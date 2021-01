Micro Logic obtient le feu vert du gouvernement du Québec pour sa solution infonuagique Projet Cirrus !

QUÉBEC, le 4 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Micro Logic est officiellement devenu un fournisseur autorisé par le gouvernement du Québec pour son projet de consolidation des centres de traitements informatiques.

Ce projet estimé de plus de 300 millions, vise le passage à l'infonuagique pour les ministères et organismes, les établissements de santé et les établissements éducationnels sur un horizon de trois à cinq ans.

« Avec un fournisseur infonuagique 100% québécois, le gouvernement se dote d'une occasion unique de développer une souveraineté numérique, souligne Stéphane Garneau, président de Micro Logic. Dans le contexte économique actuel ou le gouvernement favorise l'achat local, le moment ne pouvait être mieux choisi pour nous, conclut-il ».

Suite à des investissements de dizaines de millions de dollars, Projet Cirrus s'est hissé une place de choix à travers les principaux fournisseurs infonuagiques mondiaux.

Avec les niveaux de certifications et de sécurité les plus convoitées de l'industrie, l'entreprise considère avoir tout le nécessaire pour rivaliser contre les firmes infonuagiques américaines.

Pour Micro Logic, cette annonce favorise la création de centaines de nouveaux emplois spécialisés à Québec et à Montréal. La firme de Québec propose des solutions infonuagiques de sécurité, de sauvegarde, de reprise en cas de sinistre et des solutions de serveurs infonuagiques.

À propos de Micro Logic

Micro Logic est l'un des principaux fournisseurs en produits et services TI au Canada. En affaires depuis 1983, l'entreprise de plus de 200 employés a connu une croissance de 8 millions à 135 millions au cours des dix dernières années. Présent sur le prestigieux palmarès des 500 entreprises en plus forte croissance au Canada, Micro Logic se distingue avec ses 8 pôles d'expertises et dessert les besoins TI des entreprises et sociétés de toutes tailles dans l'est du pays.

