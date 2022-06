MHM prêtera gratuitement des équipements sportifs et ludiques cet été!

Les trois quartiers de l'arrondissement pourront bénéficier du prêt d'équipements sportifs et ludiques, soit dans Mercier-Est au parc Carlos-D'Alcantara (district Tétreaultville), dans Mercier-Ouest aux parcs Rougemont (district Maisonneuve-Longue-Pointe) et Saint-Donat (district Louis-Riel), puis dans Hochelaga-Maisonneuve au parc Raymond-Préfontaine (district Hochelaga).

« Il nous fait plaisir d'annoncer la mise en place de ce service gratuit de prêt d'équipements qui permettra aux résidentes et résidents de profiter pleinement de nos parcs tout en s'adonnant à une activité accessible et ludique. J'espère de tout cœur que vous viendrez jouer dehors! », déclare le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Ce projet pilote permettra le prêt de ballons de volleyball, football, soccer, basketball, des jeux de balle à rebond (Spikeball), de Twister géant, des tapis de yoga et plus encore. La liste complète des équipements disponibles sera rendue disponible et sera bonifiée au cours des prochains jours sur le site montreal.ca/mhm .

Le fonctionnement du prêt est simple, c'est gratuit, pas besoin d'identification ou de formulaire, et c'est accessible pour toutes et tous. Le prêt d'équipement est pour une durée d'une heure et l'équipement doit être remis au surveillant avant la fermeture du chalet du parc.

Dans l'objectif de mesurer l'engouement pour ce projet pilote, l'arrondissement prévoit sonder la population sur leur expérience de prêt.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Vincent Fortin, Chargé de communication, 514 991-2195, [email protected]