LONDON et REDMOND, Washington, 11 novembre 2020 /CNW/ - Microsoft et l'Open Data Institute (ODI) ont annoncé aujourd'hui le lancement du Défi des données ouvertes en milieu scolaire (« Education Open Data Challenge ») pour mettre en lumière la relation existant entre l'accès aux services à large bande et les résultats scolaires des élèves de la maternelle à la 12e année (de 5 à 18 ans). Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, le Défi des données ouvertes en milieu scolaire aidera les éducateurs et les organismes de recherche à mieux comprendre l'impact à long terme que la perturbation continue de l'apprentissage traditionnel aura sur les apprenants les plus vulnérables du monde.

Microsoft et l'ODI encouragent les équipes qui souhaitent participer au défi à trouver des solutions novatrices pour combler le fossé numérique en milieu scolaire de la maternelle à la 12e année. Les équipes peuvent se rendre ici pour en apprendre davantage. L'équipe gagnante sera invitée à choisir un organisme sans but lucratif qui recevra un prix de 50 000 £. Les finalistes, pour leur part, se verront choisir des organismes sans but lucratif qui recevront des prix de 30 000 £ et de 20 000 £. Les équipes ou personnes de partout au monde sont invitées à participer à ce défi.

« Alors que les élèves du monde entier comptent de plus en plus sur la technologie et la connectivité pour réussir à l'école, nous devons trouver des moyens de permettre à chaque élève, de chaque région du monde, de réussir. Le fait de combiner les ensembles de données de nouvelles façons peut aider à trouver des solutions permettant d'élargir l'accès équitable et robuste aux services à large bande, a déclaré Jennifer Yokoyama, vice-présidente de Microsoft et conseillère principale en IP. Nous sommes ravis de participer au lancement de ce Défi des données ouvertes en milieu scolaire afin de combler le fossé numérique et d'uniformiser les règles du jeu pour les étudiants du monde entier. »

Les participants auront accès aux outils et aux ressources de Microsoft, de l'ODI et de BroadbandNow, ainsi qu'à des données offertes pour la première fois dans le cadre de ce défi.

L'utilisation de technologies visant à protéger la vie privée deviendra plus répandue au fur et à mesure que les organisations chercheront à collaborer dans toute la gamme des données. Les ensembles de données qui seront proposés en diffusion libre à tous les participants dans le cadre du défi les aideront à évaluer et à comprendre l'effet que des technologies comme la confidentialité différentielle peuvent avoir sur les perspectives et l'analyse des données.

« Les organisations comme Microsoft et BroadbandNow possèdent une grande quantité de données intéressantes qui peuvent être utilisées pour fournir des renseignements et soutenir les décideurs dans le secteur de l'éducation et au-delà, surtout lorsqu'ils font face à des défis sans précédent. Ce défi stimulera l'exploration d'utilisations novatrices de ces données, au-delà des limites des organisations qui les détiennent, a déclaré Jeni Tennison, vice-présidente et conseillère stratégique en chef de l'ODI. L'ODI est là pour aider les organismes qui veulent s'assurer que les données qu'ils détiennent apportent la plus grande valeur aux secteurs, aux collectivités et aux sociétés dans lesquels ils travaillent. »

La pandémie de COVID-19 a perturbé l'apprentissage de plus de 1,6 milliard d'enfants et de jeunes dans le monde, les gouvernements du monde entier ayant fermé les établissements d'enseignement pour mettre fin à la propagation du virus. En réaction, les écoles et les enseignants ont déployé des efforts sans précédent pour rejoindre aux élèves au moyen d'outils et de plateformes d'apprentissage à distance.

À mesure que le fossé numérique s'élargit en raison de la transition mondiale abrupte vers l'apprentissage à distance, il sera essentiel de comprendre comment et où le fossé numérique affecte les communautés pour gérer l'enseignement à court terme et assurer une reprise économique durable et équitable.

« Nous sommes ravis de participer en donnant accès aux données dans le cadre du Défi des données ouvertes et nous avons hâte de prendre connaissance des découvertes faites par les participants, a déclaré John Busby, directeur général de BroadbandNow. L'accès à des services Internet à large bande abordables est essentiel à l'éducation et à l'équité numérique. »

Les équipes participantes devront définir les lacunes de l'infrastructure numérique ayant une incidence sur la prestation des services d'éducation en ligne, cerner les répercussions possibles sur les résultats d'apprentissage et proposer des solutions novatrices et réalistes pour combler ces lacunes de façon rentable. Voici certaines des questions auxquelles le défi cherche à répondre :

Comment les élèves accèdent-ils à l'apprentissage à distance, surtout ceux qui n'ont pas facilement accès à l'infrastructure numérique (p. ex., technologie et connexion Internet)?

Quel est le niveau d'accès numérique à l'apprentissage des élèves des groupes défavorisés par rapport aux groupes plus favorisés?

Quel rapport existe-t-il entre les niveaux de compétences numériques et les résultats d'apprentissage pour différents groupes démographiques?

À partir de la date d'ouverture, les participants disposeront de quatre mois pour compléter l'exercice. Les personnes et les équipes qui souhaitent participer au défi peuvent en apprendre davantage et faire part de leur intérêt ici. Une fois inscrites, les personnes seront invitées à participer à des activités sur la prévisualisation des données, à en apprendre davantage sur le défi des partenaires impliqués et à se renseigner sur la meilleure façon d'utiliser les données avant le lancement public qui aura lieu le 10 décembre 2020.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'infonuagique intelligente et de périphérique intelligent. Sa mission consiste à habiliter chaque personne et chaque organisation sur la planète à en faire plus.

À propos de l'Open Data Institute

L'ODI a été cofondé en 2012 par l'inventeur du Web sir Tim Berners-Lee et l'expert en intelligence artificielle sir Nigel Shadbolt. Son objectif est de montrer la valeur des données et de plaider en faveur d'une utilisation novatrice de celles-ci pour apporter des changements positifs dans le monde. Nous sommes une entreprise indépendante, sans but lucratif et non partisane de portée internationale. Notre siège social est à Londres. Nous travaillons auprès des entreprises et des gouvernements afin de créer un écosystème de données ouvert et digne de confiance, grâce auquel les gens peuvent prendre de meilleures décisions, grâce à ces données, et gérer toute incidence néfaste.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

SOURCE Microsoft Corporation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec les médias de Microsoft et communications, WE Communications, pour Microsoft, 425 638-7777, [email protected]