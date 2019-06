Microsoft annonce l'identité des finalistes et lauréats des prix Partenaire de l'année 2019

Les partenaires de Microsoft ont été récompensés pour leurs solutions novatrices et leur capacité d'offrir plus de possibilités à leurs clients du monde entier

REDMOND, Washington, 6 juin 2019 /CNW/ - Microsoft Corp. a annoncé jeudi les lauréats et finalistes du prix Partenaire de l'année 2019. Décerné chaque année, ce prix récompense les partenaires Microsoft qui se sont démarqués par leur excellence en matière d'innovation et de mise en œuvre de solutions clients axées sur des technologies Microsoft. Les lauréats et finalistes, issus des quatre coins du monde, seront récompensés lors de la conférence Microsoft Inspire, qui aura lieu du 14 au 18 juillet 2019 à Las Vegas, au Nevada.

Cette année, Microsoft a récompensé des partenaires dans 41 catégories mettant en vedette chacun des domaines de solutions, des industries et des secteurs dans lesquels les technologies de Microsoft sont utilisées. Les finalistes et les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 2 900 nominations reçues de 115 pays, en fonction de leur engagement envers les clients, de l'impact de leur solution sur le marché et de l'utilisation exemplaire des technologies Microsoft.

« Nous sommes ravis de célébrer les finalistes et lauréats des prix Partenaire de l'année 2019 de Microsoft », a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente corporative, One Commercial Partner, Microsoft. « Ces entreprises sont des chefs de file de l'industrie qui aident les entreprises du monde entier à établir des liens et à en faire plus. Je suis vraiment émerveillée par chaque lauréat et finaliste, et je suis honorée de souligner le travail incroyable qu'ils accomplissent », a-t-elle ajouté.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le prix Partenaire de l'année 2019 de Microsoft, veuillez consulter le blogue du réseau de partenaire Microsoft (Microsoft Partner Network) rédigé par Gavriella Schuster : https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-our-2019-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists.

