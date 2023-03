L'investissement transformera les usines de la Nouvelle-Écosse afin de répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise

Capacité supplémentaire pour les segments clés du marché, y compris les VE

Amélioration de l'empreinte environnementale des usines de fabrication

BRIDGEWATER, NS, le 14 mars 2023 /CNW/ - Michelin, un chef de file de la durabilité et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui un investissement de 300 millions de dollars canadiens dans ses activités canadiennes afin d'accélérer la mobilité durable et d'améliorer son empreinte environnementale.

L'investissement, qui s'inscrit dans la stratégie de croissance mondiale de Michelin, permettra l'installation de nouvelles technologies et de nouveaux équipements dans les trois installations de production de Michelin en Nouvelle-Écosse pour répondre à l'évolution du marché. Cela comprend la fabrication de pneus pour le segment croissant des véhicules électriques (VE); des pneus de plus grande taille pour les véhicules de tourisme et de camion léger; ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique des camions commerciaux. De plus, l'électrification d'éléments clés du processus de fabrication réduira les émissions de carbone dans les usines.

« Michelin s'engage à développer la mobilité des biens et des personnes et à le faire de manière plus propre et plus durable », a déclaré Alexis Garcin, président et chef de la direction de Michelin Amérique du Nord inc. « Grâce à ces investissements, c'est exactement ce que nous ferons : continuer d'ajouter de la capacité dans les segments les plus stratégiques du marché des pneus pour soutenir la transition vers les véhicules électriques et vers le transport de marchandises écoénergétique, tout en réduisant davantage l'empreinte environnementale de nos produits et de nos usines. »

« Les entreprises reconnaissent l'excellence des travailleurs et du secteur de l'automobile du Canada, et l'annonce d'aujourd'hui en témoigne. » a déclaré Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada. « Ici, en Nouvelle-Écosse, nous pouvons voir encore une fois que lorsque nous investissons dans nos travailleurs, nous bâtissons nos communautés et une économie centrée sur le bien-être de tous, en plus de laisser à nos enfants un avenir plus fort et plus sain. »

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'avenir du secteur canadien de l'automobile. Nous sommes fiers de nous associer à Michelin dans le cadre d'un projet qui appuiera l'avancement du Canada dans le secteur des transports et maintiendra le Canada à la fine pointe de l'économie propre,", a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. "Grâce à cet investissement, nous continuons de bâtir un solide écosystème du secteur de l'automobile en appuyant le développement de technologies propres dans l'industrie du pneu, en créant des emplois bien rémunérés et en générant des retombées économiques pour les Néo-Écossais. »

Un élément clé du plan pluriannuel est l'agrandissement de 140 millions de dollars canadiens de l'usine Michelin de Bridgewater, qui ajoutera plus de 70 nouveaux postes.

« Nous sommes ravis de continuer à améliorer et à faire croître nos activités au Canada, », a déclaré Andrew Mutch, président de Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. « Nous avons une merveilleuse histoire de fabrication de pneus ici depuis plus de 50 ans, et je suis ravi que nous puissions renforcer la compétitivité de nos usines pour notre main-d'œuvre actuelle et future. »

« La Nouvelle-Écosse est un endroit incroyable pour faire des affaires et la décision de Michelin de moderniser et d'étendre ses activités ici en dit long sur notre environnement d'affaires », a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston. « L'engagement ferme de Michelin à écologiser ses activités s'harmonise avec le plan de notre gouvernement pour une économie propre et verte, où l'environnement et les Néo-Écossais peuvent prospérer, et personne n'est laissé pour compte. »

Il s'agit du plus récent investissement de ces dernières années pour aider Michelin à mieux servir ses clients. En 2020, la société a annoncé un investissement de 175 millions de dollars américains dans ses installations de production en Caroline du Sud.

À propos de Michelin Amérique du Nord

Michelin, leader dans le secteur de la mobilité, travaille avec les pneus, autour des pneus et au-delà des pneus pour permettre « Le mouvement, c'est la vie ». Dédiée à améliorer durablement la mobilité de ses clients, Michelin conçoit et distribue les pneus, services et solutions les mieux adaptés aux besoins de ses clients. Michelin fournit des services numériques, des cartes et des guides et propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Apportant son expertise sur de nouveaux marchés, l'entreprise investit dans des matériaux de haute technologie, l'impression 3D et l'hydrogène, pour servir une grande variété d'industries -- de l'aérospatiale à la biotechnologie. Michelin Amérique du Nord, dont le siège social est situé à Grenville, en Caroline du Sud, compte environ 23 000 employés et exploite 34 installations de production au Canada (michelin.ca) et aux États-Unis ( michelinman.com ).

Au Canada, Michelin emploie environ 4 000 personnes, dont environ 3 600 personnes en Nouvelle-Écosse; environ 170 employés marketing et ventes à son bureau de Laval et dans l'ensemble du Canada dans les centres de distribution, le soutien sur le terrain et les postes de vente; et environ 360 employés au Québec et en Ontario, opérant sous la marque Camso.

