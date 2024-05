Le leader en chaîne d'approvisionnement accède à la plateforme NVIDIA DGX, le système d'IA le plus puissant au monde.

QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Micro Logic, le principal fournisseur de cloud souverain au Canada, a annoncé aujourd'hui que ses services ont été retenus par la société leader en orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout Kinaxis® Inc. (TSX : KXS) pour aider celle-ci à accélérer sa démarche d'innovation de produits.

Le cloud du développeur d'IA Cirrus, de Micro Logic, donnera à Kinaxis un accès sécurisé à la plateforme NVIDIA DGX, la suite logicielle d'IA la plus puissante au monde. Elle comprend NVIDIA AI Enterprise, une plateforme logicielle nativement cloud de bout en bout qui permet le développement et le déploiement d'IA de production. Le plateforme DGX permettra aux développeurs de l'entreprise de trouver des solutions avant-gardistes aux défis les plus pressants liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« L'avènement de l'informatique accélérée, qui repose sur la capacité de traitement parallèle des processeurs graphiques, a permis aux entreprises d'augmenter de façon spectaculaire la vitesse de calcul, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle ère pour l'IA et le calcul haute performance en général », explique Patrice Bedard, vice-président de l'intelligence artificielle chez Micro Logic. « Nous nous réjouissons de pouvoir aider Kinaxis à exploiter la puissance de la plateforme, du matériel informatique et des logiciels ultramodernes de NVIDIA en passant par l'environnement infonuagique sécurisé de Cirrus, sans compromis sur l'écoresponsabilité grâce à notre infrastructure de centre de données durable. »



« Kinaxis, une entreprise canadienne, a comme mission de donner aux gens les moyens technologiques de tirer le plein potentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale, et nous sommes enthousiastes de tirer parti de l'expertise d'un leader canadien en technologie pour y arriver », affirme Gelu Ticala, vice-président de l'ingénierie chez Kinaxis. « Aucune entreprise ne peut conserver son avantage technologique en misant sur les progrès d'hier. Un accès aux outils de développement les plus puissants sur le marché pose les bases nécessaires pour celles qui aspirent à faire passer leurs efforts d'innovation de produits au niveau supérieur. »

À propos de Micro Logic

Micro Logic est une entreprise canadienne prépondérante dans l'univers de la transformation numérique figurant parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada depuis plus de 40 ans. Son produit phare, Cirrus, est un cloud souverain de classe mondiale qui offre un niveau de sécurité inégalé en gardant les données assujetties aux lois et à la réglementation canadiennes.

