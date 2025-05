MIAM! : un nouveau projet pour les aînés lancé par le Chic Resto Pop

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Le Chic Resto Pop est fier d'annoncer le lancement officiel de son nouveau projet MIAM! - Maintien de l'Indépendance Alimentaire à la Maison, rendu possible grâce au financement du programme gouvernemental fédéral Bien vieillir chez soi. Ce projet innovant, fruit d'un long travail de concertation et de mobilisation locale, verra le jour début juin dans l'Est de l'île de Montréal.

Pensé pour répondre aux besoins urgents des aînés isolés ou en situation de précarité, MIAM! va bien au-delà de la simple livraison de repas. Il s'agit d'un filet social de proximité, porté par des bénévoles formés, visant à briser l'isolement, créer du lien et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. À travers chaque visite, nous souhaitons créer un moment de chaleur humaine, comme si le Chic Resto Pop venait à domicile.

Une réponse concrète à un enjeu criant

Ce projet trouve son origine dans un constat frappant : près de 40 % de la clientèle du Chic Resto Pop sont des aînés, et la sécurité alimentaire, dans Hochelaga-Maisonneuve, dépasse largement la moyenne montréalaise. Déposé en 2022 avec le soutien du CLSC et de la Table de quartier, le projet MIAM! a connu un parcours semé d'embûches bureaucratiques, notamment liées à l'activation d'une disposition de la Loi M30. Sa mise en œuvre représente donc une victoire collective, au-delà du Chic Resto Pop, pour tout un réseau d'organismes engagés pour les aînés.

Nourrir les corps, mais surtout les liens

Chaque personne inscrite (par un•e professionnel•le du milieu : travailleur•euse social•e, pharmacien•ne, intervenant•e…) pourra recevoir jusqu'à 10 repas nutritifs et abordables par semaine (25 $ / semaine), grâce à la tarification sociale.

Mais l'ambition de MIAM! va plus loin : les bénévoles formés à détecter la précarité ou la maltraitance, livrent bien plus que des repas. Ils offrent des visites pouvant durer jusqu'à une heure, des appels d'amitié, et partagent de l'information sur d'autres services disponibles sur le territoire, renforçant ainsi l'autonomie, la dignité et le pouvoir d'agir des aînés.

Organisés par quartier (Hochelaga, Mercier Ouest/Est, Rosemont), ces bénévoles contribuent à recréer une communauté bienveillante, en jumelant les mêmes personnes pour favoriser des liens de confiance durables.

À propos du Chic Resto Pop

Ancré dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis plus de 40 ans, le Chic Resto Pop est un acteur incontournable de l'économie sociale, œuvrant à la fois pour la sécurité alimentaire et l'insertion socioprofessionnelle. En plus de fournir des repas de qualité à prix abordable, il offre des formations en cuisine, en service alimentaire et dans le secteur de la petite enfance à des personnes en quête d'un nouveau départ. Par ses initiatives de concertation, il renforce les solidarités locales et contribue activement à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

https://chicrestopop.com/

SOURCE Chic Resto Pop

Informations et entrevues : Joanna Couraudon, Adjointe à la direction générale, 514 268-0054, [email protected]