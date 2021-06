Au sujet de sa nomination, M. Li a déclaré : « C'est un grand honneur pour moi de me joindre à l'équipe de Human Horizons. Cette entreprise novatrice est un chef de file de l'industrie automobile et comprend exactement ce que veulent les consommateurs, et comment les satisfaire. Sous la direction de Ding Lei et de l'équipe de direction actuelle, Human Horizons a obtenu des résultats très impressionnants en peu de temps. Je me réjouis à l'idée de poursuivre le travail de l'équipe, d'établir des relations plus étroites avec les utilisateurs et d'offrir des produits et des services d'une qualité exceptionnelle. »

Le fondateur et chef de la direction de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré ce qui suit : « La nomination de Michael est une étape cruciale menant à la prochaine phase du parcours de Human Horizons. Il possède beaucoup d'expérience et de connaissances en marketing et en gestion de marque, tout en étant un visionnaire avant-gardiste. À l'heure actuelle, la livraison ponctuelle du HiPhi X est une étape importante pour notre entreprise - elle marque le début d'une nouvelle phase de création conjointe avec nos utilisateurs dans le but de créer ensemble une réelle valeur. »

M. Li détient un baccalauréat en génie de l'Université de technologie de Hefei, une maîtrise en génie énergétique de l'Université de technologie de Dalian ainsi qu'un MBA pour cadres de la China Europe International Business School. Il a remporté de nombreux prix et a été nommé figure de proue de l'industrie automobile chinoise lors des trentième et quarantième anniversaires des réformes du pays.

M. Li a acquis une vaste expérience au sein de l'industrie automobile et a mis en œuvre des stratégies de vente et de marketing novatrices qui ont fait grimper la part de marché de différentes marques. Il a auparavant été membre du conseil d'administration, directeur général adjoint et directeur des ventes chez Chery Automobile, ainsi que membre du conseil d'administration et directeur adjoint des opérations chez Hyundai Motor (Beijing). Avant d'occuper ces postes, M. Li a également été directeur des ventes de Mercedes-Benz (Chine), chef de la direction de Qoros Auto, vice-président de Hyundai Motor Group (Chine) et directeur général de Dongfeng Yueda Kia Motor Co., Ltd.

Dans le cadre de changements connexes, le cofondateur de Human Horizons, Kevin Chen, quittera ses fonctions de chef de la direction du marketing, mais il conservera ses fonctions de chef de l'exploitation. À ce titre, M. Chen épaulera M. Lei dans la gestion globale, les opérations quotidiennes et la planification des produits de l'entreprise. De plus, il appuiera la gestion des centres de produits en contribuant à la planification des activités à l'étranger et à la construction d'installations. M. Chen collaborera également avec l'équipe de direction de Human Horizons pour renforcer la marque.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent au caractère durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « prévoit », « vise à », « à venir », « à l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris les suivants : Les stratégies, les développements des affaires futurs, la situation financière et les résultats opérationnels de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, de fabriquer et de livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de développer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons de se disputer la faveur du consommateur avec succès; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réserves de commandes; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs gouvernementaux, des subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué sont en date du présent communiqué, et Human Horizons ne s'engage à mettre à jour aucune déclaration prospective, sauf si la loi applicable l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535543/Michael_Li.jpg

SOURCE Human Horizons

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cherrie Rao, +86-186-1073-5510, [email protected]