Microsoft annonce les finalistes et lauréats du prix Partenaire de l'année 2021

Ce prix consacre leurs solutions innovatrices et leur capacité d'agir en faveur des clients du monde entier en leur rendant plus possible

REDMOND, Washington, 8 juillet 2021 /CNW/ - Microsoft Corp. a annoncé jeudi les finalistes et les lauréats du prix Partenaire Microsoft de l'année 2021. Décerné chaque année, ce prix récompense les partenaires Microsoft qui se sont démarqués par leur excellence dans l'innovation et la mise en œuvre de solutions clients axées sur des technologies Microsoft. Les lauréats, ainsi que les finalistes, du monde entier se verront primer à l'occasion de l'édition entièrement numérique de Microsoft Inspire, les 14 et 15 juillet 2021.

Cette année, Microsoft a récompensé des partenaires dans 56 catégories mettant en vedette les domaines de solutions, les industries et les secteurs d'activité, respectivement, dans lesquels les technologies Microsoft sont mises en œuvre à l'échelle mondiale. Plusieurs nouveaux prix et catégories ont été annoncés cette année, y compris une nouvelle catégorie relative à l'impact social, qui englobe l'intervention communautaire, l'inclusion et la durabilité.

Microsoft a sélectionné les finalistes et les lauréats de tous les prix Partenaire Microsoft de l'année parmi plus de 4 400 candidatures provenant de plus de 100 pays. Les candidats ont été jugés en fonction de leur engagement envers les clients, de l'impact de leur solution sur le marché et de l'utilisation exemplaire des technologies Microsoft.

« L'annonce des lauréats et des finalistes du prix Partenaire de l'année est toujours un moment fort pour nous chaque année », a déclaré Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft. « Ces entreprises apportent des solutions novatrices à des défis opérationnels complexes et offrent des possibilités de transformation numérique à leurs clients, du nuage aux périphériques. Félicitations à chacun des lauréats et finalistes pour cette remarquable réalisation. »

Des détails complémentaires sur les prix Partenaire de l'année 2021 sont disponibles sur le blogue actualisé du réseau de partenaires Microsoft https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2021-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists.

La liste complète des catégories, des lauréats et des finalistes, y compris les lauréats du prix Partenaire pays Microsoft de l'année 2021, est disponible sur le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

À propos de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire est l'événement partenaire le plus important de l'année. Cette conférence réunit des partenaires du monde entier, des chefs de file de l'industrie et des experts de Microsoft pour discuter de l'innovation en nuage de Microsoft, des possibilités de croissance et de rentabilité des partenaires et des façons de créer et de renforcer des liens. Cette année, Inspire aura lieu les 14 et 15 juillet 2021. Pour en savoir plus, consultez le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour une ère d'infonuagique intelligente et de périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

