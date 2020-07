Ce prix consacre leurs solutions innovatrices et leur capacité d'agir en faveur des clients du monde entier en leur rendant plus possible

REDMOND, Washington, 13 juillet 2020 /CNW/ - Microsoft Corp. a annoncé lundi les finalistes et lauréats du prix Partenaire Microsoft de l'année 2020. Décerné chaque année, ce prix récompense les partenaires Microsoft qui se sont démarqués par leur excellence dans l'innovation et la mise en œuvre de solutions clients axées sur des technologies Microsoft. Les lauréats, ainsi que les finalistes, du monde entier se verront primer à l'occasion de la toute première édition numérique de Microsoft Inspire, les 21 et 22 juillet 2020.

Cette année, Microsoft a récompensé des partenaires dans 49 catégories mettant en vedette les domaines de solutions, les industries et les secteurs d'activité, respectivement, dans lesquels les technologies Microsoft sont mises en œuvre à l'échelle mondiale. De fait, cette année, Microsoft a inauguré dix nouvelles catégories dont le tout premier prix Intervention communautaire qui récompense les partenaires qui ont fait leur marque en fournissant des services ou des solutions innovants et uniques pour aider à résoudre les problèmes de nos clients et de notre communauté en ces temps sans précédent.

Les finalistes et lauréats de tous les prix Partenaire Microsoft de l'année ont été sélectionnés parmi plus de 3 300 candidatures reçues du monde entier, de plus de 100 pays, étayées par leur engagement envers les clients, l'impact de leur solution sur le marché et l'utilisation exemplaire des technologies Microsoft.

« C'est un honneur pour moi que de saluer les finalistes et lauréats du prix Partenaire Microsoft de l'année 2020 », a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente de la société One Commercial Partner de Microsoft. « Ces partenaires se surpassent en fournissant des solutions opportunes qui s'attaquent aux défis complexes que connaissent les entreprises du monde entier, qu'il s'agisse de communiquer et de collaborer virtuellement ou d'aider les clients à réaliser leur plein potentiel grâce aux services nuagiques Azure et bien plus encore. Je suis fière de pouvoir honorer et féliciter chaque finaliste et lauréat. »

Des détails complémentaires sur les prix Partenaire Microsoft de l'année 2020 sont disponibles sur le blogue du réseau de partenaires Microsoft tenu par Gavriella Schuster : https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/

La liste complète des catégories, des lauréats et finalistes, y compris les lauréats du prix Partenaire pays Microsoft de l'année 2020, est disponible sur le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards. Vous en saurez plus également en consultant le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique à l'ère de nuage intelligent et de périphérie intelligente. Notre mission est d'autonomiser chaque personne et chaque organisation de la planète en mettant à leur disposition les moyens d'accomplir plus.

À propos de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire offre à la communauté des partenaires Microsoft, dans les domaines du marketing et des affaires, l'accès aux stratégies, au leadership et à l'information clés concernant les solutions client spécifiques, conçues pour aider les partenaires à réussir sur le marché. Microsoft Inspire offre aux partenaires des possibilités d'apprentissage enrichissantes couvrant la vente, le marketing, les services et la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

