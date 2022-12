GREENVILLE, SC, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Michelin Amérique du Nord annonce des augmentations de prix sur ses marques allant jusqu'à 9% sur une sélection de pneus de remplacement tourisme et camionnette, produits commerciaux sur route, produits génie civil et offres de services.

Ces augmentations seront effectives sur les commandes facturées à partir du 1er janvier 2023 aux États-Unis et au Canada.

Les changements de prix peuvent varier selon les produits spécifiques, les réseaux et les pays au sein de chaque portefeuille de marques.

À propos de Michelin Amérique du Nord

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basée à Greenville en Caroline du Sud aux États-Unis, Michelin Amérique du Nord emploie environ 23 000 personnes et exploite 34 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada. (michelin.ca)

Renseignements : Megan Bagwell, Michelin Amérique du Nord, Inc.

Courriel : [email protected] | www.michelinmedia.com

SOURCE Michelin North America Inc.