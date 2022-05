Selon un nouveau rapport publié par le cabinet de vérification financière Ernst & Young LLP (EY), l'écosystème de Microsoft soutient près de 300 000 emplois au Canada et contribue à hauteur de 37 milliards de dollars au PIB du pays.

TORONTO, le 3 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le maire de Toronto, John Tory, s'est joint à Microsoft pour célébrer l'ouverture officielle de son nouveau siège social au Canada et les investissements importants que l'entreprise a faits au cours des quatre dernières années partout au Canada. Cette nouvelle coïncide également avec le lancement d'une nouvelle recherche menée par Ernst & Young (EY) sur l'effet de Microsoft sur l'économie canadienne.

« Microsoft est profondément enracinée au Canada depuis près de 40 ans. Notre engagement à contribuer à la croissance de l'économie de l'innovation au Canada n'a jamais été aussi fort », a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « Avec l'inauguration de notre nouveau siège social, l'ouverture officielle de notre Centre d'excellence en innovation de données et le développement de notre présence régionale, un nombre encore plus grand d'organisations de toutes tailles et de tous horizons pourra tirer parti de la puissance du nuage et des données afin d'accélérer la croissance de leur organisation et de générer de nouvelles occasions économiques pour le Canada. »

L'annonce d'aujourd'hui vient s'ajouter à la longue liste des investissements considérables réalisés par Microsoft dans l'économie de l'innovation au Canada. Une nouvelle étude d'impact économique publiée aujourd'hui par Ernst & Young au nom de Microsoft a révélé que Microsoft et son écosystème, qui rassemblent plus de 15 000 partenaires et une infrastructure infonuagique considérable, représentent près de 300 000 emplois au Canada et contribuent pour plus de 37 milliards de dollars au PIB du pays. Par ailleurs, grâce à sa collaboration au projet des supergrappes d'innovation, Microsoft soutient 30 projets actuellement évalués à 190 millions de dollars, stimulant ainsi l'innovation et la croissance de l'industrie au Canada.

Par ailleurs, Microsoft continue d'apporter de nouveaux programmes visant à préparer la main-d'œuvre canadienne à l'évolution de l'économie numérique. Depuis le lancement de l'Initiative en matière de compétences mondiales de Microsoft, Microsoft Canada a fourni des compétences technologiques recherchées à plus d'un million de Canadiens et, en 2021, a fait don de plus de 125 millions de dollars en espèces, en logiciels et en services technologiques à des organismes à but non lucratif.

Nourrir l'innovation au cœur de l'écosystème technologique du Canada

Microsoft a choisi Toronto pour son nouveau siège social canadien pour son écosystème technologique vigoureux et son réseau d'universités mondialement reconnues qui offrent un canal de talents considérable. Ce bureau ultramoderne de plus de 12 200 m², situé au 81 Bay Street (CIBC SQUARE), a été pensé pour soutenir la culture hybride inclusive de Microsoft, en incorporant un aménagement d'espace fondé sur l'esprit d'équipe. Celui-ci associe les technologies les plus récentes à des milieux de travail modernes et collaboratifs afin de donner aux employés les moyens de se développer, partout à travers le pays.

Le siège social abrite également un Centre de visualisation et le Centre d'Excellence pour l'Innovation des Données (DICE) de Microsoft, le premier du genre, qui permet aux experts de Microsoft d'innover en collaboration avec les clients et les partenaires sur des solutions technologiques de pointe en matière de données, d'IA et de réalité mixte. Grâce à de vastes espaces de collaboration répartis dans tout le bâtiment, le siège social fera également office de centre d'innovation pour les jeunes entreprises technologiques de pointe, les étudiants et les organisations communautaires de la grande région de Toronto et du Canada.

La croissance de Microsoft au Canada

Microsoft a ouvert ses portes au Canada pour la première fois en 1985 et a continué à y étendre son empreinte et sa présence. Depuis 2019, Microsoft a doublé sa main-d'œuvre canadienne et emploie actuellement près de 5 000 employés à temps plein dans tout le pays. Microsoft Canada continue de servir des clients des secteurs commercial et public de toutes tailles, des consommateurs aux plus grandes entreprises de tous les secteurs de l'économie.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur un certain nombre d'investissements importants que Microsoft a déjà réalisés au Canada :

Microsoft a récemment terminé la relocalisation et l'expansion de son laboratoire de recherche et développement à Montréal, la relocalisation de son bureau de vente à Vancouver et la modernisation de ses bureaux de vente à Ottawa , à Calgary et à Montréal. Les bureaux sont maintenant équipés des équipements et des logiciels les plus récents compatibles avec Microsoft Teams, afin de faciliter le travail hybride transparent pour les employés.

et la modernisation de ses bureaux de vente à , à et à Montréal. Les bureaux sont maintenant équipés des équipements et des logiciels les plus récents compatibles avec Microsoft Teams, afin de faciliter le travail hybride transparent pour les employés. Pour permettre au secteur public d'exploiter tout le potentiel des données, Microsoft a récemment lancé le Centre d'innovation gouvernementale situé à Ottawa . Sous l'égide du Centre d'excellence pour l'innovation en matière de données (DICE) de Toronto , le Centre d'innovation gouvernementale de Microsoft rapproche les clients et les partenaires gouvernementaux de l'expertise de Microsoft pour relever les défis techniques, architecturaux et de prestation de services qui sont propres aux responsables du secteur public.

. Sous l'égide du Centre d'excellence pour l'innovation en matière de données (DICE) de , le Centre d'innovation gouvernementale de Microsoft rapproche les clients et les partenaires gouvernementaux de l'expertise de Microsoft pour relever les défis techniques, architecturaux et de prestation de services qui sont propres aux responsables du secteur public. La présence de Microsoft au Canada comprend également trois studios de jeux vidéo, un centre de développement à Vancouver et une infrastructure infonuagique considérable, notamment deux régions de centres de données à Toronto et à Québec, ainsi que des zones de disponibilité Azure.

comprend également trois studios de jeux vidéo, un centre de développement à et une infrastructure infonuagique considérable, notamment deux régions de centres de données à et à Québec, ainsi que des zones de disponibilité Azure. Microsoft a également récemment annoncé un accord d'achat d'énergie renouvelable à long terme avec ATCO Group dans le cadre duquel Microsoft achètera toute l'énergie renouvelable produite par l'installation solaire Deerfoot d'ATCO à Calgary , en Alberta . Ce partenariat est une étape essentielle pour que Microsoft respecte ses engagements en matière d'énergie renouvelable au Canada.

« L'ouverture officielle du nouveau siège social de Microsoft au centre-ville est la prochaine étape de la croissance continue de notre ville en tant que plaque tournante technologique de premier plan en Amérique du Nord », a déclaré John Tory, maire de Toronto. « Nous sommes très heureux d'accueillir Microsoft à Toronto; nous savons que sa présence se traduira par plus d'innovation au sein du réseau de calibre mondial d'universités, d'entreprises en démarrage et d'incubateurs de Toronto, ce qui stimulera l'économie ici et partout au pays. » - John Tory, maire de Toronto

« L'annonce de Microsoft d'un tout nouveau siège social au Canada est un autre exemple de la façon dont le secteur de la technologie stimule la croissance économique partout au pays. Alors que la demande pour la numérisation et les nouvelles technologies continue de croître dans toutes les industries, les grandes entreprises comme Microsoft continuent de choisir le Canada pour l'ingéniosité de nos talents et l'ambition de nos programmes d'innovation. » - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

