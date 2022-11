MICHEL W DUGUAY À CNV !

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Sans doute la voix la plus reconnue au Québec : Michel W Duguay, qui a occupé principalement les cases horaires d'après-midi durant ses 25 ans à CKOI, Planète Jazz 91.9 Montréal pendant plusieurs années et qui a été entendu plus récemment sur le 94.3 Radio Énergie Montréal, jette l'ancre à CNV Radio Numérique ! W animera Bonjour Samedi dès le 12 novembre, de 10h à 13h. Au menu : la sélection musicale du célèbre animateur, parsemée d'infos, de suggestions de sorties, de la chronique Techno et bien évidement, par moment, de brins de jasette avec les auditeurs. Votre Samedi sera revigoré !

À propos de CNV Radio Numérique

Fièrement installés à DUO Centre LAVAL où ses nouveaux studios peuvent être admirés en direct par les nombreux passants qui y circulent chaque jour, CNV que l'on peut écouter gratuitement via son application gratuite (CNV Radio), son site web (cnv.ca) ou encore sous toutes plateforme numériques, compte dans ses rangs l'ex-Ministre Rémy Trudel, l'entraîneur Jean Perron, Daniel Daignault, Diane Lafrance, Luc Gélinas, Robert Arcand, Nicolas Deslauriers et plusieurs autres têtes d'affiches. CNV Radio Numérique présente aussi les images de ses caméras en direct, et ce 24/7.

