« Notre division MI Protection vise à augmenter notre autonomie collective en développant, au Québec, une expertise de pointe en conception et fabrication de matériel de protection spécialisé pour la santé publique, les hôpitaux, les CHSLD, les RPA et toutes les organisations qui doivent protéger l'environnement sanitaire de leurs employés dans le cadre de leurs activités, » a déclaré Vincent Houle, président de MI Protection. « Le respirateur Dorma99 est un excellent produit dont nous allons poursuivre le développement afin d'en améliorer toutes les caractéristiques et les pratiques d'utilisation au bénéfice des usagers et dans une perspective d'économie circulaire ».

Le respirateur Dorma99 est un produit qui, en plus d'offrir une protection optimale grâce à son étanchéité et à son filtre performant qui bloque 99 % des particules, se distingue en permettant :

Une respiration facile : sa surface filtrante est trois fois plus grande que celle du masque N95 standard.

Une clarté de parole : la forme de la coquille accentue la voix, ce qui facilite la communication et la paroi translucide permet de voir partiellement les expressions faciales.

Une meilleure ergonomie : le masque a été conçu par un spécialiste maxillo-facial, à l'aide de thermoplastique biocompatible qui est plus confortable sur le visage. Il comporte également des sangles ajustables, ce qui permet d'éviter la création de buée dans les lunettes et les visières.

Un usage multiple simplifié : le masque peut être désinfecté un minimum de 50 fois et est muni d'un système de traçabilité par code QR.

Une responsabilité écologique : entièrement recyclable, ce masque est une solution alternative durable aux masques jetables et diminue considérablement la quantité de déchets.

Vidéo sur le masque respirateur Dorma99 : youtu.be/VnePHl0agOM

Accès aux images : Communiqué de presse 21-06-2021

Ses différentes caractéristiques en font un outil de premier choix pour les milieux de travail exigeant et à risque, tel que le milieu de la santé et les milieux industriel et de la construction. En effet, le respirateur Dorma99 réduit les absences pour maladie et fatigue professionnelle, facilite les échanges avec les patients, les citoyens et entre collègues, augmente le confort et la performance des travailleurs, permet une utilisation prolongée, diminue le volume des déchets et favorise l'économie circulaire.

Supportée par des partenaires scientifiques et des professionnels de la santé, l'équipe multidisciplinaire de MI Protection entend poursuivre le développement et la commercialisation du respirateur Dorma99 et élargir sa gamme de produits de protection au cours des prochaines années, en s'associant à des partenaires financiers pour soutenir sa croissance.

À propos de MI Protection

MI Protection est une division de MI Intégration qui a pour mission de créer et fabriquer des produits durables et performants qui protègent la santé et améliorent la sécurité des personnes dans tous les milieux présentant des risques sanitaires, incluant les milieux des soins de santé, de la construction, des services municipaux, etc. Pour information : mi-integration.com/mi-protection/

À propos de MI Intégration

Depuis plus de 30 ans, MI Intégration est un chef de file dans la conception et la fabrication de moules et de moulage par injection, principalement pour les systèmes d'étanchéité automobile et équipements de protection pour le secteur de la défense. Le département de recherche et développement a été mis en place il y a plus de 10 ans afin d'augmenter l'expertise en ingénierie pour développer des produits plus performants, durables et qui optimisent la chaîne de valeurs. Pour information : mi-integration.com/

