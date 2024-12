Michel Gagnon reçoit le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel 2024

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Dr Ivan Zinger, enquêteur correctionnel du Canada, est très heureux d'annoncer que Michel Gagnon est le lauréat 2024 du Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel.

« Les contributions importantes de M. Gagnon à la promotion de services correctionnels respectueux des droits de la personne témoignent de son engagement inébranlable, depuis le début de sa carrière, à favoriser des communautés plus sûres pour tous », a déclaré le Dr Zinger. « Grâce à ses efforts inlassables et dévoués, M. Gagnon a contribué à la réinsertion sociale d'un nombre incalculable de personnes incarcérées. Son leadership inspirant a été particulièrement déterminant pour répondre aux besoins des détenus et des personnes en liberté conditionnelle âgés et vieillissants, ainsi qu'à ceux des condamnés à perpétuité. Je suis absolument ravi de décerner à M. Michel Gagnon le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel de cette année ».

Pendant plus de 30 ans, M. Gagnon a été directeur général de la Maison Cross Roads à Montréal, au Québec, un organisme communautaire à but non lucratif qui offre des programmes et des services de réinsertion sociale et communautaire aux hommes et aux femmes qui ont des démêlés avec la justice. Conscient des besoins croissants et uniques de la population carcérale vieillissante, M. Gagnon a consacré une grande partie de sa carrière à la conception et à la mise en œuvre de nombreux services de soutien, notamment pour les hommes âgés impliqués dans le système de justice pénale, comme le Service Oxygèn au Québec, et a été à l'origine de nombreuses initiatives de services d'intervention et de sensibilisation pour les hommes et les femmes purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, comme le programme LifeLine.

Les contributions de M. Gagnon à diverses initiatives de justice sociale comprennent également la promotion et la mise en œuvre de stratégies et de programmes fondés sur des données probantes. En assurant la formation pratique des travailleurs communautaires, M. Gagnon s'est constamment efforcé d'accroître la collaboration, de renforcer le dialogue, de remettre en question des attitudes bien ancrées et d'améliorer les conditions de vie des personnes impliquées dans des affaires de justice.

Le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel a été créé en l'honneur de M. Ed McIsaac, qui a occupé le poste de directeur général du Bureau de l'enquêteur correctionnel pendant 18 ans. Chaque lauréat du prix reçoit une reproduction d'une sculpture de Mme Audrey Greyeyes, artiste crie de la nation crie de Muskeg Lake, intitulée Medicine Man. Le prix symbolise la sagesse, la clarté de la pensée et le leadership. Une cérémonie virtuelle sera organisée par le Bureau. Présenté chaque année depuis 2009, ce prix a été décerné à 15 autres personnes.

Les détails concernant les procédures de mise en candidature pour le Prix Ed McIsaac pour la promotion des droits de la personne dans le système correctionnel sont disponibles sur le site Web du Bureau .

