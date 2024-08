SCHRAMBERG, Allemagne, 3 août 2024 /CNW/ - Emil Somekh, Geschäftsführer (président et chef de la direction) de SolidCAM GmbH, a décidé de promouvoir Michael Leditzky au poste de co-directeur à compter du 1er août 2024, pour qu'il intègre la haute direction de SolidCAM GmbH.

Michael Leditzky promu au poste de co-Geschäftsführer de SolidCAM GmbH (PRNewsfoto/SolidCAM)

Avant de se joindre à SolidCAM GmbH en 2011, Michael Leditzky a acquis 10 ans d'expérience dans l'industrie de la commande numérique informatisée et dans la mise en œuvre des systèmes CAM. Il a commencé chez SolidCAM en tant que développeur de post-traitements, puis a dirigé l'équipe de post-traitements et est finalement passé à la gestion technique. Parallèlement à son travail chez SolidCAM, Michael a poursuivi ses études pour devenir maître artisan en travail du métal et a terminé ses études en économie des affaires.

Michael a été promu au poste de chef d'exploitation de SolidCAM GmbH en 2019. En étroite collaboration avec les équipes des ventes et de soutien technique de SolidCAM GmbH, il a joué depuis un rôle clé pour faire de SolidCAM GmbH un leader du marché DACH pour les systèmes intégrés de CAO/CAM.

« Un service exceptionnel et des solutions sur mesure sont essentiels dans l'industrie du logiciel CAM. Les entreprises qui le reconnaissent continueront de connaître du succès, a souligné Michael Leditzky. Il est important d'offrir un excellent produit convivial, mais un service de premier ordre est tout aussi important. Nous accordons une grande importance à accorder la plus haute priorité aux besoins et aux exigences de nos clients. »

« Michael travaillera en étroite collaboration avec moi pour faire passer SolidCAM GmbH à sa prochaine phase de croissance, a souligné Emil Somekh. Michael a établi des partenariats stratégiques importants, et son expertise commerciale et technique contribuera davantage à la réussite de la stratégie de marché et au succès de SolidCAM. La nouvelle structure de gestion élargie renforce la position de SolidCAM GmbH en tant que fournisseur de premier plan de solutions de CAD/CAM dans le marché DACH et ouvre la voie à une croissance et à une expansion accrues de notre part de marché ».

