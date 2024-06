Les chercheurs cliniques remplissent un registre d'inscription dans le registre réel de HEAL (An All-comers Registry of the MicroStent PeripHeral Vascular StEnt in subjects with PeripherAl ArteriaL Disease)

WILMINGTON, Mass., le 18 juin 2024 /CNW/ - Micro Medical Solutions -- Micro Medical Solutions, un leader dans la prestation de solutions novatrices en matière d'appareils médicaux, est heureuse d'annoncer qu'elle a franchi une étape importante avec l'inscription de son 200e patient au registre HEAL. Ce registre unique vise à recueillir des données réelles à l'aide de sa technologie MicroStent pour le traitement des patients atteints d'ischémie chronique menaçant les membres (CLTI) et d'ischémie des membres critiques (CLI).

CLTI et CLI sont des affections débilitantes qui affectent les vaisseaux sanguins des jambes et des pieds. Les personnes atteintes de cette maladie souffrent souvent de douleurs aiguës, d'engourdissement et de blessures ouvertes qui ne guérissent pas. Sans intervention, ces conditions peuvent mener à l'amputation, à la perte de mobilité et à la mort. Micro Medical Solutions s'engage à offrir une solution potentielle à cette population de patients complexe sur le plan médical et mal desservie.

Le registre HEAL, qui permet d'inscrire des patients sur dix sites dans les pays de l'UE, dont l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche et les Pays-Bas, est une recherche clinique cruciale pour évaluer l'utilisation du MicroStent de MMS pour traiter des patients du monde réel atteints de CLI/CLTI. Les critères d'évaluation de la recherche de HEAL fournissent des preuves réelles de l'efficacité et de l'innocuité du traitement avec la micro-endoprothèse. Avec l'inscription de 200 patients, le registre a franchi une étape clinique et de recherche importante. Le registre recueille également des données précises sur les résultats du traitement sous la cheville, en particulier pour la guérison des plaies. Ces données seront communiquées à la FDA avec les données de l'étude IDE américaine du MMS dans sa demande d'approbation préalable à la mise en marché (PMA).

« Nous sommes fiers d'avoir créé la plus grande cohorte de patients du monde réel et la collecte de données pour une endoprothèse implantée sous le genou dans le registre HEAL, a déclaré Greg Sullivan, chef de la direction de Micro Medical Solutions. « Cette étape importante témoigne de notre engagement à fournir des solutions novatrices à ceux qui souffrent de CLI/CLTI. « Nous sommes optimistes quant aux données encourageantes qui ont émergé du registre et nous avons hâte d'utiliser ces renseignements pour continuer à fournir des options de traitement efficaces. »

Micro Medical Solutions a terminé l'inscription à son étude STAND IDE, un essai contrôlé randomisé, aux États-Unis en décembre 2023. Le MMS prévoit partager ces données au début de 2025. STAND reflète la sélection contrôlée des patients avec les visites de suivi requises, HEAL reflète la population générale de patients atteints d'ICA/CLTI traitée dans la pratique quotidienne tout en incluant le suivi requis. La combinaison des données RCT et RWE donnera aux médecins l'occasion et la confiance nécessaires pour prendre des décisions thérapeutiques à l'aide d'une médecine fondée sur des données probantes.

Le MMS se consacre à avoir un impact positif sur la vie des personnes touchées par cette maladie menaçant les membres et s'engage à utiliser des données réelles pour appuyer sa mission qui consiste à soutenir les médecins dans leur prise en charge de ces patients.

Nous remercions les médecins et les patients de leur soutien continu alors que nous nous efforçons de fournir des solutions efficaces et novatrices à ceux qui en ont besoin.

