Michel Charette devient ambassadeur de Montréal Auto Prix !

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Montréal Auto Prix est fière d'annoncer la nomination du réputé comédien Michel Charette à titre d'ambassadeur de l'entreprise. Apprécié et adulé par le public Québecois, Michel Charette a décidé de devenir la voix et le visage de Montréal Auto Prix. '' ….j'ai toujours eu des véhicules d'occasion parce que pour moi acheter usagé c'est recycler. J'ai découvert Montréal Auto Prix dernièrement et j'ai franchement aimé ce que j'ai vu. D'où mon association avec eux….''