent les enfants pendant la période des Fêtes se trouvent sur la page pour les étudiants des ateliers virtuels de microsoft.com.

Il existe aussi deux leçons de Microsoft Learn sur le thème du film qui s'adressent aux codeurs plus expérimentés, aux adolescents plus âgés, aux étudiants de niveau collégial et aux adultes. Ces leçons portent sur la façon d'utiliser les statistiques des joueurs pour prendre des décisions en temps réel au milieu d'un jeu. La première leçon aborde les prédictions des cotes d'efficacité de l'apprentissage machine et du code Visual Studio, en utilisant les données des joueurs de basketball humains et de l'équipe des « Toons ». La deuxième leçon implique la création d'une application Web qui utilise des modèles d'apprentissage automatique supplémentaires en temps réel pour aider un entraîneur à décider qui a besoin d'une pause-eau et qui doit se joindre au jeu pour maximiser les chances de gagner.

Le concours de jeux vidéo, les ateliers de codage et les leçons s'inscrivent dans le cadre de l'initiative globale en matière de compétences de Microsoft, qui vise à aider 25 millions de personnes, y compris celles des populations sous-représentées, à acquérir de nouvelles compétences numériques et à les appliquer à leurs passions.

À PROPOS DE SPACE JAM: A NEW LEGACY

Bienvenue à la joute! LeBron James, idole et champion de basketball, se lance dans une aventure épique en compagnie de l'éternel Bugs Bunny des Looney Tunes. Cet événement en prise de vues réelles s'intitule « Space Jam: A New Legacy », du réalisateur Malcolm D. Lee, et d'une équipe de tournage innovatrice incluant Ryan Coogler et Maverick Carter. Cette folle aventure est un collage haut en couleur de deux mondes qui révèle jusqu'où certains parents iront pour se rapprocher de leurs enfants. Lorsque LeBron et son jeune fils Dom sont pris au piège dans un espace numérique par des extraterrestres, LeBron doit les ramener chez eux sains et saufs. Il doit diriger Bugs et Lola Bunny ainsi que toute la bande indisciplinée des Looney Tunes et leur faire remporter la victoire contre les champions extraterrestres numérisés. Sur le terrain les attend une équipe d'étoiles de basketball gonflée à bloc comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Les « Tunes » sont confrontés à une bande de fiers-à-bras. Pour Lebron, c'est le défi le plus important de sa vie, et celui-ci va redéfinir le lien qui l'unit à son fils et faire toute la lumière sur ce que signifie être soi-même. Prêts à l'action, les « Tunes » sortent des sentiers battus, survoltent leurs talents uniques et surprennent jusqu'au « roi » James lui-même en jouant le jeu à leur façon.

À PROPOS DE MICROSOFT

