TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Bien que la pandémie de coronavirus ait entraîné son lot de difficultés imprévues à l'échelle mondiale en 2020, la renaissance du secteur de la science psychédélique a atteint, à plusieurs reprises, des sommets historiques. En dépit des restrictions généralisées dues aux mesures de confinement, Microdose a tiré parti des conférences virtuelles pour réunir des experts et des leaders d'opinion internationaux afin qu'ils puissent partager leurs connaissances au sujet du secteur de la science psychédélique. Que ce soit dans le cadre de ses événements mensuels tels que la Psychedelic Capital conference ou encore des classes comme la Molecular Masterclass, Microdose a offert au monde une fenêtre unique sur cette fascinante renaissance.

La série d'événements mondiaux de Microdose a réuni des personnes, des entreprises et des organisations inspirantes qui ont une incidence sur le secteur de la science psychédélique. Des sommités de renommée mondiale dans ce secteur, comme Robin Carhart-Harris, Rick Doblin et Jillian Hagel, entre autres, ont participé à certains de ces événements. Le prochain documentaire de Microdose, « The World on Drugs » , met en vedette plusieurs personnes influentes, dont le Dr Gabor Maté, Susan Chapelle, Dennis McKenna et Paul Stamets.

En plus d'explorer la science psychédélique et les marchés des capitaux, Microdose analyse également l'intersection du psychédélisme avec la culture grand public. Dans le cadre de l'événement Psychedelics & Sports , qui lance sa nouvelle série « Psychedelics & », un panel constitué d'athlètes vedettes fait part d'histoires inspirantes centrées sur les traumatismes et les guérisons, et décrit le potentiel révolutionnaire de la médecine psychédélique. Plusieurs athlètes célèbres y ont participé, dont d'anciens joueurs de rugby, de la NFL et de la LNH.

En plus d'offrir une série de conférences à la fine pointe, l'équipe de Microdose a rassemblé une vaste sélection de contenus fondés sur des preuves et qui suscitent la réflexion. Dans une ère où les internautes sont inondés de pièges à clics et de renseignements peu fiables, Microdose est fière d'offrir à son public un univers de contenu bien documenté et soigneusement sélectionné portant sur la science psychédélique. Qu'il s'agisse de balados intelligents, de bulletins électroniques captivants, d'une pléthore de blogues informatifs ou des toutes dernières nouvelles du secteur, Microdose ne manque pas de contenu intéressant et pertinent.

Bien que le cycle de conférences virtuelles de 2020 de Microdose ait été captivant, l'équipe se prépare maintenant à lancer des conférences en personne au cours de la seconde moitié de 2021. Pendant que le monde attend avec impatience le retour aux rencontres au-delà du monde numérique, l'équipe de Microdose planifie des événements intéressants pour la nouvelle année. Cela comprend Wonderland , un événement magique mystérieux dont les détails sont encore bien secrets.

« Le secteur de la science psychédélique a connu une année incroyable, et nous sommes ravis d'avoir collaboré avec plus de 25 des plus grandes entreprises de l'industrie. L'avenir de la médecine psychédélique semble prometteur, et nous avons hâte de l'explorer avec le reste du monde », a déclaré Patrick Moher, chef de la direction de Microdose.

