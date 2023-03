MHM dresse un bilan positif de sa participation à Vélovolt

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dresse un bilan très positif de sa participation à l'an 1 de Vélovolt, la première campagne d'essais de vélos à assistance électrique (VAE) mise sur pied par Équiterre et l'Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ).

De gauche à droite, les employés de l'arrondissement, Annick Barsalou, Simon-Pierre Aubin, Michael Benoît, Daniel Savard, Richard Riopel, Sylvain Larivière, Jeanne Fournier, Geneviève Guérin, Béatrice Masson et le maire Pierre Lessard-Blais.-- (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)

« Je suis fier que nous ayons participé à ce projet de popularisation du vélo électrique et des avantages de son utilisation en ville. Développer la mobilité active est une étape essentielle si on veut réduire nos émissions de GES et j'applaudis le projet Vélovolt de rendre accessible une alternative à la voiture, écologique, efficace et agréable », s'est réjoui le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais.

Les 19 employées et employés de l'arrondissement qui ont fait l'essai du VAE ont parcouru 1217 kilomètres et ainsi permis d'éviter un nombre de GES évalué à 325 kg. Ces derniers ont fait partie du groupe montréalais de 75 participants qui provenaient de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, de la Régie du bâtiment du Québec et d'Hydro-Québec.

Une participation s'inscrivant dans la démarche du Plan climat

La participation de l'arrondissement à cette campagne d'essais s'inscrivait dans la démarche du Plan climat MHM et visait à démontrer que de venir travailler en vélo à assistance électrique (VAE) peut constituer une alternative à l'utilisation de l'auto pour les déplacements utilitaires et contribuer ainsi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux déplacements quotidiens.

« J'ai adoré mon expérience de participation à Vélovolt. Prendre l'air le matin, ça n'a pas de prix! En plus, ça me prenait le même temps que de venir travailler en métro ou en voiture. Et en vélo, il n'y a jamais de trafic! », a expliqué Jeanne Fournier, employée de l'arrondissement.

C'est en 2022 qu'étaient déployées des activités de sensibilisation et d'expérimentation du VAE dans 16 organisations, et ce, à travers 8 régions du Québec. Parmi ces organisations, des centaines d'employés ont pu essayer un VAE sur une période de 4 à 6 semaines pour leurs déplacements personnels et utilitaires.

