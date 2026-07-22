Microsoft et Mistral élargissent leur partenariat stratégique pour proposer aux entreprises et aux secteurs réglementés une IA d'avant-garde qu'elles peuvent contrôler

Alors que Mistral renforce ses capacités de calcul en IA en Europe, les deux entreprises renforcent leur partenariat stratégique grâce à l'engagement de Microsoft à exploiter une partie de ces capacités, ce qui permettra d'intégrer les modèles de pointe et performants de Mistral à la plateforme d'IA de Microsoft et d'offrir aux clients des options de déploiement flexibles, du cloud aux environnements complètement hors ligne

Développer la capacité de calcul IA en Europe : Microsoft et Mistral annoncent un nouvel accord pour le développement d'infrastructures d'intelligence artificielle en Europe. Microsoft utilisera l'infrastructure GPU élargie de Mistral, basée en Europe, afin d'accroître sa capacité de développement en matière d'IA et de soutenir la fourniture de ses services cloud et d'IA. Cet engagement de plusieurs milliards de dollars de la part de Microsoft constitue un moyen important pour les clients de Microsoft de bénéficier des innovations scientifiques et informatiques de Mistral.

Microsoft et Mistral annoncent un nouvel accord pour le développement d'infrastructures d'intelligence artificielle en Europe. Microsoft utilisera l'infrastructure GPU élargie de Mistral, basée en Europe, afin d'accroître sa capacité de développement en matière d'IA et de soutenir la fourniture de ses services cloud et d'IA. Cet engagement de plusieurs milliards de dollars de la part de Microsoft constitue un moyen important pour les clients de Microsoft de bénéficier des innovations scientifiques et informatiques de Mistral. Intégration des modèles Mistral dans les produits d'entreprise Microsoft : Mistral Medium 3.5 et OCR 4 sont désormais disponibles dans Microsoft Foundry et Mistral Medium 3.5 est désormais intégré à Microsoft Copilot Studio. Les clients de Microsoft dans le monde entier peuvent ainsi bénéficier des avantages des modèles de pointe, performants et multilingues de Mistral et les développeurs ont la possibilité de créer, de personnaliser et d'exploiter des applications d'IA.

Mistral Medium 3.5 et OCR 4 sont désormais disponibles dans Microsoft Foundry et Mistral Medium 3.5 est désormais intégré à Microsoft Copilot Studio. Les clients de Microsoft dans le monde entier peuvent ainsi bénéficier des avantages des modèles de pointe, performants et multilingues de Mistral et les développeurs ont la possibilité de créer, de personnaliser et d'exploiter des applications d'IA. Offrir aux entreprises un meilleur contrôle sur l'IA à grande échelle : Azure permet aux entreprises de déployer des modèles Mistral dans des environnements cloud, connectés au cloud ou complètement hors réseau, tout en conservant le contrôle sur les données, les opérations et la continuité d'activité.

REDMOND, Washington et PARIS, 22 juillet 2026 /CNW/ - Microsoft Corp. (Nasdaq : MSFT) et Mistral ont annoncé mardi un élargissement significatif de leur partenariat stratégique, afin d'aider les entreprises et les secteurs réglementés à adopter les technologies d'IA d'avant-garde en leur offrant davantage de choix, de contrôle et de cohérence opérationnelle. Les deux entreprises intègrent les modèles innovants et performants de Mistral à la plateforme Microsoft, notamment Microsoft Foundry, Copilot Studio et Azure, afin de permettre aux clients de développer et d'exploiter l'IA dans un large éventail d'environnements d'exploitation, allant des déploiements à l'échelle du cloud aux opérations gérées par le client et complètement hors ligne.

Partout en Europe et sur d'autres marchés réglementés, les entreprises veulent accéder aux technologies d'IA d'avant-garde tout en conservant le contrôle de leurs données, de leurs opérations et de leurs charges de travail critiques. Ce partenariat élargit l'approche de cloud souverain de Microsoft en associant les modèles d'avant-garde de Mistral à la sécurité, à la conformité et à la plateforme cloud-to-edge de Microsoft, offrant ainsi aux clients davantage de choix quant à la manière et au lieu de déploiement de l'IA.

