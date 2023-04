MONTRÉAL, 13 avril 2023 /CNW/ - Mews, un leader du secteur des technologies hôtelières et des systèmes de gestion hôtelière (PMS) basés sur le cloud, annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'Hotello, une solution PMS destinée aux établissements hôteliers, dont le siège-social est à Montréal. Cette acquisition continue de renforcer la stratégie de croissance de Mews en Amérique du Nord, plus particulièrement sur le marché canadien, ainsi que l'engagement de l'entreprise à développer des technologies qui simplifient et automatisent les opérations pour les hôteliers modernes et leurs clients. Les termes de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.

« La catégorie des PMS continue de connaître une innovation et une croissance remarquable », a déclaré Richard Valtr, fondateur de Mews. « Hotello a tout ce que nous recherchons dans le cadre d'une acquisition : une équipe remarquable, une solide clientèle et une passion pour les technologies hôtelières. Ce partenariat constitue également un investissement supplémentaire dans le marché nord-américain où l'on continue d'observer une adoption massive de technologies autonomes et basées sur le cloud ainsi que des marques hôtelières à la recherche de solutions qui leur serviront à long terme. Je suis ravi d'accueillir Hotello dans la grande famille Mews. »

Créé en 2001, le PMS Hotello est conçu pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle ainsi qu'un nombre illimité d'intégrations. Sa technologie met l'accent sur des communications sans point de friction entre les systèmes, les utilisateurs et les environnements pour assurer que l'expérience utilisateur soit simple et efficace. Hotello compte plus de 500 clients au Canada et aux États-Unis et dispose d'une équipe avec une vaste expérience en technologies pour les opérations hôtelières.

« Lorsque j'ai rencontré Mews pour la première fois, j'ai tout de suite compris que nous partagions la même vision pour l'avenir de l'hôtellerie », a déclaré Anaïs Berzi, PDG. « C'est un moment très excitant pour l'équipe, nos clients et l'avenir de l'hôtellerie. Nous avons reçu de nombreuses offres, mais Mews fait preuve d'un vaste savoir-faire lorsqu'il s'agit de pousser les limites de l'innovation dans ce secteur. De plus, Mews a déjà intégré d'autres équipes et d'autres produits comme Hotello avec succès. Nous avons hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve. »

L'acquisition d'Hotello fait suite à la forte croissance et au développement continu dont a fait preuve Mews tout au long de l'année 2022. Avant cette acquisition, Mews avait dépassé le seuil des 400 000 lits en opération parmi plus de 3 500 clients, avec un total de 2,8 milliards de dollars américains traités via Mews Payments. De plus, Mews Hospitality Cloud compte plus de 70 000 utilisateurs actifs chaque mois. Grâce à l'acquisition d'Hotello, ces chiffres ne feront qu'augmenter.

L'acquisition a été menée par Mews Ventures, la branche de Mews consacrée aux investissements. Mews Ventures a été lancée pour accélérer la transformation technologique du secteur de l'hôtellerie. L'acquisition d'Hotello représente la 6e acquisition réalisée par Mews Ventures et vient s'ajouter à ses acquisitions précédentes: Planet Winner (2019), Base7Booking (2020), Hotel Perfect (2021), Cenium (2022) et Bizzon (2022).

Pour en savoir plus sur Mews Hospitality Cloud, consultez https://www.mews.com/fr

Pour en savoir plus sur Mews Ventures, consultez https://www.mews.com/ventures

À propos de Mews

Mews est une plateforme incontournable pour la nouvelle ère de l'hôtellerie. Plus de 3 500 établissements dans 80 pays l'utilisent. Mews Hospitality Cloud est conçu pour optimiser les opérations des hôteliers modernes, transformer l'expérience client et assurer davantage de profits aux entreprises. Parmi ses clients se trouvent Accor, Generator-Freehand, Nordic Choice Hotels, The Social Hub, Life House et Les Airelles. Mews a été nommé Meilleur fournisseur indépendant de solutions PMS hôtelières au monde lors des World Travel Tech Awards (2022) et a remporté le prix du Meilleur lieu de travail dans la technologie hôtelière (2021, 2022) par Hotel Tech Report. L'entreprise a des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Australie.

Relations avec les médias

George Barker, Directeur des communications

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053034/MEWS_logo.jpg

SOURCE Mews