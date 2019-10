Microsoft annonce de nouvelles capacités pour un monde IdO transparent, intelligent et sûr

De nouvelles solutions offrent des innovations IdO du cloud jusqu'au bord du réseau

REDMOND, Washington, 28 octobre 2019 /CNW/ - Lundi, Microsoft Corp. a annoncé de nouvelles capacités qui simplifient encore davantage le voyage du client et offrent des solutions IdO hautement sécurisées. Ces solutions aident les clients à adhérer à l'IdO en tant que stratégie essentielle afin de permettre de meilleurs résultats commerciaux, d'améliorer la sécurité et de répondre aux questions sociales en prédisant et en évitant les pannes d'équipements, en optimisant les bâtiments intelligents pour l'utilisation de l'espace et la gestion de l'énergie, en améliorant les résultats pour les patients et la sécurité des travailleurs, en suivant les actifs sur toute la chaîne d'approvisionnement, etc.

La prolifération des dispositifs IdO permet aux entreprises de porter l'intelligence du cloud sur le bord du réseau, et de créer des solutions qui peuvent s'adapter et répondre à leur environnement. D'après IDC1, 41,6 milliards de terminaux -- y compris smartphones, assistants domestiques intelligents et appareils intelligents -- seront connectés à Internet d'ici à 2025. Encore plus tôt, d'ici à 2021, 94 % des entreprises interrogées utiliseront l'IdO, selon un récent rapport de recherche IoT Signals de Microsoft et, dans pratiquement tous les cas (97 %), ces entreprises s'inquiètent des risques potentiels de sécurité.

« Chez Microsoft, nous sommes attachés à l'érection d'une plateforme digne de confiance et facile à utiliser, qui permet à nos clients et à nos partenaires de proposer des solutions transparentes, intelligentes et sûres, quel que soit leur état d'avancement dans l'adoption de l'IdO », explique Sam George, vice-président général de l'IdO chez Microsoft. « C'est la raison pour laquelle nous investissons 5 milliards de dollars dans l'IdO et le bord de réseau intelligent -- une technologie qui accélère l'informatique diffuse et qui crée des opportunités inégalées dans tous les secteurs. »

Apporter de nouvelles innovations IdO du cloud vers le bord

Notre principal souci est de relever le défi qui consiste à sécuriser les dispositifs connectés sur chaque couche, tout en développant l'IdO pour proposer une expérience sans heurts entre le monde physique et le monde numérique. L'année dernière, nous avons lancé plus de 100 nouveaux services et nouvelles fonctionnalités, qui rendent les solutions IdO plus sûres et plus évolutives, qui réduisent la complexité et qui créent des opportunités dans de nouveaux segments de marché.

Rendre l'IdO transparent

IoT Central est une plateforme d'applis IdO entièrement gérée qui offre aux créateurs de solutions la sécurité, l'échelle et l'extensibilité intégrées qui sont nécessaires pour élaborer des solutions IdO destinées à l'entreprise. Les nouvelles fonctionnalités apportées à IoT Central facilitent la création et le déploiement d'applications d'entreprise évolutives et abordables :

11 nouveaux modèles d'application orientés vers l'industrie pour accélérer le travail des créateurs de solutions dans la vente au détail, les soins de santé, les administrations publiques et l'énergie.

pour accélérer le travail des créateurs de solutions dans la vente au détail, les soins de santé, les administrations publiques et l'énergie. Prise en charge des API pour l'extension d'IoT Central ou son intégration à d'autres solutions, y compris la prise en charge d'API pour la modélisation des dispositifs, la fourniture, la gestion du cycle de vie, les opérations et l'interrogation des bases de données.

pour l'extension d'IoT Central ou son intégration à d'autres solutions, y compris la prise en charge d'API pour la modélisation des dispositifs, la fourniture, la gestion du cycle de vie, les opérations et l'interrogation des bases de données. Prise en charge d'IoT Edge , y compris la gestion pour les dispositifs du bord et les déploiements de modules IoT Edge, qui permettent aux clients de déployer des charges de travail cloud, comme l'IA, directement sur les dispositifs connectés.

, y compris la gestion pour les dispositifs du bord et les déploiements de modules IoT Edge, qui permettent aux clients de déployer des charges de travail cloud, comme l'IA, directement sur les dispositifs connectés. Prise en charge d'IoT Plug and Play pour un déploiement et une connectivité rapides des dispositifs.

pour un déploiement et une connectivité rapides des dispositifs. La capacité de sauvegarder et de charger les applications pour permettre la réutilisabilité des applications.

pour permettre la réutilisabilité des applications. Plus d'options Data Export pour l'exportation continue de données vers les services PaaS Azure, comme le stockage pour l'analytique riche.

pour l'exportation continue de données vers les services PaaS Azure, comme le stockage pour l'analytique riche. Prise en charge de la copropriété pour la création et la gestion d'une seule application utilisée par plusieurs, chacun avec ses propres données, dispositifs, utilisateurs et rôles isolés. Et les mises à jour de cette application unique seront visibles pour tous les utilisateurs afin d'en faciliter la gestion.

pour la création et la gestion d'une seule application utilisée par plusieurs, chacun avec ses propres données, dispositifs, utilisateurs et rôles isolés. Et les mises à jour de cette application unique seront visibles pour tous les utilisateurs afin d'en faciliter la gestion. Rôles d'utilisateur personnalisés pour un contrôle strict des accès aux données, aux actions et aux configurations du système.

pour un contrôle strict des accès aux données, aux actions et aux configurations du système. Nouveau modèle de tarification pour le début 2020, visant à aider les clients et les partenaires à disposer de tarifs prévisibles au fur et à mesure que l'utilisation évolue.