« L'Europe devrait pouvoir accéder aux technologies d'IA les plus performantes au monde sans pour autant compromettre le contrôle qu'elle exerce sur ses données, ses activités ou son avenir numérique », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. « En intégrant les modèles européens de pointe de Mistral à notre portefeuille de solutions de cloud souverain et en les rendant disponibles dans des environnements de cloud public, connectés au cloud et totalement hors ligne, nous respectons les engagements numériques européens que nous avons pris et offrons à nos clients une base fiable pour l'IA, qu'ils peuvent exploiter au gré de leurs propres conditions. »

« Notre mission a toujours été de mettre l'IA d'avant-garde à la portée de toutes les organisations, tout en leur permettant de garder le contrôle de leur technologie », a déclaré Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral. « Grâce à notre partenariat avec Microsoft, nos modèles sont mis à la disposition des entreprises et des institutions publiques à l'échelle mondiale, par l'intermédiaire d'une plateforme reconnue pour sa capacité à traiter des charges de travail les plus exigeantes et les plus réglementées et disponible partout où nos clients exercent leurs activités. »

L'avenir de l'IA en Europe : augmentation de la capacité des GPU

Ce partenariat est basé sur un nouvel accord de plusieurs milliards de dollars visant à développer les infrastructures d'intelligence artificielle en Europe. Mistral renforce sa capacité de calcul GPU en s'appuyant sur des milliers de GPU NVIDIA Vera Rubin de dernière génération afin d'accroître la disponibilité du calcul IA pour ses clients et de proposer une plateforme partagée pour l'entraînement, l'inférence et le déploiement à grande échelle.

Cet accord renforce l'infrastructure européenne en matière d'IA tout en aidant Microsoft à répondre à la demande croissante de services cloud et d'IA. Conformément à l'approche flexible de Microsoft en matière d'infrastructure mondiale, qui associe ses propres centres de données, des installations louées et des partenariats stratégiques avec des fournisseurs tiers, cette initiative renforce la présence de Microsoft en Europe et soutient les Engagements numériques européens annoncés en 2025.

« L'IA agentique suscite une demande sans précédent pour des infrastructures d'IA hautes performances et économes en énergie », a déclaré Ian Buck, vice-président chargé de l'informatique hyperscale et haute performance chez NVIDIA. « En déployant à grande échelle les systèmes NVIDIA Vera Rubin, Mistral et Microsoft offriront à leurs clients l'infrastructure informatique dont ils ont besoin pour développer et exploiter la prochaine génération d'IA en Europe et au-delà. »

L'IA d'avant-garde, prête pour les entreprises : modèles Mistral dans Microsoft Foundry et Copilot Studio

Au niveau de la plateforme, les derniers modèles de Mistral, Medium 3.5 et OCR 4, sont désormais disponibles dans Microsoft Foundry, permettant ainsi aux développeurs d'accéder à des modèles d'avant-garde au sein d'un environnement cohérent pour créer, personnaliser et déployer des applications IA. Mistral Medium 3.5 intègre un modèle à poids ouvert dans un environnement Azure géré, permettant ainsi aux développeurs et aux entreprises de créer, personnaliser et déployer des applications d'IA tout en bénéficiant d'un contrôle total, d'options de déploiement souveraines et d'une évolutivité prévisible et rentable. OCR 4 prend en charge les pipelines de traitement de documents structurés et les workflows basés sur des agents ; ces deux modèles peuvent être appliqués à des applications basées sur des agents, à l'automatisation et à des solutions spécifiques à un domaine, à l'aide des outils et des workflows déjà en place sur la plateforme Foundry.

Au niveau de la couche applicative, les entreprises ont intégré le modèle Medium 3.5 de Mistral à Copilot Studio, alliant ainsi la flexibilité du modèle à une gouvernance de niveau entreprise. Cela permet aux équipes de choisir le modèle le mieux adapté à un scénario donné, tout en conservant le contrôle sur la manière dont les données sont traitées et sur le lieu du traitement.

Une expérience de déploiement unique, quel que soit l'environnement : Microsoft Foundry et Foundry Local

Les entreprises peuvent développer des applications IA en utilisant les mêmes modèles, outils, API et flux de travail sur Microsoft Foundry et Foundry Local. Les équipes disposent ainsi d'une méthode cohérente pour développer, personnaliser et exploiter des applications IA, quel que soit l'environnement dans lequel ces applications seront finalement exécutées.

Microsoft Foundry fournit une plateforme de développement permettant de découvrir, de créer et de déployer des modèles et des agents dans le cloud. Foundry Local étend cette expérience de développement et d'exécution à Azure Local, permettant ainsi aux entreprises de rapprocher l'IA de leurs données, de leurs utilisateurs et de leurs environnements opérationnels. Ensemble, ces éléments limitent la nécessité de repenser les applications pour chaque scénario de déploiement, tout en offrant aux clients davantage de flexibilité pour répondre aux exigences en matière de souveraineté, de latence et de résilience.

