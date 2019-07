Microsoft annonce des investissements pour offrir aux partenaires des possibilités élargies

En prévision de Microsoft Inspire, la société explique comment elle accorde ses investissements partenaires, notamment les mises à jour de Teams, Dynamics 365 et Azure, avec les impératifs de l'ère nuagique

REDMOND, Washington, 12 juillet 2019 /CNW/ - Microsoft Corp. a annoncé jeudi de nouveaux investissements dans des technologies et programmes conçus pour soutenir son écosystème de partenaires, investissements qui devront l'aider à optimiser son engagement envers ses partenaires à l'ère du nuagique.

« Les clients tout comme les partenaires continuent de migrer vers le nuage et d'accélérer leur transformation numérique, ce qui nous ouvre des possibilités de partenariat nouvelles et diverses », a déclaré Gavriella Schuster, vice-présidente chargée du groupe One Commercial Partner de Microsoft. « Notre portefeuille de programmes, d'offres et de ressources destinés aux entreprises partenaires de Microsoft est en train d'être transforme pour les aider à tirer profit de ces possibilités. »

Voici quelques points saillants des nouveautés annoncées aujourd'hui. Des détails complémentaires sont disponibles ici.

Investissements dans des produits et programmes

Extensions et adoption de Microsoft Teams : deux ans seulement après son lancement, Teams compte aujourd'hui 13 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 19 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Parallèlement, la société a également annoncé que Microsoft Teams offre de nouvelles fonctionnalités, qui profiteront à tout travailler, notamment les nouveaux modes de soutien des organisations de soins de santé et des travailleurs de première ligne. D'autres intégrations métier, nouveautés tributaires de partenaires, incluent le soutien des centres d'appels, de l'enregistrement de conformité et des fournisseurs de solutions nuagiques.

deux ans seulement après son lancement, Teams compte aujourd'hui 13 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 19 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Parallèlement, la société a également annoncé que Microsoft Teams offre de nouvelles fonctionnalités, qui profiteront à tout travailler, notamment les nouveaux modes de soutien des organisations de soins de santé et des travailleurs de première ligne. D'autres intégrations métier, nouveautés tributaires de partenaires, incluent le soutien des centres d'appels, de l'enregistrement de conformité et des fournisseurs de solutions nuagiques. Mises à jour de Dynamics 365 : la société a annoncé d'importantes mises à jour de l'accélérateur de Dynamics 365 (pour les associations) et deux nouvelles intégrations pour Dynamics 365 destinées aux secteurs de l'automobile et des services financiers. En outre, le programme « Business Applications ISV Connect » est généralement disponible et offre de nouveaux outils et conseils de développement, des ressources de marché, des processus d'engagement communs sur le terrain et un soutien à la mise en marché.

la société a annoncé d'importantes mises à jour de l'accélérateur de Dynamics 365 (pour les associations) et deux nouvelles intégrations pour Dynamics 365 destinées aux secteurs de l'automobile et des services financiers. En outre, le programme « Business Applications ISV Connect » est généralement disponible et offre de nouveaux outils et conseils de développement, des ressources de marché, des processus d'engagement communs sur le terrain et un soutien à la mise en marché. Introduction du phare d'Azure : le phare d'Azure offre aux partenaires un plan de contrôle unique pour visualiser et gérer Azure à l'échelle de tous leurs clients. Il en ressort une meilleure gestion de l'expérience Azure, du fait d'une automatisation et d'une efficacité optimales, ce qui se traduit par une visibilité et une sécurité accrues pour les clients. C'est la première fois que Microsoft a mis au point une solution de cette échelle, et ce, avec des partenaires, pour des partenaires.

le phare d'Azure offre aux partenaires un plan de contrôle unique pour visualiser et gérer Azure à l'échelle de tous leurs clients. Il en ressort une meilleure gestion de l'expérience Azure, du fait d'une automatisation et d'une efficacité optimales, ce qui se traduit par une visibilité et une sécurité accrues pour les clients. C'est la première fois que Microsoft a mis au point une solution de cette échelle, et ce, avec des partenaires, pour des partenaires. Programme de migration Azure : le nouveau programme de migration Azure (AMP) aide les clients à accélérer leur migration vers Azure. L'AMP offre par anticipation des conseils et des outils qui aident à réduire les risques et à résoudre les problèmes courants liés au transfert de charges de travail vers le nuage.

Élargissement des possibilités de partenariat

Depuis le lancement du programme de co-vente de Microsoft, il y a 24 mois, ce dernier a généré un chiffre d'affaires annuel de 9,5 milliards de dollars pour ses partenaires sous contrat. Les investissements annoncés cette semaine visent à faire fructifier ce créneau :

Disponibilité générale de la compétence Microsoft Sécurité : cette nouvelle compétence permet aux partenaires de commercialiser leur expertise et donne accès à divers avantages propres à favoriser la croissance et la rentabilité de l'entreprise.

cette nouvelle compétence permet aux partenaires de commercialiser leur expertise et donne accès à divers avantages propres à favoriser la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Cinq spécialisations de pointe : elles portent notamment sur la migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure, la migration de bases de données Linux et Open Source vers Microsoft Azure, la migration d'entrepôts de données vers Microsoft Azure, la modernisation des applications Web dans Microsoft Azure et de Kubernetes dans Microsoft Azure.

elles portent notamment sur la migration de Windows Server et SQL Server vers Microsoft Azure, la migration de bases de données Linux et Open Source vers Microsoft Azure, la migration d'entrepôts de données vers Microsoft Azure, la modernisation des applications Web dans Microsoft Azure et de Kubernetes dans Microsoft Azure. Nouvelles avancées sur le marché : des modèles de tarification complémentaires, un programme de récompenses et une nouvelle voie d'accès au marché seront lancés en juillet à l'intention des entreprises qui publient des offres négociables sur le marché commercial élargi de Microsoft. Parmi les modèles de tarification envisagés figurent la facturation SaaS mensuelle et annuelle, des options de facturation flexibles à compteur personnalisé, des contrats standard et des essais SaaS gratuits qui se convertissent en engagements payants.

À propos de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire offre à la communauté des partenaires Microsoft, dans les domaines du marketing et des affaires, l'accès aux stratégies, au leadership et à l'information clés concernant les solutions client spécifiques conçues pour aider les partenaires à réussir sur le marché. À cette offre stratégique, Microsoft Inspire ajoute des possibilités d'apprentissage pointu, couvrant la vente, le marketing, les services et la technologie, ce qui en fait un cadre idéal pour les partenaires qui souhaitent acquérir des connaissances précieuses auprès de leurs pairs et de Microsoft. Pour en savoir plus, consultez le site https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique à l'ère de nuage intelligent et de périphérie intelligente. Sa mission est d'habiliter chaque personne et chaque organisation de la planète en mettant à leur disposition les moyens d'accomplir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

SOURCE Microsoft Corp.

Renseignements: NOTE AUX RÉDACTEURS : Si vous souhaitez en savoir plus, suivre des nouvelles et connaître les perspectives de Microsoft, veuillez visiter Microsoft News Center sur http://news.microsoft.com. Les liens Web, les numéros de téléphone et les titres étaient corrects à la date de publication du présent communiqué de presse, mais pourraient avoir changé. Pour toute aide supplémentaire, les journalistes et les analystes peuvent contacter l'équipe d'assistance rapide de Microsoft ou d'autres intervenants compétents répertoriés sur le site http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts. PERSONNE-RESSOURCE : Relations médias Microsoft, WE Communications, (425) 638-7777, rrt@we-worldwide.com, http://www.microsoft.com, www.microsoft.com

Related Links

www.microsoft.com