Rendre l'IdO plus intelligent

Azure IoT Hub aide les développeurs en entreprise à réduire les coûts et à optimiser les opérations grâce à des applications cloud IdO. Grâce à des nouvelles capacités avec l'enrichissement des messages IoT Hub, il est possible d'estampiller des messages provenant de terminaux avec des informations riches avant qu'ils soient envoyés vers des services cloud en aval, ce qui facilite l'intégration. IoT Hub s'intègre à Azure Event Grid, ce qui facilite la consommation des messages de dispositifs IoT Hub provenant d'une variété encore plus grande de services en aval.

Les clients d'Azure Maps peuvent ajouter des renseignements météorologiques géospatiaux à leurs applications pour permettre des scénarios comme la création d'itinéraires en fonction de la météo, le marketing ciblé en fonction de la météo et l'optimisation des opérations en fonction de la météo, en partenariat avec AccuWeather. Azure Maps sera désormais proposé sur Gov Cloud, ce qui simplifie le processus d'accueil des clients.

Azure Time Series Insights annonce de nouvelles capacités de prévisualisation, et notamment :

Le stockage multicouches offre le meilleur des deux mondes : un accès ultrarapide aux données qui sont souvent utilisées (les « données chaudes ») et un accès rapide aux données historiques qui ne sont pas souvent utilisées (les « données froides »).

offre le meilleur des deux mondes : un accès ultrarapide aux données qui sont souvent utilisées (les « données chaudes ») et un accès rapide aux données historiques qui ne sont pas souvent utilisées (les « données froides »). Stockage froid flexible : les données historiques sont stockées dans le propre compte Azure Storage du client, ce qui donne aux clients un contrôle entier de leurs données IdO. Les données sont stockées au format open source Apache Parquet, ce qui permet une analytique prédictive, un apprentissage automatique et d'autres calculs personnalisés faisant appel à des technologies courantes comme Spark, Databricks et Jupyter.

les données historiques sont stockées dans le propre compte Azure Storage du client, ce qui donne aux clients un contrôle entier de leurs données IdO. Les données sont stockées au format open source Apache Parquet, ce qui permet une analytique prédictive, un apprentissage automatique et d'autres calculs personnalisés faisant appel à des technologies courantes comme Spark, Databricks et Jupyter. Analytique riche : API d'interrogation riche et interpolation pour l'appui à l'expérience de l'utilisateur, nouvelles fonctions scalaires et agrégées, variables catégoriques, diagrammes de dispersion, et décalage du temps entre les signaux en temps successifs pour une analyse en profondeur.

API d'interrogation riche et interpolation pour l'appui à l'expérience de l'utilisateur, nouvelles fonctions scalaires et agrégées, variables catégoriques, diagrammes de dispersion, et décalage du temps entre les signaux en temps successifs pour une analyse en profondeur. Échelle de type entreprise : améliorations d'échelle et de performance sur toutes les couches, y compris l'ingestion, le stockage, l'interrogation et les métadonnées/modèles.

améliorations d'échelle et de performance sur toutes les couches, y compris l'ingestion, le stockage, l'interrogation et les métadonnées/modèles. Extensibilité et intégration : le nouveau connecteur Time Series Insights Power BI permet aux clients d'utiliser des recherches faites dans Time Series Insights avec Power BI afin d'obtenir une vue unifiée dans un tableau de bord unique.

Grâce à notre acquisition d'Express Logic, Azure RTOS continue de permettre de nouvelles capacités intelligentes. Il offre un accès à des milliards de nouveaux terminaux connectés et accroît le nombre de dispositifs qui peuvent se connecter en toute transparence à Azure. Renesas est un grand fabricant de microcontrôleurs qui partage notre vision, qui est de rendre le développement IdO aussi facile et transparent que possible, et nous sommes très heureux d'annoncer qu'Azure RTOS sera largement disponible pour tous les produits de Renesas, y compris les familles de microcontrôleurs Synergy et RA. Il a déjà été intégré au progiciel Renesas Synergy et sera intégré en prêt à l'emploi au progiciel Renesas RA Flexible.

Rendre l'IdO plus sûr

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à Azure Security Center pour l'IdO avec l'annonce d'un programme Security Partner et la prise en charge de clouds nationaux, et nous sommes très heureux d'annoncer qu'Azure Sphere sera globalement disponible en février 2020.

Pour ouvrir un avenir d'informatique intelligente et sûre au bord du réseau pour les organisations, les entreprises et les consommateurs, il faudra réaliser des progrès dans l'architecture informatique jusqu'au niveau du microprocesseur, la sécurité devant être intégrée dès les toutes premières étapes. Microsoft Azure Sphere adopte une approche globale pour sécuriser le bord intelligent et l'IdO, dès l'étape du silicium jusqu'à celle du cloud, et ce d'une façon qui procure flexibilité et contrôle aux clients. Par exemple, Qualcomm a récemment annoncé un partenariat avec Microsoft visant la mise au point de matériel mobile pour le système d'exploitation IdO Azure Sphere de Microsoft.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour l'ère d'un cloud intelligent et d'un bord de réseau intelligent. Sa mission consiste à permettre à chaque personne et à chaque organisation sur la planète d'en faire plus.

