QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Microsoft a annoncé qu'elle élargira son empreinte actuelle d'infrastructure infonuagique au Québec, et ce, parallèlement à l'établissement de nouvelles initiatives de formation en IA et en cybersécurité. Ces initiatives renforceront la solide économie en matière d'innovation du Québec, alimenteront la création d'emplois à haute valeur ajoutée et contribueront à soutenir la nouvelle économie de l'IA au Québec.

Au cours des deux prochaines années, Microsoft investira 500 millions de dollars américains dans l'expansion de son infrastructure infonuagique et d'intelligence artificielle à grande échelle au Québec. Cet investissement augmentera également la taille de l'infrastructure infonuagique de Microsoft de 750% à l'échelle du Canada.

Cette annonce coïncide aussi avec la publication d'un rapport d'Ernst & Young LLP (EY) qui a révélé que Microsoft et son écosystème au Québec, lequel comprend plus de 3 200 partenaires, soutiennent plus de 57 000 emplois et contribuent plus de 6,4 milliards de dollars annuellement au PIB du Québec.

« Le Québec est à l'avant-garde de l'innovation mondiale en matière d'intelligence artificielle, avec l'une des plus fortes concentrations de chercheurs en apprentissage profond au monde. Notre gouvernement est déterminé à travailler avec des partenaires comme Microsoft pour veiller à ce que tous les acteurs de l'écosystème canadien de l'IA aient accès aux ressources et à l'infrastructure informatique dont ils ont besoin pour faire progresser la commercialisation des systèmes d'IA ici au pays et faire progresser l'IA qui procure des avantages sociaux et économiques à tous les Canadiens, » a affirmé L'honorable François-Philippe Champagne, Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'annonce d'aujourd'hui tire parti des investissements considérables que Microsoft a réalisés au Québec et n'est que le dernier exemple de notre profond engagement sur le territoire québécois », a déclaré Chris Barry, président de Microsoft Canada. « Ces investissements fourniront aux organisations québécoises des secteurs privé et public des capacités accrues et une résilience supplémentaire afin de transformer leurs opérations. De plus, grâce à cette base fiable et sécurisée, les organisations seront en mesure de commercialiser plus rapidement leurs solutions et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale, assurant ainsi l'avenir du Québec au sein de l'économie numérique. »

Accroître la capacité numérique du Québec pour tirer profit des possibilités offertes par l'IA

Les investissements en infrastructure numérique de Microsoft totalisant 500 millions de dollars américains au Québec augmenteront les capacités informatiques québécoises d'environ 240% au cours des trois prochaines années. Cela accélérera également le rythme de l'innovation en matière d'IA et permettra aux organisations québécoises de s'appuyer davantage sur la capacité importante déjà mise en place au Québec, y compris une région de centres de données existante, créée en 2016. Microsoft a été la première entreprise à proposer des services infonuagiques conçus pour les entreprises à grande échelle au Québec.

"Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre économie, autant sur le plan des retombées que pour l'attractivité de notre région. Qu'une multinationale innovante dans le domaine des technologies comme Microsoft ait choisi Québec pour un projet de cette envergure démontre la qualité des investissements étrangers que nous sommes en mesure d'attirer. Cela sécurise également notre place dans des domaines d'avenir comme la cybersécurité et l'intelligence artificielle. " Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

Microsoft veillera à ce que les futurs centres de données, dont la construction devrait commencer dans les mois à venir à L'Ancienne-Lorette, Donnacona, Saint-Augustin-de-Desmaures, et Lévis, contribuent à atteindre les objectifs de développement durable de l'entreprise, à savoir atteindre la carbonégativité, un bilan de consommation d'eau positif et l'objectif zéro déchet d'ici 2030. Cela inclut l'utilisation de matériaux à faibles émissions de carbone pendant la construction, ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables et de mesures visant à réduire la consommation de carburant diesel pendant les opérations.

Renforcer les compétences à l 'ère de l 'IA

Les nouvelles perspectives économiques alimentées par la transformation numérique et les progrès de l'IA ne peuvent être réalisées sans le soutien d'une solide main-d'œuvre qualifiée. Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Microsoft collabore également avec les chefs de file québécois du secteur pour mettre en œuvre une série d'initiatives visant à aider les gens à acquérir les compétences et les capacités dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie numérique. Grâce à ces initiatives, ils auront accès à des ressources d'apprentissage, des certifications et des outils de recherche d'emploi.

Face à l'innovation accélérée en IA et à la cybercriminalité croissante, ces programmes sont conçus pour pérenniser l'économie numérique florissante du Québec et pour créer de nouvelles possibilités pour les citoyens et les entreprises de toute la province.