Les catégories, les lauréats et les finalistes sont présentés ci-après. La liste complète, comprenant les lauréats du prix Partenaire national Microsoft de l'année 2019, est disponible sur le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Intelligence artificielle et apprentissage machine · Lauréate : Crayon Group · Finaliste : Modis · Finaliste : eSmart Systems · Finaliste : AgileThought Alliance - fournisseurs indépendants de logiciels mondiaux · Lauréate : Finastra · Finaliste : Sitecore · Finaliste : Cloudera · Finaliste : Icertis Intégrateur de système Alliance · Lauréate : Infosys Innovation d'application · Lauréate : Wapice · Finaliste : Zure · Finaliste : Infosys · Finaliste : Wragby Business Solutions and Technologies Automobile · Lauréate : Annata · Finaliste : 4ward · Finaliste : Bright Box · Finaliste : Icertis Influenceur Azure · Lauréate : Hanu · Finaliste : SELA · Finaliste : Sol-Tec · Finaliste : Navisite Expérience client · Lauréate : Quadrasystems.net (India) · Finaliste : Content and Code · Finaliste : Insight · Finaliste : Rackspace Analyse de données · Lauréate : Modis · Finaliste : Cognizant Technology Solutions · Finaliste : Pragmatic Works Modernisation du patrimoine de données · Lauréate : Cognizant Technology Solutions · Finaliste : TimeXtender · Finaliste : Version 1 · Finaliste : Cognizant Technology Solutions Migration de centre de données · Lauréate : 10th Magnitude · Finaliste : 3Cloud DevOps · Lauréate : 10th Magnitude · Finaliste : Dimensional Strategies · Finaliste : InCycle Software Artisan du changement en matière de diversité et d'inclusion · Lauréate : Reverie Language Technologies · Finaliste : Dynamic Objects Finaliste : DataChangers · Finaliste : KPMG UK Dynamics 365 pour centre d'affaires · Lauréate : Cooper Parry IT · Finaliste : Wiise · Finaliste : NAB Solutions · Finaliste : Bond Consulting Services Dynamics 365 pour le service à la clientèle · Lauréate : PowerObjects, an HCL Technologies · Finaliste : Hitachi Solutions Philippines · Finaliste : DXC Technology · Finaliste : Cognizant Technologies Dynamics 365 pour service sur site · Lauréate : Hitachi Solutions · Finaliste : Velrada · Finaliste : eCraft · Finaliste : HSO International Dynamics 365 pour les finances et les opérations Operations · Lauréate : Sunrise Technologies · Finaliste : HSO · Finaliste : Alithya · Finaliste : Armanino Dynamics 365 pour les ventes · Lauréate : SAGlobal · Finaliste : KPMG Advisory · Finaliste : MASAO · Finaliste : Experlogix Dynamics 365 pour les talents · Lauréate : FourVision HR Plus · Finaliste : eBECS · Finaliste : Elevate HR · Finaliste : SAGlobal Éducation · Lauréate : Edsby · Finaliste : Ignia · Finaliste : Blackbaud Services financiers · Lauréate : PowerObjects, an HCL Technologies company · Finaliste : AKA Enterprise Solutions · Finaliste : Finastra Gouvernement · Lauréate : Hitachi Solutions · Finaliste : Planet Technologies · Finaliste : RapidDeploy · Finaliste : KPMG Santé · Lauréate : Health Catalyst · Finaliste : Mozzaz · Finaliste : Quest Software · Finaliste : KenSci Fournisseur indirect · Lauréate : Arrow ECS · Finaliste : rhipe · Finaliste : Ingram Micro Mexico · Finaliste : Crayon Software Experts Spain Communications intelligentes · Lauréate : Arkadin · Finaliste : Tata Communications · Finaliste : NBConsult · Finaliste : CDW Internet des objets · Lauréate : Accenture/Avanade · Finaliste : Telelink Business Services · Finaliste : SoftBank Technology · Finaliste : PTC Apprentissage · Lauréate : Global Knowledge · Finaliste : Shanghai Yungoal Info Tech · Finaliste : QA Fabrication et ressources · Lauréate : PTC · Finaliste : ABB Asea Brown Boveri · Finaliste : Hitachi Solutions · Finaliste : ICONICS Média et communications · Lauréate : Aprimo · Finaliste : Tech Mahindra · Finaliste : AdPushup · Finaliste : SAGlobal Microsoft CityNext · Lauréate : Bentley Systems · Finaliste : Meemim · Finaliste : KPMG Adoxio · Finaliste : ABB Asea Brown Boveri Réalité mixte · Lauréate : PTC · Finaliste : Kognitiv Spark · Finaliste : Meemim · Finaliste : Bentley Systems Poste de travail moderne · Lauréate : Glück & Kanja Consulting · Finaliste : Quadrasystems.net (India) Private · Finaliste : Catapult Systems · Finaliste : Dell Technologies Transformation de l'espace de travail moderne · Lauréate : Phoenix Software · Finaliste : Accenture/Avanade · Finaliste : Content and Code · Finaliste : DXC Technology Logiciel ouvert sur Azure · Lauréate : HashiCorp · Finaliste : SNP Technologies Partenaire pour les impacts sociaux · Lauréate : illuminance Solutions Finaliste : MISSION CRM · Finaliste : Sparkrock · Finaliste : Alianza Power BI · Lauréate : Nihilent · Finaliste : Expose Data · Finaliste : Catapult Systems · Finaliste : Campus Management PowerApps · Lauréate : Catapult Systems · Finaliste : C Centric Solutions · Finaliste : Mercury xRM Limited · Finaliste : PowerObjects, an HCL Technologies company Gestion de projet et de portefeuille · Lauréate : Wicresoft · Finaliste : ProActive · Finaliste : Innovative-e · Finaliste : Sensei Project Solutions Vente au détail · Lauréate : Obase · Finaliste : Brainpad · Finaliste : HSO · Finaliste : JDA Software SAP sur Azure · Lauréate : Capgemini · Finaliste : T-Systems · Finaliste : DXC Technology Sécurité et conformité · Lauréate : InSpark · Finaliste : Maureen Data Systems · Finaliste : Onevinn · Finaliste : Edgile Travail d'équipe · Lauréate : Cloud Productivity Solutions · Finaliste : Inova Solutions · Finaliste : Sulava · Finaliste : Slalom

