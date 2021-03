Les investissements comprennent le nouveau Centre d'excellence de l'innovation en matière de données, l'expansion de l'infrastructure infonuagique au Canada et 500 nouveaux postes techniques

TORONTO, le 24 mars 2021 /CNW/ - Microsoft a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau Centre d'excellence de l'innovation en matière de données, l'augmentation des ressources techniques à l'échelle locale et l'ajout d'une nouvelle zone Azure Edge. Le nouveau Centre d'excellence de l'innovation en matière de données fournira des ressources techniques approfondies pour aider les organisations canadiennes à exploiter la puissance des technologies de données et infonuagiques pour accélérer leur transformation numérique. Microsoft a également annoncé l'ajout d'une nouvelle zone Azure Edge dans l'ouest du Canada, ce qui accroîtra son empreinte infonuagique considérable au Canada, et de 500 emplois techniques locaux.

La reprise après la pandémie se fera dans le monde numérique. Pour aider le Canada à montrer la voie, Microsoft continue de développer son solide nuage au Canada et son expertise technique approfondie. Des organisations canadiennes de toutes tailles et de tous types exploitent déjà la technologie pour alimenter leur transformation, en s'appuyant sur la puissance de l'analyse des données et de l'IA, qui cherche non seulement à entamer une reprise, mais aussi à prendre la tête de l'économie après la pandémie. En fait, une étude récente de PWC a révélé que près de la moitié des directeurs généraux dans le monde prévoit une augmentation de leurs investissements à long terme dans la transformation numérique.

Le Centre d'excellence de l'innovation en matière de données, qui ouvrira ses portes au nouveau siège social de Microsoft au centre-ville de Toronto, fournira des analyses de données critiques et une expertise en ingénierie locale aux clients, aux partenaires et aux organismes à but non lucratif d'un océan à l'autre. Les clients auront la possibilité de proposer des idées et d'innover en collaboration sur le plan de solutions transformatrices. Le Centre d'excellence de l'innovation en matière de données offre un environnement expérimental sûr, et procure aux clients un endroit pour mettre à l'essai des capacités précoces et faire part des meilleures pratiques pour accélérer leur stratégie numérique.

Basée à Toronto, le principal groupe international de services financiers Manuvie a choisi Microsoft Azure comme l'une de ses plates-formes cloud pour soutenir son agilité, son évolutivité, sa gestion des risques et sa rentabilité, ainsi que pour accélérer la prise en charge de nouveaux modèles commerciaux.

«Utiliser Azure nous met sur la bonne voie pour apporter des améliorations continues à nos offres, consolider notre position de chef de file numérique dans l'industrie et offrir à nos clients le meilleur service possible», a déclaré Shamus Weiland, directeur général de l'information, Manuvie.

«La pandémie a accéléré les transformations numériques des organisations de tous les secteurs de notre économie. Les chefs d'entreprise et les dirigeants gouvernementaux reconnaissent maintenant l'opportunité de tirer profit des données pour accroître leur efficacité afin de devenir concurrentielles et de mieux servir les clients et les citoyens», a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. «Les données créent des opportunités uniques pour les organisations uniquement si elles disposent des outils et du talent pour les gérer de manière sécuritaire et conforme, c'est pourquoi nous lançons le Centre d'excellence en innovation des données, afin de mieux mettre à profit de nos données , notre expertise et notre leadership en IA pour autonomiser permettre aux organisations canadiennes à réaliser leur plein potentiel. "

Meilleure présence du nuage au Canada

Les organisations canadiennes se sont appuyées sur la technologie pour relever les défis liés à la pandémie. Les solutions infonuagiques sont adoptées rapidement au Canada et dans le monde entier en raison de la souplesse améliorée des technologies, de la sécurité accrue, des services pointus de données et d'IA et de l'économie profitable. L'accès au nuage offre une souplesse technologique améliorée, permettant une transformation quasiment en temps réel des modèles d'entreprise et de la prestation des services aux citoyens. Les solutions infonuagiques sans code et à faible code, ainsi que les technologies de collaboration telles que Microsoft Teams ont permis aux entreprises de répondre rapidement aux demandes en constante évolution.

Avec deux régions de centres de données locaux et les zones de disponibilité Azure récemment annoncées, l'ajout de la zone de disponibilité Azure Edge à Vancouver s'appuie sur la présence déjà importante de Microsoft sur le nuage au Canada. Les zones Azure Edge sont des prolongements des services infonuagiques d'Azure, et visent à placer l'infrastructure à proximité des clients, afin de prendre en charge les volumes de travail sensibles à la latence et d'améliorer la connectivité au plus grand nuage du monde. La zone Azure Edge de Vancouver est gratuite supplémentaire aux emplacements d'Azure au Canada, et permettra aux clients des services de santé et du secteur public de l'Ouest canadien de répondre aux exigences en matière de résidence des données et de conformité.

De plus, la société a également annoncé que Microsoft Vancouver créera plus de 500 emplois en 2021, qui contribueront à concevoir des applications de pointe dans les domaines des communications intelligentes, d'Office, d'Azure, de OneDrive, des expériences Web et de la réalité mixte, ce qui augmente sa présence dans la ville à 1 700 employés et à plus de 3 700 employés à travers le Canada.

« Microsoft s'engage à aider le Canada à surmonter la pandémie plus fort que jamais. Nos investissements considérables dans le nuage et les bassins de talent, combinés à nos efforts de perfectionnement des compétences à grande échelle, aideront les entreprises de tous types et de toutes tailles à accélérer leur transformation numérique », a déclaré M. Peesker.

Récemment, Terramera, basée à Vancouver, a présenté une proposition d'initiative collaborative de la société axée sur l'agriculture régénérative, un effort qui sera alimenté par Microsoft Azure.

«Microsoft Azure est parfaitement adapté pour permettre à notre plate-forme IA / Apprentissage Machine de fonctionner à l'échelle nationale et mondiale requise pour les efforts mondiaux d'agriculture régénérative», a déclaré Travis Good, directeur de la technologie chez Terramera. «Avec Azure, nous pouvons offrir des solutions percutantes et centrées sur l'humain aux agriculteurs et fournir un leadership canadien en matière de technologie, de changement climatique et d'agriculture.»

Pour en savoir plus sur les capacités infonuagiques de Microsoft au Canada, rendez-vous ici.

