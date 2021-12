GREENVILLE, S.C., le 1er déc. 2021 /CNW/ - Michelin Amérique du Nord, inc, a annoncé des augmentations de prix allant jusqu'à 12 % sur certains pneus de remplacement MICHELIN(MD), BFGOODRICH(MD) et UNIROYAL(MD) pour tourisme et camionnettes, jusqu'à 5 % sur les pneus de moto, et jusqu'à 16 % sur les offres de pneus et de services commerciaux sur route et hors route en raison de la dynamique du marché. Ces augmentations entreront en vigueur le 1er janvier 2022 aux États-Unis et au Canada. Ces prix mis à jour entreront en vigueur pour les commandes facturées à compter du 1er janvier 2022.

Les changements de prix peuvent varier selon les produits spécifiques au sein de chaque portefeuille de marques. Les détails seront présentés aux concessionnaires, aux utilisateurs finaux et aux fabricants d'équipements commerciaux d'ici le 15 décembre, toutes questions supplémentaires seront à adresser directement aux représentants.

À propos de Michelin Amérique du Nord

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basée à Greenville en Caroline du Sud aux États-Unis, Michelin Amérique du Nord emploie environ 23 000 personnes et exploite 34 usines de fabrication États-Unis et au Canada. (michelinman.com, michelin.ca, michelintruck.com)

