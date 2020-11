TORONTO, 21 novembre 2020 /CNW/ - Microdose Psychedelic Insights, PsyGen Labs, The Conscious Fund, MagicMed Industries, le Wake Network, ACS Pharmacology & Translational Science et Empyrean, sont heureux de présenter The Mushroom Conference : A Molecular Masterclass, du 20 au 22 novembre.

Cette conférence virtuelle de trois jours mettra en vedette plus de 70 experts du domaine et plongera les participants en profondeur dans l'industrie florissante de la psilocybine et des champignons fonctionnels.

The Mushroom Conference explore l'utilisation des champignons au confluent des domaines des soins cliniques, de la recherche et de l'investissement et met en vedette les meilleurs chercheurs, cliniciens, entreprises, ambassadeurs et experts au monde. Conçue pour un auditoire du secteur interentreprises, la conférence aborde les sujets suivants : Recherche mycologique avancée, champignons médicinaux, mycotoxicologie, biotechnologie fongique, mycologie industrielle, mycologie médicale, pathogènes fongiques, mycologie clinique, recherche sur la psilocybine, études cliniques sur la psilocybine, psychothérapies assistées à la psilocybine, occasions d'affaires, investissements, marques et innovations.

« Psygen Psygen est ravi de participer à la Mushroom Conference et d'apporter sa perspective unique et son expertise historique dans l'industrie de la fabrication et du développement des médicaments psychédéliques. Nous sommes ici pour soutenir et encourager les entreprises et les chercheurs qui participent au développement de nouveaux médicaments pour l'humanité. » - Nadia Van der Heyden, directrice des ventes et du marketing

Des essais cliniques révolutionnaires ont permis de révéler en partie l'immense potentiel thérapeutique de la psilocybine dans le traitement de divers problèmes de santé mentale débilitants. Ce domaine émergent offre des possibilités uniques aux universitaires, aux cliniciens et aux investisseurs. La Mushroom Conference présente aux participants les dernières nouvelles et propose un partage de connaissances sur le sujet des champignons fonctionnels et de la psilocybine comme traitements pour améliorer la santé mentale et le bien-être. Les participants pourront profiter des réflexions d'experts issus des plus grandes entreprises du secteur et à l'avant-garde du mouvement de renaissance des médicaments psychédéliques.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou vous procurer des billets pour l'événement, cliquez ici.

À propos de Psygen Labs

Psygen Labs Inc (« Psygen ») est une entreprise de Calgary qui se spécialise dans la fabrication synthétique de médicaments psychédéliques. L'entreprise offre un accès non exclusif aux médicaments psychédéliques pour la recherche clinique et les applications thérapeutiques et elle est en position avantageuse de devenir un fournisseur principal pour le marché commercial émergent.

À propos de Microdose Psychedelic Insights

Microdose Psychedelic Insights vise à libérer le potentiel des médicaments psychédéliques au moyen d'événements sectoriels, de renseignements sur le marché, et de production de stratégies, de connaissances communautaires et de contenus fondés sur des données probantes . Nous donnons à la société dans son ensemble les moyens de prendre des décisions plus réfléchies et plus judicieuses au sujet des médicaments psychédéliques et de leur application dans les soins de santé, la médecine et la croissance personnelle. Nous travaillons avec les intervenants les plus influents de l'industrie, avec certaines des marques les plus connues et avec un réseau inégalé de scientifiques, de chercheurs, d'innovateurs, d'investisseurs et de conseillers.

