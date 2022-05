BRAINTREE, Mass., 17 mai 2022 /CNW/ - MIB , le partenaire le plus reconnu et le plus fiable de l'industrie de l'assurance-vie pour la gestion du risque et les services numériques axés sur les données, a annoncé la conclusion d'un accord avec une filiale de Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) en vue d'acquérir APEXA, le principal fournisseur canadien de services de mise sous contrat et de conformité des conseillers en assurance-vie, des agents généraux et des assureurs. Cette acquisition élargit le portefeuille de solutions numériques et de clients de MIB au Canada.

La plateforme d'APEXA relie les compagnies d'assurance-vie canadiennes, les agents généraux et les conseillers au moyen d'une seule interface numérique, ce qui assure la visibilité et l'efficacité du processus de mise sous contrat et de conformité. La plateforme d'APEXA est devenue le chef de file au Canada, puisque 95 % des grandes compagnies d'assurance-vie canadiennes et leurs agents généraux partenaires utilisent aujourd'hui le service pour communiquer avec plus de 50 000 conseillers indépendants.

« APEXA a été créée en partenariat avec les assureurs et les agents généraux canadiens afin de simplifier les processus de mise sous contrat et de conformité pour les conseillers, a déclaré Dylan Friedmann, vice-président et chef du service à la clientèle d'APEXA. Nous sommes ravis de nous joindre à MIB, qui partage un patrimoine et une culture semblables, ainsi qu'une mission centrée sur la fourniture d'outils novateurs pour faire progresser l'industrie de l'assurance-vie. »

Avec l'ajout d'APEXA, MIB continue d'élargir son portefeuille de solutions grâce à une combinaison de nouveautés internes, de partenariats et d'acquisitions. En tant que partenaire de confiance de l'industrie de l'assurance-vie depuis plus d'un siècle, MIB s'engage à appuyer les clients d'APEXA et l'industrie au moyen de données, d'analyses et de solutions numériques novatrices pour permettre aux clients d'évaluer les risques, de réaliser des gains en efficacité et d'améliorer la mobilisation des clients.

« Nous sommes ravis d'ajouter APEXA à notre portefeuille croissant de solutions numériques et d'étendre notre portée au marché canadien, a affirmé Brian Winikoff, chef de la direction de MIB. La plateforme innovante et unique d'APEXA a connu un franc succès au Canada, et elle est bien placée pour prendre de l'expansion grâce à d'autres services au Canada et peut-être même aux États-Unis. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de direction et les partenaires d'APEXA pour continuer de faire progresser l'offre d'APEXA et lui permettre d'atteindre son plein potentiel. »

Aucun autre détail sur la transaction n'est dévoilé.

À propos de MIB

MIB Group Holdings, Inc. est le partenaire le plus reconnu et le plus fiable de l'industrie de l'assurance-vie pour les données, les renseignements et les solutions numériques qui soutiennent la souscription et la prise de décisions actuarielles et améliorent l'efficacité de l'industrie. Grâce à ses liens étroits avec les compagnies d'assurance-vie qui en sont membres et à son unique objectif d'améliorer l'industrie de l'assurance, MIB est particulièrement bien positionnée pour offrir des solutions fondées sur les données qui répondent aux défis communs de l'industrie et qui permettent aux clients de réaliser des gains en efficacité, de gérer leurs risques et d'accroître leur rentabilité. MIB Group Holdings, Inc. fournit des services par l'entremise de ses filiales en propriété exclusive, MIB, LLC, MIB Services, LLC et MIB Solutions, LLC. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.mibgroup.com .

À propos d'APEXA

APEXA est une solution de l'industrie canadienne de l'assurance-vie qui vise à améliorer la normalisation, la clarté, la rapidité et l'efficacité des mises sous contrat et de la conformité pour tous les intervenants de l'industrie. Elle propose aux intervenants de l'industrie canadienne la plateforme nécessaire pour examiner et surveiller l'octroi de licences et la conformité là où cela compte le plus, dans le cadre d'une solution Web systématique nationale approuvée par l'industrie. Pour en savoir plus, visitez notre site www.apexa.ca ou suivez-nous sur Twitter www.twitter.com/apexa_corp .

À propos de RGA

Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA), une société du palmarès de Fortune 500, figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services de réassurance-vie et de solutions financières, avec environ 3 500 milliards de dollars de contrats de réassurance-vie en vigueur et un actif de 89,8 milliards de dollars au 31 mars 2022. Fondée en 1973, RGA est aujourd'hui reconnu pour son vaste savoir-faire technique en gestion des risques et du capital, ses solutions novatrices et son engagement à servir ses clients. Établi à St. Louis, au Missouri, et exerçant ses activités partout dans le monde, RGA offre des solutions expertes en réassurance-vie individuelle, en réassurance de prestations du vivant, en réassurance collective, en réassurance santé, en souscription facultative, en développement de produits et en solutions financières. Pour en savoir plus sur RGA et ses entreprises, visitez son site Web à www.rgare.com .

