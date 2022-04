MHM lance son Forum sur le climat!

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion d'une activité de lancement organisée un peu plus tôt aujourd'hui au Planétarium Rio Tinto Alcan que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a donné le coup d'envoi de son Forum sur le climat! Toute la population est invitée à participer aux diverses activités prévues dans le cadre de cette démarche ce printemps, à commencer par le sondage qu'il est possible de compléter dès maintenant.

Sur la route de la transition écologique depuis déjà plusieurs années, MHM lance cette grande démarche de consultation pour consolider les efforts de tous et alimenter le futur Plan climat 2022-2030 de MHM, qui paraîtra plus tard cette année. Rappelons que l'arrondissement s'est engagé à agir en faveur de la transition écologique avec l'adoption, en septembre 2021, d'un document énonçant sa vision en la matière .

La démarche

Le Forum sur le climat MHM se déclinera en plusieurs activités, entre les mois d'avril et de juin 2022. Conçues avec le souci de rejoindre les clientèles les plus vulnérables face aux changements climatiques, ces activités permettront de prendre le pouls de la population, de recueillir des idées et de prioriser les actions locales.

Calendrier des activités :

Sondage (à compléter entre le 20 avril et le 13 mai) Activité culturelle participative en plein air (28 mai) Ateliers participatifs, dont un conçu pour les familles (15 et 18 juin - modalités d'inscription à venir)

Tous les détails seront rassemblés sur la page Réalisons Montréal suivante : www.realisonsmtl.ca/mhm_climat À noter qu'il est possible de s'inscrire à l'infolettre du projet afin d'être tenu informé des plus récentes actualités se rapportant à la démarche.

« Devant les conséquences des changements climatiques, nous ne sommes pas tous égaux : elles frappent encore plus durement les personnes âgées, les femmes et les ménages à faible revenu. À plus long terme, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu et c'est ma plus grande source de préoccupation. Le plan climat MHM 2022-2030 fera preuve d'une sensibilité écologique et d'une sensibilité sociale à la fois. Il aura pour fonction de chapeauter les plans existants, comme notre plan local de déplacements et notre plan d'action en verdissement. Nous cherchons non seulement à adopter de nouvelles pratiques, mais à nous assurer d'avoir de la suite dans les idées. Nous visons une cohérence et une continuité écologiques à l'arrondissement. », a indiqué le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Répondez au sondage!

Les résident.e.s de l'arrondissement, de même que ceux qui y étudient ou y travaillent, sont invités à remplir un sondage portant sur la transition écologique. Cette première activité de consultation vise à recueillir des données sur les comportements et habitudes des répondant.e.s, de même que sur leurs priorités et leurs attentes. Les personnes qui remplissent le sondage courent la chance de remporter l'une des quatre paires de billets pour visiter l'un des musées Espace pour la vie.

À compléter entre le 20 avril et le 13 mai 2022

En ligne au : bit.ly/sondage_forumsurleclimatdeMHM

Des copies papiers seront également disponibles dans les quatre bibliothèques de l'arrondissement.

Création du Réseau MHM pour le climat

Dans le cadre de son Plan climat, l'arrondissement met également en place le Réseau MHM pour le climat, une initiative pour favoriser et soutenir la mobilisation des acteurs locaux pour la transition écologique. La présentation de cette initiative a été effectuée lors de l'événement du 20 avril.

Les organismes et regroupements désirant joindre ce réseau sont invités à le faire en complétant le formulaire présent sur cette page Web : bit.ly/adherer_reseauMHMpourleclimat

Dans ce même esprit de collaboration, MHM a mis en place en 2022 un comité consultatif qui regroupe une quinzaine de membres issus de différents milieux. Celui-ci a pour but d'exercer un rôle-conseil par rapport au Plan climat, et suivant son lancement, d'évaluer son état d'avancement.

