- L'ancien directeur général de CTV News Toronto, de la chaîne CP24 et de BNN Bloomberg prendra la barre de CTV News -

TORONTO, le 4 janv. 2022 /CNW/ - CTV a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Melling en tant que chef de CTV News. Michael sera responsable de la programmation de l'ensemble des nouvelles, des informations et des actualités, notamment pour CTV News, BNN Bloomberg, la chaîne CP24, ainsi que les émissions d'actualités POWER PLAY, QUESTION PERIOD et W5.

« Michael a toujours eu une présence dynamique à CTV, menant de front la croissance et la transformation numérique de CTV News Toronto, de la chaîne CP24 et de BNN Bloomberg, a affirmé Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles, Bell Média. Le public souhaite accéder aux nouvelles au moyen de différentes plateformes, peu importe où il se trouve, et Michael a joué un rôle déterminant dans le développement de notre approche multiplateforme, ce qui permet d'ouvrir la voie pour l'avenir des nouvelles au Canada. »

Dans le cadre de son nouveau rôle, Michael aidera à diriger la stratégie de transformation numérique de Bell Média pour assurer que CTV News demeure la source de nouvelles la mieux classée au pays et que le réseau soit bien positionné pour l'avenir au sein d'un environnement concurrentiel en constante évolution.

« Je suis ravi de diriger CTV News et d'accroître sa présence partout au pays en tant que source de nouvelles sur laquelle les Canadiens peuvent compter et en laquelle ils peuvent avoir confiance, a déclaré Michael Melling, vice-président, CTV News. J'ai hâte de travailler avec notre équipe talentueuse afin de raconter les histoires qui comptent le plus pour les Canadiens. »

Michael s'est joint à l'entreprise en 2003, d'abord comme assistant à la rédaction pour BNN Bloomberg. Depuis, il a occupé des postes à responsabilités croissantes à Toronto et dans le sud-ouest de l'Ontario, plus récemment en tant que directeur général de CTV News Toronto, de la chaîne CP24 et de BNN Bloomberg. Au cours des dernières années, Michael a été à la tête de la croissance des formats de nouvelles numériques, transformant CTV News Toronto en une destination multiplateforme de premier plan. Il a également dirigé l'évolution de la chaîne CP24 vers une marque entièrement consacrée aux nouvelles, celle-ci occupant maintenant le premier rang dans ce secteur au Canada, en plus d'être un média numérique de premier plan.

À propos de la chaîne CTV News

CTV News est l'organisme de presse le plus regardé au Canada, aussi bien à l'échelle locale que nationale, et compte un réseau de services de nouvelles national, international et local. CTV News comprend CTV NEWS CHANNEL, BNN Bloomberg, la chaîne CP24 et différentes émissions d'information, comme CTV NATIONAL NEWS WITH LISA LAFLAMME, CTV NATIONAL NEWS WITH SANDIE RINALDO, W5, POWER PLAY et QUESTION PERIOD. Les sites de nouvelles phares comprennent CTVNews.ca, ainsi que CP24.com et BNNBloomberg.ca, et sont complétés par les applications CTV News, CP24 et BNN Bloomberg qui fournissent une connexion directe aux nouvelles les plus fiables au Canada, partout et en tout temps. Offrant un point de vue typiquement canadien, CTV News présente à la population les nouvelles nationales et internationales du jour, et constitue le réseau de nouvelles le plus regardé au pays.

