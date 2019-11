Microcrédit Montréal dévoile son nouveau programme pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes immigrantes

« Ensemble pour l'entrepreneuriat des femmes immigrantes »

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Microcrédit Montréal, membre du réseau MicroEntreprendre, dévoilait aujourd'hui son tout nouveau programme « Ensemble pour l'entrepreneuriat des femmes immigrantes ». Le programme « Ensemble pour l'entrepreneuriat des femmes immigrantes », offert gratuitement, vise à sensibiliser des femmes à des activités entrepreneuriales. Il répondra aux besoins spécifiques des femmes entrepreneures issues de l'immigration par le biais de nombreuses occasions d'apprentissage et de commercialisation dont des ateliers, conférences, service de mentorat et plus encore. Les participantes seront même accompagnées en situation réelle de leur projet entrepreneurial pour leur permettre de tester et mettre en marché leurs produits et services. Le programme vise à accompagner 850 femmes sur 4 années. Parmi celles-ci, 80 femmes bénéficieront d'un financement grâce à notre microcrédit ou seront référées pour une autre source de financement.

Ce nouveau programme s'ajoute à l'offre en entrepreneuriat au féminin de Microcrédit Montréal et visera précisément les femmes entrepreneures issues de l'immigration dans le but de répondre aux besoins spécifiques de ce groupe grandissant et pouvant faire une différence dans l'écosystème entrepreneurial montréalais.

Ce programme est possible grâce à la contribution financière du gouvernement fédéral, représenté à l'événement par M. Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie, dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Le Chantier d'Afrique du Canada (CHAFRIC) et le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI) sont aussi deux organismes partenaires clés qui rendront possible la réalisation de ce programme.

« Je me réjouis du lancement du nouveau programme Ensemble pour l'entrepreneuriat des femmes immigrantes, qui permettra de faire tomber des barrières que rencontrent les femmes entrepreneures issues de l'immigration. Le gouvernement fédéral est fier d'investir dans un écosystème de support pour les femmes entrepreneures et les femmes propriétaires d'entreprises à travers la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. » a indiqué Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie

« Je suis très heureuse de vous accueillir chez EY et de marrainer en quelque sorte ce nouveau programme dédié aux femmes entrepreneures issues de l'immigration. Il s'agit d'un sujet qui m'interpelle particulièrement et qui devrait être au centre de nos préoccupations. Ces entrepreneures peuvent contribuer à la prospérité du Québec et je suis ravie de les savoir dès aujourd'hui davantage intégrées au système. Microcrédit Montréal a pour mission d'offrir la première chance à des individus de développer leur plein potentiel. Ce qu'ils réalisent de façon remarquable. », souligne madame Anne-Marie Hubert, associée directrice pour le Québec, EY, membre de l'ordre du Canada, qui est reconnue pour son leadership et son engagement à l'égard de la parité et de l'inclusion.

« Nous espérons que ce programme facilitera le parcours de femmes issues de l'immigration souhaitant poursuivre ou démarrer un rêve entrepreneurial, en plus de contribuer au florissement de leur communauté. C'est une belle occasion de rappeler que le microcrédit est la première porte d'entrée de financement pour les personnes souvent exclues des réseaux de financement conventionnels. », mentionne Indu Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal. « J'aimerais aussi remercier tous nos partenaires ayant permis l'aboutissement de ce nouveau programme. Nous sommes très fiers de l'annonce d'aujourd'hui et nous sommes convaincus que nous verrons rapidement le fruit de plusieurs initiatives qui en seront issues. »

Plusieurs partenaires, politiciens et acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial montréalais se sont réunis sur place afin de célébrer l'arrivée de ce nouveau programme : outre M. Steven Guilbeault, nouveau député de Laurier-Sainte-Marie, les représentants des PME MTL, École des entrepreneurs du Québec, Desjardins et de la Fondation canadienne des femmes étaient également présents. Tous étaient réunis afin de souligner le rôle et l'importance du microcrédit dans le développement économique et local, ainsi que le potentiel de contribution des entrepreneures immigrantes à l'économie locale

À propos de Microcrédit Montréal

Depuis 1990, Microcrédit Montréal est un organisme pionnier au Canada du mouvement du microcrédit qui repose sur un partenariat avec des investisseurs du secteur privé et public. L'organisme accomplit sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion par l'intermédiaire d'investissements à impact social, plus précisément par microcrédit, ces petits prêts qui changent des vies et rapportent gros à la société ! Avec une capitalisation de plus de 2 millions de dollars, l'organisme a prêté 5,4 millions de dollars et a aidé à créer et à maintenir plus de 3000 emplois. La capitalisation recueillie par Microcrédit Montréal pour le Fonds de prêts en entrepreneuriat est composée uniquement d'investissements socialement responsables. Trois quarts (75%) des prêts ont été attribués aux personnes issues de la diversité. Les prêts ont créé un effet levier de 18 millions de dollars dans l'économie locale. Le taux de pérennité de ces entreprises après 5 ans est de 66%. Ces prêts d'honneur, allant jusqu'à 20 000$, permettent à des entrepreneurs, des entreprises d'économie sociale et à des professionnels formés à l'étranger de contribuer à la vitalité économique et sociale de Montréal. Microcrédit Montréal était jusqu'à tout récemment connu sous le nom de ACEM Microcrédit Montréal et soulignera son 30e anniversaire en 2020.

