De nombreux dignitaires tels que le gouverneur Jim Justice, le sénateur Michael Romano, des représentants du sénateur Manchin, de la sénatrice Capito et du représentant McKinley, David Hinckle, commissaire du comté de Harrison, Sean Hill, directeur de la commission aéronautique de Virginie occidentale, département des transports, ont assisté à l'événement. Les dirigeants de MHIRJ et plusieurs centaines d'employés de plancher étaient également présents à la cérémonie. La cérémonie inaugurale comprenait également le dévoilement de la maquette d'agrandissement du site.

« Il s'agit d'une étape importante pour MHIRJ, car elle renforce la croissance de notre entreprise. À titre du plus grand réseau de maintenance desservant la plateforme CRJ Series, nous visons à créer une valeur continue pour nos clients en explorant les opportunités qui nous permettront d'élever notre offre de services, de diversifier nos capacités et d'étendre notre infrastructure », a déclaré Ismail Mokabel, vice-président principal, responsable des services après-vente.

« Le lancement aujourd'hui de l'expansion du site de MHIRJ à l'aéroport du centre-nord est vraiment excitant et prouve une fois de plus que la Virginie occidentale est le meilleur endroit pour développer une entreprise », a déclaré le gouverneur Jim Justice. « Lorsqu'une entreprise est capable de poursuivre sa croissance comme l'a fait MHIRJ au cours des deux dernières années - en créant des centaines d'emplois, en développant ses activités et en construisant ses installations - c'est le signe d'un grand leadership de l'entreprise et cela met en évidence l'environnement commercial rentable que nous avons construit en Virginie occidentale. Les retombées économiques de cette croissance continue vont apporter une multitude d'avantages au centre-nord de la Virginie occidentale, et je ne pourrais être plus fier que MHIRJ continue à approfondir ses racines dans notre grand État. »

« L'expansion de Mitsubishi au parc d'affaires aérotechniques de l'aéroport du centre-nord de la Virginie occidentale fait partie d'une série de bonnes nouvelles pour l'aéroport du centre-nord de la Virginie occidentale et notre État tout entier », a déclaré le sénateur Manchin. « Les travaux d'agrandissement des hangars de Mitsubishi commenceront bientôt et permettront de créer plus de 300 nouveaux emplois dans le processus. J'applaudis tous ceux qui ont travaillé fort pour que ce processus soit achevé rapidement. Je me réjouis de l'investissement de Mitsubishi dans le nouveau parc d'affaires aérotechniques et de la croissance qu'il apportera à notre économie et à notre main-d'œuvre régionales. »

« L'annonce d'aujourd'hui d'un nouvel investissement de Mitsubishi en Virginie occidentale signifie plus d'emplois et plus de croissance pour notre État », a déclaré la sénatrice Capito. « Les dirigeants locaux de l'autorité aéroportuaire de Benedum, en particulier le directeur de l'aéroport, Rick Rock, le commissaire David Hinkle et le maire Andy Lang, ont fait preuve d'un dévouement inébranlable à l'égard de la croissance de l'économie aérospatiale dans le centre-nord de la Virginie occidentale, et j'apprécie les efforts qu'ils ont déployés pour que cela se produise. Ce jour marque une nouvelle étape dans ce partenariat solide qui continuera à stimuler la croissance économique et les investissements commerciaux dans les années à venir. »

« Nous sommes immensément fiers de compter MHIRJ parmi nous à l'aéroport. Cette expansion est importante pour la région ; elle signifie plus d'emplois, une vague d'opportunités de développement pour CKB et MHIRJ, dont ils pourront tous les deux tirer parti. Nous sommes impatients de maintenir et de faire évoluer ce partenariat pour de nombreuses années à venir », a déclaré Rick Rock, directeur de l'aéroport du centre-nord de la Virginie occidentale.

À l'heure actuelle, les deux centres de service peuvent assurer la maintenance de trente appareils simultanément, ce qui fait de l'infrastructure régionale de maintenance et d'entretien de MHIRJ la plus importante au monde. Cette expansion va de pair avec d'autres initiatives du côté de MHIRJ, telles que l'extension de ses capacités de réparation des composants, la diversification des activités de maintenance à d'autres types d'aéronefs et le lancement d'un service de conseil (MHIRJ Aero Advisory Services), et des projets visant à étendre à nouveau les activités de maintenance à d'autres types d'aéronefs après 2023.

À propos de MHI RJ Aviation Group

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) fournit des solutions complètes et critiques en matière d'exploitation, d'ingénierie et de soutien à la clientèle, y compris la maintenance, la remise à neuf, les publications techniques, le marketing et les activités de vente pour l'industrie mondiale des avions régionaux. Basé à Montréal, Canada, et soutenu par un centre d'ingénierie aérospatiale, le réseau de centres de service, de bureaux de soutien et de dépôts de pièces de MHIRJ est positionné dans d'importantes plaques tournantes de l'aviation aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. MHI RJ Aviation Group est une filiale à part entière de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez consulter le site : www.mhirj.com

À propos de MHI

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), dont le siège est à Tokyo, est l'une des principales entreprises industrielles du monde avec 80 000 employés et un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 38 milliards de dollars. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise a canalisé les grandes idées vers des solutions innovantes et intégrées qui font avancer le monde. MHI possède un portefeuille d'activités unique couvrant la terre, la mer, le ciel et même l'espace. MHI fournit des solutions innovantes et intégrées dans un large éventail d'industries allant de l'aviation commerciale et des transports aux centrales électriques et aux turbines à gaz, et des machines et infrastructures aux systèmes intégrés de défense et de l'espace.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de MHI : www.mhi.com/index.html



* CRJ, CRJ Series et MHIRJ sont des marques de commerce de MHI RJ Aviation ULC ou d'une société de son groupe.