Partenaire de l'année - Argentine VU Security Partenaire de l'année - Arménie Dom-Daniel Partenaire de l'année - Australie Modis Partenaire de l'année - Autriche ITSDONE Holding Partenaire de l'année - Azerbaïdjan SMART business Partenaire de l'année - Bahreïn Almoayyed Computers Partenaire de l'année - Bangladesh Corporate Projukti Partenaire de l'année - Belgique Proximus Partenaire de l'année - Bermudes Maureen Data Systems Partenaire de l'année - Bolivie SoftwareONE Bolivia Partenaire de l'année - Bosnie-Herzégovine Logosoft Partenaire de l'année - Brésil Brasoftware Partenaire de l'année - Brunei Tech One Solutions Partenaire de l'année - Canada Long View Partenaire de l'année - îles Caïmans Kirk Office Equipment Partenaire de l'année - Chili GeoVictoria Partenaire de l'année - Chine SYSTEX China Partenaire de l'année - Colombie Westcon Group Colombia Partenaire de l'année - Costa Rica Itco Partenaire de l'année - Côte d'Ivoire INOVA Consulting Services Partenaire de l'année - Croatie Hrvatski Telekom Partenaire de l'année - Curaçao Inova Solutions Partenaire de l'année - Chypre Dot.cy Developments Partenaire de l'année - République Tchèque Unicorn Systems Partenaire de l'année - République dominicaine C-ven Technologies Partenaire de l'année - Équateur BUSINESS IT Partenaire de l'année - Égypte HITS Technologies Partenaire de l'année - El Salvador GBM de El Salvador Partenaire de l'année - Estonie TVG Eesti Partenaire de l'année - Finlande Nordcloud Partenaire de l'année - France Talentsoft Partenaire de l'année - Géorgie UGT Partenaire de l'année - Allemagne Joint Entry: PHAT CONSULTING, Glück & Kanja Consulting, GAB Enterprise IT Solutions Partenaire de l'année - Grèce OFFICE LINE Partenaire de l'année - Guatemala Gensa Group Partenaire de l'année - Honduras Sega Partenaire de l'année - Hong Kong (RAS) KBQuest Hong Kong Partenaire de l'année - Hongrie T-Systems Magyarorszag Partenaire de l'année - Islande Advania Partenaire de l'année - Inde G7 CR Technologies India Partenaire de l'année - Indonésie PT Awan Integrasi Sandidata (ViBiCloud) Partenaire de l'année - Irlande Spanish Point Technologies Partenaire de l'année - Israël U-BTech Solutions Partenaire de l'année - Italie Var Group Partenaire de l'année - Jamaïque Inova Solutions Partenaire de l'année - Japon Fujitsu Partenaire de l'année - Jordanie Optimiza Partenaire de l'année - Kazakhstan M-SYSTEM Partenaire de l'année - Kenya Cloud Productivity Solutions Partenaire de l'année - Corée Zenith & Company Partenaire de l'année - Kirghizistan ALBARS Partenaire de l'année - Lettonie Tilde Sia Partenaire de l'année - Liban Exquitech Partenaire de l'année - Lituanie Fortevento Partenaire de l'année - Luxembourg Devoteam Partenaire de l'année - Malaisie Rhipe Malaysia Partenaire de l'année - Malte ICT Solutions Partenaire de l'année - Mexique Ingram Micro Mexico Partenaire de l'année - Mongolie Mogul Service and Support Partenaire de l'année - Maroc CASANET Partenaire de l'année - Namibie Salt Essential IT Partenaire de l'année - Népal Tech One Global Nepal Partenaire de l'année - Pays-Bas ICT Automatisering Partenaire de l'année - Nouvelle-Zélande Umbrellar Partenaire de l'année - Nicaragua Sega Partenaire de l'année - Oman BAHWAN IT Partenaire de l'année - Pakistan Maison Consulting & Solutions Partenaire de l'année - Panama GBM Dominicana Partenaire de l'année - Paraguay OLAM Partenaire de l'année - Pérou G&S Gestión y Sistemas SAC Partenaire de l'année - Philippines Crayon Software Experts Philippines Partenaire de l'année - Pologne Synerise Partenaire de l'année - Portugal InnoWave Technologies Partenaire de l'année - Puerto Rico Nagnoi Partenaire de l'année - Qatar Information & Communication Technology Partenaire de l'année - Roumanie Asseco SEE Partenaire de l'année - Russie Awara IT Partenaire de l'année - Arabie saoudite eSense Software Partenaire de l'année - Serbie Comtrade System Integration Partenaire de l'année - Singapour Ingram Micro Asia Partenaire de l'année - Slovaquie exe Partenaire de l'année - Slovénie Adacta Partenaire de l'année - Afrique du Sud Mint Management Technologies Partenaire de l'année - Espagne CAPSiDE Partenaire de l'année - Sri Lanka Tech One Global Partenaire de l'année - Suède Acando Partenaire de l'année - Suisse isolutions Partenaire de l'année - Taïwan Systex Software & Service Partenaire de l'année - Thaïlande MFEC Public Partenaire de l'année - Trinité-et-Tobago Davyn Partenaire de l'année - Tunisie Neoledge Partenaire de l'année - Turquie motiwe Partenaire de l'année - Ouganda Britehouse/Dimension Data Partenaire de l'année - Ukraine Infopulse Partenaire de l'année - Émirats arabes unis Netways Partenaire de l'année - Royaume-Uni New Signature Partenaire de l'année - États-Unis Quisitive Partenaire de l'année - Uruguay Arnaldo C. Castro Partenaire de l'année - Vénézuéla CONSEIN Partenaire de l'année - Vietnam Tech Data Advanced Solutions (Vietnam)





