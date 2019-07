Microsoft annonce un rapport de recherche IoT Signals sur l'état de l'adoption de l'IdO

Les promesses de l'IdO seront réalisées en s'attaquant à la pénurie de main d'œuvre, à la complexité et à la sécurité

REDMOND, Washington, 30 juillet 2019 /CNW/ - Microsoft Corp. a annoncé aujourd'hui IoT Signals , un nouveau rapport de recherche destiné à fournir une vue d'ensemble du paysage de l'IdO. Microsoft a interrogé plus de 3 000 décideurs en matière d'IdO dans des entreprises dans le but de donner à l'industrie une vue holistique de l'écosystème IdO au niveau du marché, y compris les taux d'adoption, les tendances technologiques connexes, les défis et les bénéfices de l'IdO. Le rapport indique que l'adoption de l'IdO augmente rapidement et les personnes interrogées estiment que, dans deux ans, 30 % du chiffre d'affaires de leur société sera attribuable à l'IdO. Et pourtant, l'industrie est confrontée à un écart significatif de compétences en IdO et à des défis en termes de complexité et de sécurité qui peuvent compromettre les bénéfices commerciaux de l'IdO s'ils ne sont pas abordés.

« L'IdO transforme les entreprises dans toutes les industries et propulse des innovations de rupture », a déclaré Sam George, directeur d'Azure IoT. « Notre recherche indique que la réalisation du plein potentiel de l'IdO exige que l'industrie réponde à des défis majeurs tels que la pénurie de main d'œuvre, les inquiétudes en matière de sécurité et la complexité des solutions. Microsoft ouvre la voie en simplifiant et en sécurisant l'IdO afin de permettre à chaque entreprise de la planète d'en bénéficier. »

Principales constatations du rapport IoT Signals :

85 % des personnes interrogées sont en train d'adopter l'IdO, et trois-quarts d'entre elles ont des projets IdO en phase de planification.

Parmi les adopteurs de l'IdO, 88 % considèrent que l'IdO est critique pour le succès de leur entreprise.

Les adopteurs de l'IdO pensent qu'ils enregistreront un retour sur investissement de 30 % incluant des efficacités et des économies de coût, d'ici deux ans.

Presque tous les adopteurs de l'IdO -- 97 % -- s'inquiètent de la sécurité dans l'implémentation de l'IdO mais cela ne fait pas obstacle à l'adoption.

38 % des adopteurs de l'IdO citent la complexité et les défis techniques dans l'utilisation de l'IdO en tant qu'obstacle à leur adoption de l'IdO.

Le manque de talent et de formation présente des défis pour la moitié des adopteurs de l'IdO, et 47 % d'entre eux disent qu'il n'y a pas suffisamment de travailleurs qualifiés.

Les personnes interrogées considèrent que les catalyseurs technologiques décisifs pour le succès de l'IdO dans les deux prochaines années sont l'IA, l'informatique à la périphérie et 5G.

Près d'un tiers des projets (30 %) échouent au stade de validation de principe, souvent parce que l'implémentation est coûteuse et que les résultats essentiels ne sont pas évidents.

La prolifération d'appareils IdO permet aux entreprises d'apporter l'intelligence de l'infonuagique à la périphérie, afin de créer des solutions adaptatives and réactives à leurs environnements. « D'après l'étude 'Worldwide Global DataSphere - prévisions pour les dispositifs et données liés à l'IdO' de l'IDC, l'IDC prévoit que 41,6 milliards d'appareils IdO seront connectés d'ici 2025 -- augmentant au taux de 8,9 % pendant la période de prévision », a déclaré Carrie MacGillivray, vice-présidente de groupe, IdO, 5G et Mobilité chez IDC. « Alors que le marché continue de gagner en maturité, l'IdO devient de plus en plus le tissu permettant d'échanger des informations entre des 'choses' et des personnes et des processus. Les données deviennent le dénominateur commun -- alors qu'elles sont capturées, traitées et utilisées depuis les périphéries les plus proches et les plus lointaines du réseau afin de créer de la valeur pour les industries, les gouvernements, et dans la vie des individus. »

À travers les industries, des entreprises clientes mondiales de premier plan telles que Starbucks , Chevron , Bühler AG , Steelcase , thyssenkrupp ainsi que d'autres transforment leurs activités avec des solutions IdO et de périphérie intelligente. En partenariat avec le BCG Group , Microsoft a identifié sept ingrédients clés pour réussir dans l'IdO : stratégie d'entreprise, rôle de chef de file et organisation, carte routière technologique, talent, opérations et processus métier, partenariats et sécurité.

Afin d'optimiser le succès de ses clients et de ses partenaires, Microsoft investira 5 milliards USD dans un écosystème et des technologies de périphérie intelligente et IdO d'ici 2022. Rien que l'année passée, Microsoft a ajouté plus de 100 nouvelles fonctionnalités et nouveaux services, lancé 70 annonces de nouveaux partenaires IdO, et possède un écosystème de plus de dix mille partenaires IdO et de périphérie intelligente pour aider les clients, où qu'ils soient, dans leur adoption de l'IdO.