Un déploiement flexible grâce à un modèle opérationnel commun : Azure et Azure Local

Les organisations ont de plus en plus besoin de différents niveaux de contrôle opérationnel en fonction de la sensibilité de la charge de travail, des obligations réglementaires et des exigences liées à leur mission. Azure et Azure Local offrent une plateforme commune prenant en charge les déploiements d'IA dans un large éventail d'environnements d'exploitation :

Le cloud : déploiements hébergés sur Azure pour bénéficier d'une évolutivité à l'échelle du cloud, d'une grande agilité et d'un accès aux dernières innovations de la plateforme.

déploiements hébergés sur Azure pour bénéficier d'une évolutivité à l'échelle du cloud, d'une grande agilité et d'un accès aux dernières innovations de la plateforme. Connecté au cloud : des environnements Azure Local gérés par le client qui restent connectés aux services et aux opérations Azure lorsque cela est nécessaire.

des environnements Azure Local gérés par le client qui restent connectés aux services et aux opérations Azure lorsque cela est nécessaire. Complètement déconnecté : déploiements Azure Local pouvant fonctionner indépendamment de toute connexion externe, destinés aux environnements hautement sensibles, soumis à des contraintes ou critiques.

Quel que soit le modèle d'exploitation choisi, les clients peuvent utiliser les modèles Mistral en bénéficiant d'une plateforme et d'une approche opérationnelle cohérentes. Cela permet aux organisations soumises à une réglementation d'éviter une architecture d'IA fragmentée, tout en garantissant le niveau de contrôle, de résilience et de connectivité requis par leurs charges de travail.

Pour les secteurs réglementés où l'autonomie stratégique est indispensable, cela présente des avantages concrets. Ces clients peuvent utiliser l'IA dans des processus critiques tout en adaptant les données, les opérations et les contrôles d'accès à leurs besoins spécifiques. Les opérateurs d'infrastructures critiques peuvent maintenir des capacités d'IA là où la résilience et la continuité de service sont essentielles. Les entreprises du secteur manufacturier et industriel peuvent analyser localement les données relatives à la production, la qualité et les opérations, là où la latence, la protection de la propriété intellectuelle, les contrôles à l'exportation, la cybersécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement peuvent influencer les exigences de déploiement. Les établissements de santé peuvent mettre en place des processus de travail basés sur l'IA, dans lesquels la protection de la vie privée, la localisation des données, la continuité des soins et le traitement des données conformément à la réglementation constituent des exigences fondamentales.

Bénéfices pour nos clients

Dans le cadre de ce renforcement de leur collaboration, les deux entreprises vont utiliser un plan de commercialisation commun et exploiter ensemble des opportunités auprès des grandes entreprises, tant en Europe qu'à l'échelle mondiale. Mistral et Microsoft étendent également leur partenariat, afin d'accélérer l'adoption par les clients, notamment en finançant des démonstrations de faisabilité (PoC), en offrant des crédits Azure et en organisant des ateliers destinés à stimuler l'innovation en matière d'IA avec leurs clients.

Les entreprises des secteurs des services financiers, de l'industrie manufacturière, de la santé et d'autres secteurs réglementés exploitent l'IA dans des environnements dans lesquels le contrôle et la résilience sont indispensables. Grâce à ce partenariat, ils peuvent développer des applications d'IA dans Microsoft Foundry et les exécuter sur Azure ou sur Azure Local, en utilisant les modèles Mistral dans des environnements de fonctionnement dans le cloud, connectés au cloud ou complètement hors ligne.

Microsoft et Mistral vont continuer de travailler pour leurs clients tout en innovant dans les domaines des modèles, de l'expérience de développement, de la plateforme de développement et de l'infrastructure européenne d'IA qui rendent cela possible.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : www.mistral.ai

Découvrez Microsoft Sovereign Cloud : https://www.microsoft.com/en-us/sovereignty

En savoir plus sur Azure Local : https://azure.microsoft.com/en-us/products/local

En savoir plus sur Microsoft Foundry : https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry

En savoir plus sur Microsoft Copilot Studio : https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio

À propos de Mistral

Mistral est un pionnier de l'IA générative qui fournit au monde les outils nécessaires pour construire et tirer profit de la technologie la plus transformatrice de notre époque. L'entreprise démocratise l'IA grâce à des modèles, des produits et des solutions open source hautement performants, optimisés et à la pointe de la technologie, ainsi qu'à une infrastructure de bout en bout avec Mistral Compute. Basée en France et indépendante, Mistral prône une approche décentralisée et transparente de la technologie, et bénéficie d'une forte présence internationale aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.mistral.ai

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils activés par l'IA pour offrir des solutions innovantes répondant aux besoins en constante évolution de nos clients. L'entreprise technologique s'est engagée à rendre l'IA largement disponible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'accomplir davantage.

SOURCE Microsoft Corp.

Informations complémentaires exclusivement destinées à la presse : Relations avec les médias de Microsoft, We. Service de communication, (425) 638-7777, [email protected] ; Howard Cohen, Mistral, [email protected] et [email protected]