À propos de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire offre à la communauté des partenaires de Microsoft un accès aux stratégies marketing et commerciales clés, à du leadership et à des renseignements sur des solutions clients spécifiques conçues pour aider les partenaires à réussir sur le marché. En plus des occasions d'apprentissage couvrant les ventes, le marketing, les services et la technologie, Microsoft Inspire fournit un cadre idéal pour permettre aux partenaires d'acquérir des connaissances précieuses auprès de leurs pairs et de Microsoft. Pour en savoir plus, consultez le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique à l'ère de nuage intelligent et de périphérie intelligente. Sa mission est d'habiliter chaque personne et chaque organisation de la planète en mettant à sa disposition les moyens d'accomplir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

SOURCE Microsoft Corp.

Renseignements: NOTE AUX RÉDACTEURS : Pour obtenir de plus amples renseignements, des nouvelles et des perspectives de Microsoft, veuillez visiter le centre de nouvelles de Microsoft à l'adresse suivante : http://news.microsoft.com. Les liens hypertextes, les numéros de téléphone et les titres étaient exacts au moment de la publication, mais ils peuvent avoir changé. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, les journalistes et les analystes peuvent contacter l'équipe d'intervention rapide de Microsoft ou d'autres personnes-ressources appropriées énumérées à l'adresse suivante : http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts. PERSONNE-RESSOURCE : Pour obtenir de plus amples renseignements (membres de la presse seulement) : Service des relations avec les médias de Microsoft, WE Communications, (425) 638-7777, rrt@we-worldwide.com, www.microsoft.com

Related Links

www.microsoft.com