TORONTO, le 27 janv. 2021 /CNW/ - Microsoft a annoncé aujourd'hui l'ajout de la traduction de texte en inuktitut à Microsoft Traducteur. Cet ajout permettra aux utilisateurs de traduire l'une ou l'autre des plus de 70 langues vers ou de l'inuktitut, principal dialecte de la langue inuktut, qui comprend également l'inuinnaqtun. L'inuktitut est parlé par environ 40 000 Inuits de l'Inuit Nunangat, la patrie des Inuits au Canada, et 70 % des résidents du Nunavut emploient la langue inuktitut.

L'inuktitut est maintenant disponible dans les applications Microsoft Traducteur, Office et Traducteur pour Bing. Les utilisateurs peuvent utiliser les services assistés par IA Traducteur d'Azure cognitive Services Translator et Azure cognitive Services Speech pour ajouter la traduction en inuktitut aux applications, aux sites Web, aux flux de travail et aux outils. Cette nouveauté représente une nouvelle façon de rendre l'inuktitut plus accessible au travail, à l'école et dans la vie de tous les jours, tout en faisant en sorte que la langue continue de se développer.

« Depuis des milliers d'années, les Inuits parlent l'inuktut dans le monde entier. Nous avons su conserver l'inuktut de manière formidable, en nous adaptant aux changements de notre culture. L'adoption de nouvelles technologies est un parfait exemple de notre résilience. L'ajout de l'inuktitut à Microsoft Traducteur est une grande réalisation, qui montre comment la collaboration avec Microsoft fait une différence positive et permanente pour l'avenir de notre langue. Prenons le temps de souligner cette étape importante sur la voie de la revitalisation continue de l'inuktut », a déclaré l'honorable Margaret Nakashuk, ministre de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut.

Le gouvernement du Nunavut travaille de façon proactive à assurer la vitalité de l'inuktitut. Son ajout à Microsoft Traducteur ne représente qu'une partie des efforts en ce sens. Le gouvernement du Nunavut a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour fournir les données linguistiques nécessaires à la création du nouveau modèle de traduction. Des personnes qui parlent l'inuktitut ont également travaillé bénévolement et offert leur expertise pour valider et évaluer les traductions. Toutes les deux semaines, une des 7 000 langues parlées dans le monde meurt, en même temps que la dernière personne qui l'aura parlée. On prévoit que de 50 à 90 % des langues menacées disparaîtront d'ici le prochain siècle.

Dans les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, il est indiqué que « les langues autochtones sont un élément fondamental et précieux de la culture et de la société canadiennes, et qu'il est urgent de les préserver. » Travailler à préserver les langues autochtones est une étape importante de la voie vers la réconciliation.

Le lancement de l'inuktitut dans Traducteur coïncide avec Uqauasirmut Quviasuutiqarniq, célébration annuelle qui a lieu en février au Nunavut. 80 % des 39 000 résidents du Nunavut sont d'origine inuite.

« C'est un honneur et un privilège de collaborer avec le gouvernement du Nunavut à un projet de cette ampleur, a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. La langue est profondément liée à la culture et à l'identité. Nous croyons que la technologie peut contribuer à protéger notre patrimoine et à préserver notre langue. Pour cette raison, nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Nunavut et d'apprendre des personnes qui parlent l'inuktitut à ajouter la traduction de texte inuktitut à Microsoft Traducteur. »

De plus, le gouvernement du Nunavut a récemment déployé Microsoft Teams pour un grand nombre de ses plus de 5 200 employés et travailleurs de soutien supplémentaires, offrant ainsi de nouvelles façons de se connecter virtuellement dans tout le vaste territoire du Nunavut. Le territoire explore également la possibilité de mettre à profit Teams pour aider les résidents à offrir des programmes et des services partout dans le territoire.

Bien que les entreprises et les gouvernements du monde entier aient dû rapidement se tourner vers des solutions numériques pour répondre aux exigences de la pandémie mondiale, le gouvernement du Nunavut a compris depuis longtemps les défis de la prestation de services aux résidents dans les régions éloignées. Il y a peu d'infrastructures de transport reliant les 25 collectivités du Nunavut, dont certaines sont situées au nord du cercle arctique; le territoire le plus septentrional du Canada n'est accessible que par voie aérienne et, en été, par bateau.

La sécurité a été un facteur majeur pour le choix de Teams par Nunavut, après avoir été frappé par une attaque de logiciel rançonneur majeure l'année dernière, qui s'en est pris à l'ensemble du réseau, des systèmes téléphoniques aux serveurs du Nunavut. Microsoft a constitué une des entreprises qui ont pris part à la restauration de ces systèmes. Après l'attaque, les fonctionnaires ont dû choisir entre rebâtir de vieux systèmes ou aller de l'avant sur le nuage et, au bout du compte, fermer le nuage.

« Notre collaboration avec Microsoft nous a permis de faire évoluer nos infrastructures de technologie de l'information de façon exponentielle », a déclaré Dean Wells, directeur général de l'information pour la fonction publique du gouvernement du Nunavut. M. Wells a ajouté : « Microsoft est maintenant un partenaire de notre famille, et un prolongement de notre famille », après le soutien apporté par Microsoft afin de se remettre de l'attaque d'un logiciel rançonneur et de déployer Teams dans tout le territoire.

L'ajout de Microsoft Teams a permis aux employés du gouvernement et aux résidents d'avoir accès à une formation professionnelle et à d'autres services essentiels, ce qui pourrait permettre d'économiser des millions de dollars en frais de déplacement au Nunavut.

Adam Guimond-Pishuktie, employé du gouvernement à titre d'analyste de documents, utilise Teams pour apprendre l'inuktitut, afin de mieux communiquer avec des amis et les aînés. Il souligne : « Nous tenons des réunions Teams chaque semaine, ce qui est très utile. On a la possibilité d'essayer l'outil en ligne et de tenter de comprendre la grammaire soi-même. Or, la tâche est beaucoup plus difficile, on peut ne pas comprendre comment prononcer certains mots. Sur Teams, les enseignants sont d'une grande utilité à ce chapitre. »

« Des organisations de tous types se sont tournées vers Teams pendant la pandémie pour aider les employés à se connecter et à collaborer. La façon dont le gouvernement du Nunavut utilise Teams pour fournir des services aux résidents à distance non seulement en raison de la pandémie de COVID-19, mais aussi de la vaste distance entre les collectivités, constitue peut-être l'un des changements les plus transformateurs dans le monde post pandémie », a déclaré M. Peesker.

Pour en savoir plus sur Microsoft Traducteur, visitez le site microsoft.com/translator; pour en savoir plus sur Microsoft Teams, visitez le site https://aka.ms/workunplugged.

