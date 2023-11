MISSISSAUGA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Safe-Guard Products International, LLC, le principal fournisseur de produits de protection de marque pour les industries de l'automobile, des véhicules récréatifs, des sports motorisés et de la marine, a annoncé aujourd'hui que Michel Archambault, spécialiste chevronné de l'industrie et résident du Québec, a été nommé directeur général de Safe-Guard Products Canada. Depuis plus de deux décennies, Safe-Guard offre des services aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) et aux groupes de concessionnaires partout au Canada. La nomination d'un cadre local chevronné au Québec renforce son engagement envers les plus hauts niveaux de satisfaction de la clientèle, de fidélité et de connectivité régionale.

Michel Archambault s’est joint à Safe-Guard Products Canada à titre de directeur général (Groupe CNW/Safe-Guard Products International, LLC)

Avec plus de 20 ans d'expérience en développement stratégique d'entreprise, y compris les neuf dernières années en financement automobile, M. Archambault apporte une combinaison unique de connaissances de l'industrie et du marché local à Safe-Guard Products Canada. Avant de se joindre à Safe-Guard, M. Archambault était cadre chez Dealertrack Canada, une division de Cox Automotive Canada. Responsable des relations avec les prêteurs et les concessionnaires, il a joué un rôle clé dans la plus grande fusion et acquisition au Canada en 2022. Avant de se joindre à Cox, il était chef de file du marché de l'automobile pour Equifax Canada.

« Nous sommes fiers de faire croître notre équipe de direction avec des cadres compétents et hautement qualifiés, et M. Archambault incarne ces idéaux, a déclaré le président de Safe-Guard, David Pryor. Bien qu'il existe de nombreuses similitudes entre les marchés de l'automobile aux États-Unis et au Canada, les différences exigent un chef de file solide et bien connecté pour assurer une croissance évolutive et durable. Nous voulons avoir du leadership à proximité de nos clients, en répondant à leurs besoins uniques et en nous y adaptant. »

Avec des bureaux et des installations de formation en Ontario et à Montréal, Safe-Guard assure la protection de plus de 250 000 clients. Sa plateforme de produits de protection de premier plan jouit de la confiance de plus de 65 marques partenaires en Amérique du Nord. Les connaissances de M. Archambault du marché local, conjuguées à sa vaste expertise de l'industrie, amélioreront encore davantage l'approche axée sur le service de l'entreprise pour améliorer l'expérience client.

« L'établissement de relations solides avec les clients est essentiel dans les secteurs de l'automobile, des sports motorisés et de la marine, a ajouté M. Pryor. Un cadre local peut s'engager activement auprès des concessionnaires, des FEO et des clients, en favorisant la confiance, la loyauté et les partenariats à long terme. Nous avons une vision optimiste pour le Canada, et nous comptons sur M. Archambault pour nous aider à trouver de nouveaux débouchés, à explorer des partenariats et à élaborer des stratégies pour accroître la présence de l'entreprise dans la région. »

Safe-Guard exerce ses activités au Canada depuis 2001. En 2013, Safe-Guard a créé Safe-Guard Canada Ltd., une société en propriété exclusive de Safe-Guard Products International, LLC, pour gérer toutes les activités au Canada. Safe-Guard Canada est une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario. Safe-Guard a agrandi ses bureaux à Saint-Laurent, au Québec, afin d'offrir des services spécialisés aux consommateurs, aux concessionnaires et aux partenaires canadiens, y compris toutes les réclamations des entreprises canadiennes.

À propos de Safe-Guard Products International

Fondée en 1992 et basée à Atlanta, Safe-Guard Products International, LLC, est le principal fournisseur de produits de protection des véhicules dans le domaine des finances et de l'assurance pour les industries de l'automobile, des véhicules récréatifs, de la marine et des motocyclettes/sports motorisés. Safe-Guard développe, commercialise et administre les programmes de la plus haute qualité et les met en relation avec un service à la clientèle inégalé, des solutions technologiques de pointe et des ventes et marketing de pointe. Safe-Guard est un fier partenaire des principaux détaillants, des fabricants d'équipement d'origine (FEO) et des agents indépendants partout aux États-Unis et au Canada. Visitez safe-guardproducts.com pour en savoir plus.