KPMG et Microsoft lancent le Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels

Le dernier rapport de KPMG International intitulé Perspectives des chefs de la direction révèle que 93 % des PDG canadiens craignent que l'émergence de l'IA générative les rende encore plus vulnérables aux atteintes à la cybersécurité. Pourtant, seulement 56 % d'entre eux croient qu'ils sont prêts à faire face à une cyberattaque.

Pour relever ce défi, KPMG Canada et Microsoft Canada ont lancé le Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels, qui offrira une formation gratuite et pratique en français pour aider les entreprises et les gouvernements à mettre en place des mesures de protection en matière de cybersécurité, à naviguer à travers les opportunités et les défis de l'IA générative et les mettre en œuvre de manière responsable. Représentant un investissement de 1,7 millions de dollars canadiens sur trois ans, le Centre vise à former plus de 11000 apprenants dans sa première phase.

« La création du Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels marque une étape importante dans l'alliance mondiale entre KPMG International et Microsoft », a déclaré Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur régional, région de Québec de KPMG. « Grâce à cette collaboration, nous visons à renforcer la cybersécurité et à faire de l'IA générative une occasion de transformation, plutôt qu'une menace. »

Microsoft approfondit sa collaboration avec NPower Canada

NPower Canada, en collaboration avec Microsoft Canada, élargit son Accélérateur canadien des talents technologiques au Québec afin de fournir de nouvelles opportunités de formation numérique et de développement de carrière, qui aideront les chercheurs d'emploi diversifiés du Québec à être compétitifs. Avec un investissement important de DIGITAL, de Microsoft et de la Fondation CIBC, l'Accélérateur canadien des talents technologiques s'est étendu à l'automne 2022, NPower Canada a établi son premier site pour offrir des formations en personne au Québec.

Dans le cadre de l'Accélérateur canadien des talents technologiques, NPower Canada va désormais exploiter les programmes de formation de Microsoft pour lancer son programme intermédiaire d'Analyste de données junior dans la province, incluant la certification Microsoft Azure AI Fundamentals, outillant ainsi les chercheurs d'emploi avec des compétences essentielles pour des carrières numériques. Les candidatures sont maintenant ouvertes pour la première cohorte qui débutera en mai 2024.

« Microsoft a joué un rôle central dans notre mission d'offrir aux chercheurs d'emploi du Québec des compétences numériques et du perfectionnement professionnel. Nous sommes ravis de poursuivre notre alliance avec Microsoft afin d'offrir encore plus de possibilités dans la province et de continuer à doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans des postes axés sur le numérique. » a déclaré Julia Blackburn, PDG, NPower Canada.

« Je me réjouis des investissements annoncés par Microsoft Canada, qui contribuent à faire de la région un pôle économique majeur. Quand une grande entreprise élargit sa présence sur notre territoire, ce sont tous les citoyens qui en bénéficient en ayant accès à des emplois de qualité et bien rémunérés dans des domaines de pointe. L'économie locale est aussi stimulée. Cette annonce fait rayonner la ville de Québec et ses environs, à titre de capitale nationale du Québec, tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants ! Bravo à tous les intervenants qui ont rendu cette réalisation possible. » - Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En choisissant de s'implanter dans la zone économique de Québec-Lévis, Microsoft lance un message fort: notre région est devenue un pôle d'importance pour le développement de l'intelligence artificielle au Québec. Je salue ces investissements qui vont stimuler le développement économique régional en permettant à nos organisations de demeurer compétitives, d'améliorer leurs compétences techniques et d'accélérer leur transition numérique » - Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

« Depuis la première heure, la Ville de L'Ancienne-Lorette travaille en étroite collaboration avec Microsoft. Nous sommes heureux que le processus suive son cours pour la réalisation de ce projet qui générera des retombées économiques importantes pour la Ville de L'Ancienne-Lorette et toute la région de la Capitale-Nationale. » Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette

« La Ville de Donnacona est fière d'accueillir Microsoft sur son territoire et de contribuer à l'expansion des infrastructures infonuagique du géant mondial à Québec. En ayant un acteur de cette envergure dans notre parc industriel, les retombées auront essentiellement des effets positifs pour notre municipalité. » - Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

« L'engagement de Microsoft à s'implanter au Québec et à Lévis dans un projet d'une telle envergure confirme non seulement la solidité de notre attractivité économique, mais également notre position de choix pour les investissements étrangers de premier plan. Cela démontre la capacité de Lévis à attirer des acteurs majeurs du secteur technologique, renforçant ainsi notre réputation en tant que pôle d'innovation technologique. » - Gilles Lehouillier, maire de Lévis

